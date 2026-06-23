VERDIBLANCA ANIMA A SUS SOCIOS A ACUDIR EL SÁBADO A LA ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Habrá animación infantil, música en directo, aprobación de la gestión 2025 y de los nuevos proyectos para 2026

Como recogen los estatutos de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, este año sus asociados están convocados a elegir nueva Junta Directiva. El actual presidente, Antonio Sánchez de Amo, y todo su equipo, les anima a asistir la tarde del próximo sábado 27 de junio a participar democráticamente en este proceso electoral. Será en la sede del nuevo Centro Ocupacional de la entidad, ubicado en el barrio de la Vega de Acá, junto a la Avenida Adolfo Suárez.

Las elecciones se celebrarán a continuación de la Asamblea General ordinaria en la que se expondrán las cuentas y la gestión realizada a lo largo del año 2025; además de los presupuestos y propuestas elaboradas para este 2026 por el gerente de la entidad Manuel García Vila y la Directora del Área Social Verónica Navarro Jiménez.

Durante la celebración de ambos procedimientos, Verdiblanca ha preparado un tiempo de conciliación familiar con la instalación de una quincena de juegos tradicionales de madera para la habilidad e ingenio; así como photocall animado. Al finalizar todo se dará inicio a una fiesta de dos horas con el catering ‘El Saliente’ y la actuación musical del popular cuarteto almeriense ‘Perjudi-K2’, con versiones de grandes éxitos de pop y rock de todos los tiempos.

Entre los logros de 2025, lo que destaca sin lugar a dudas es el inicio de la construcción de un nuevo Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad. Un gran esfuerzo que la Junta Directiva agradece a todo el equipo técnico de la entidad por el trabajo realizado para alcanzar este hecho y los datos tan positivos que se van a mostrar.

Prueba de ello será el resultado de los informes del auditor de cuentas de esta entidad declarada de utilidad pública y de su sociedad limitada. Una gestión eficiente de los recursos y las políticas desarrolladas por Verdiblanca, con presencia geográfica en Almería, Sevilla, Málaga y Granada, y que cuenta con las certificaciones 45001, referida al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la de Calidad 9001 y la Medioambiental 14001; además del Distintivo de Igualdad en la Empresa del Gobierno de España.

El presidente de Verdiblanca se congratula del respaldo económico que está teniendo la entidad por parte de instituciones públicas como la Unión Europea, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de la capital. “Esto demuestra la fiabilidad, solidez y confianza que se tiene externamente de Verdiblanca, con operaciones positivas que han llevado a logros nuevamente de alabanza para una asociación con más de 47 años de vida”, enfatiza Antonio Sánchez de Amo, quien agradece el esfuerzo y los apoyos eficaces dados durante el año por el generoso Consejo Consultivo.

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