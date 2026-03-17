Tres losas y una barandilla rotas mantienen cerrado desde hace tres años el sótano de la Casa Museo del poeta José Ángel Valente

La Casa Museo de José Ángel Valente, un espacio turístico clave de nuestra ciudad, gestionada por el Ayuntamiento de Almería, sigue el patrón de otros recursos turísticos, como los Refugios de la Guerra Civil o el Museo de la Guitarra: una evidente falta de mantenimiento que acaba con el cierre al público de las instalaciones.

Desde hace tres años está cerrado el sótano, que alberga nada más y nada menos que la biblioteca de poeta, un espacio esencial de la visita, por un motivo sonrojante: tres losas rotas y una barandilla dañada, que impide bajar las escaleras con seguridad.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha denunciado que “no tiene explicación que, en una ciudad que dice apostar por la cultura y el turismo, llevemos tres años sin arreglar tres losas y una barandilla”.

“Es una auténtica vergüenza y dice mucho de la importancia que el PP otorga al turismo, porque siempre se repite la misma película: mantenimiento a la cola, problemas que se acumulan y, al final, espacios cerrados o experiencias ‘a medias’”, ha criticado, al tiempo que ha zanjado: “una ciudad que recibe visitantes no puede permitirse que se vayan con la sensación de ‘qué pena, estaba bien… pero estaba incompleto’”.

Al respecto, ha asegurado que esta crítica no es una impresión política: es lo que están dejando por escrito quienes visitan este recurso. En las reseñas de Google se puede leer lo siguiente:

“Lo que nos quedó curiosidad y hacer la visita completa fue el no poder acceder al sótano (biblioteca) y al terrado. Sugiero que pongan solución a esto en cuanto antes ya que lo merece el lugar”.

“Lleva 3 años sin arreglar cuatro losas y una escalera que impiden disfrutar de sótano, biblioteca y magnífico ‘terrao’ con vistas a nuestra maravillosa ciudad”.

“No le doy las cinco estrellas únicamente porque actualmente no se puede bajar ni subir a algunas de las zonas, lo cual limita un poco la experiencia completa. Ojalá el Ayuntamiento pueda arreglarlo pronto…”

Para el PSOE, lo más preocupante es que no es un caso aislado, sino un patrón del equipo que dirige María Vázquez: falta mantenimiento y, cuando llega el problema, se opta por cerrar espacios.

Ha recordado que “lo estamos viendo con el ejemplo más claro, los Refugios de la Guerra Civil, cerrados durante más de un año, y en su día con el Museo de la Guitarra, con zonas precintadas como la sala interactiva”.

Para Herrera, con su dejadez, “el PP traslada a quienes nos visitan una imagen penosa y cutre como ciudad”.

Por último, ha anunciado que el PSOE va exigir la reparación inmediata de las losas y de la barandilla para reabrir con seguridad el acceso al sótano y recuperar la visita completa y un plan de mantenimiento preventivo de los recursos culturales y turísticos municipales (Casa Valente, Museo de la Guitarra, Refugios, etc.), con revisiones periódicas y partidas específicas, para evitar cierres y deterioros.

“Aquí no falta patrimonio ni motivos para estar orgullosos, lo que falta es una gestión constante y un mantenimiento. Y si un Ayuntamiento no es capaz de resolver algo tan básico en tres años, el problema no es la obra es quien supuestamente la debe gestionar”, ha concluido.