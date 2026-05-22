El subdelegado inaugura la rehabilitación de El Vaticano de Macael, realizada con una inversión de 2,2M€ de fondos Next-Generation

Los trabajos permitirán un ahorro energético en el edificio que supera el 92%

José María Martín, que ha estado acompañado en el acto por el alcalde de Macael, Raúl Martínez, destaca el impacto de esos fondos para “recuperar espacios emblemáticos y devolverlos a la ciudadanía”

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha puesto hoy en valor el impacto de los fondos europeos Next Generation EU en los municipios almerienses durante la inauguración de las obras de rehabilitación del edificio conocido como “El Vaticano” de Macael. La actuación ha estado financiada a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP Local), impulsado por el Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Martín ha destacado que esta actuación representa “una manera muy concreta” de entender la política pública: transformar recursos europeos en mejoras reales para la vida cotidiana de las personas y ha subrayado que el objetivo de estos fondos es que “los ayuntamientos puedan acometer actuaciones de interés para sus vecinos y vecinas, recuperando espacios públicos para ponerlos al servicio de la ciudadanía”.

Durante el acto, el subdelegado del Gobierno ha señalado que El Vaticano es “mucho más que un edificio singular del paisaje urbano de Macael”, al tratarse de “un espacio profundamente ligado a la memoria colectiva del municipio”. “Hoy celebramos la recuperación de un espacio para la gente”, ha afirmado.

Inversión de 2,7 millones de euros

La actuación desarrollada en este emblemático inmueble ha contado con una financiación concedida de 2.268.096,04 euros, dentro de un presupuesto global de 2.777.094,66 euros, IVA incluido, y ha permitido rehabilitar una superficie de 3.938 metros cuadrados, transformando el edificio en un centro cívico multifuncional al servicio del municipio.

Ubicado en una de las principales vías de Macael, el edificio conocido popularmente como El Vaticano constituye uno de los inmuebles más reconocibles de la localidad por sus características arquitectónicas y dimensiones. La planta baja ya acoge actividades culturales y de ocio, mientras que su gran espacio interior -con más de 2.000 metros cuadrados diáfanos y una altura libre de diez metros- lo convierte en un equipamiento idóneo para actividades colectivas y eventos de gran afluencia.

La intervención realizada ha permitido conservar el carácter singular de un inmueble de estilo posmodernista y neoecléctico, caracterizado por sus lucernarios en bóveda de cañón, sus dos cúpulas de 16 metros de altura y su amplia fachada translúcida, al tiempo que se ha adaptado el edificio a nuevos estándares de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y seguridad.

En el marco de las actuaciones de eficiencia energética, se ha llevado a cabo la renovación integral de cubiertas y lucernarios, la incorporación de nuevos aislamientos y revestimientos, así como la instalación de carpinterías de altas prestaciones energéticas. Además, se ha incorporado una instalación fotovoltaica, se ha modernizado el sistema de iluminación mediante luminarias eficientes y se ha avanzado en la motorización de distintos equipos, actuaciones que permitirán alcanzar un ahorro energético estimado del 92,15%.

Las obras también han incluido mejoras orientadas a la sostenibilidad ambiental, con nueva vegetación en la envolvente del edificio para optimizar su comportamiento higrotérmico, así como actuaciones dirigidas a reforzar la habitabilidad y seguridad del inmueble mediante un nuevo sistema de protección contra incendios y trabajos de conservación que incrementan su durabilidad.

Para el subdelegado, este proyecto “simboliza perfectamente el sentido de los fondos europeos”, ya que permite a municipios como Macael “acometer actuaciones que probablemente serían muy difíciles de asumir únicamente con recursos propios”.

“Europa también está aquí, en proyectos que mejoran la vida de la gente y que ayudan a hacer mejores nuestros pueblos”, ha señalado José María Martín, quien ha defendido la importancia de la cooperación institucional para hacer realidad iniciativas de gran impacto social.

Martín ha felicitado finalmente al Ayuntamiento de Macael por haber impulsado un proyecto que “preserva un espacio emblemático del municipio y lo prepara para el futuro”, destacando que este tipo de actuaciones contribuyen a “hacer comunidad, generar convivencia y fortalecer la identidad colectiva de nuestros municipios”.