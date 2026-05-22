El Colegio de Veterinarios de Almería aborda los últimos avances en dermatitis atópica y barrera cutánea en pequeños animales

La formación, organizada junto a Vetilea, reunió a profesionales veterinarios para profundizar en el abordaje multimodal de esta patología a través de cinco casos clínicos reales

El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería acogió una nueva sesión formativa centrada en la dermatología veterinaria bajo el título ‘Optimización de la Barrera Cutánea en Dermatitis Atópica: De la Teoría a la Práctica con 5 Casos Clínicos Reales’, una iniciativa que despertó gran interés entre los profesionales clínicos de pequeños animales.

La actividad, celebrada dentro del ciclo VetileaTalks, permitió actualizar conocimientos sobre una de las patologías más frecuentes y complejas en consulta veterinaria: la dermatitis atópica. A través de un enfoque eminentemente práctico, los asistentes profundizaron en la importancia de la restauración de la barrera cutánea como elemento clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La jornada fue impartida por Juan Francisco Sánchez Cárdenas, especialista en Dermatología Canina y Felina y referente nacional en esta disciplina, quien abordó estrategias terapéuticas basadas en la evidencia científica, integrando suplementación nutricional, cuidados tópicos y protocolos multimodales aplicados a casos clínicos reales.

Durante el webinar, los participantes analizaron de forma interactiva cinco casos clínicos reales, compartiendo criterios diagnósticos y decisiones terapéuticas orientadas a mejorar la práctica clínica diaria. Además, se abordaron herramientas para favorecer la adherencia de los tutores a los tratamientos, un aspecto esencial en patologías dermatológicas crónicas.

La sesión concluyó con un espacio de debate y networking entre compañeros, reforzando el compromiso del Colegio con la formación continua y la actualización científica de los profesionales veterinarios de la provincia.