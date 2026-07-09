Cantoria ultima los preparativos para recibir a miles de aficionados en la segunda edición del Cantoria River Fest

GabinetedePrensa julio 9, 2026 0
Cantoria River Fest

El festival contará con siete bandas, una gran pantalla para seguir el fútbol, un amplio dispositivo de seguridad y una completa oferta de servicios para el público

CANTORIA. El Recinto Ferial de Cantoria acogerá este viernes, 10 de julio, la segunda edición del Cantoria River Fest, un evento organizado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cantoria que volverá a convertir al municipio en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al rock de la provincia y de otras comunidades autónomas.

La organización ha preparado un recinto completamente acondicionado para garantizar la comodidad y la seguridad de los asistentes durante una jornada en la que se darán cita siete bandas sobre el escenario, encabezadas por El Drogas, Boikot, Linaje y Mala Hierba, junto a los grupos El Lilo, Quebranto y Anhedonia, combinando formaciones nacionales con bandas del panorama local.

La programación musical comenzará a las 20:00 horas con la actuación de Quebranto, continuará con Anhedonia (21:00 h), El Lilo (22:00 h), El Drogas (23:00 h), Boikot (00:50 h), Linaje (02:30 h) y concluirá con Mala Hierba, prevista para las 04:15 horas.

Como novedad, el público podrá seguir en una pantalla gigante el encuentro de fútbol programado para esa jornada antes del inicio de los conciertos principales, convirtiendo el festival en una propuesta de ocio que combina deporte y música en directo.

Para facilitar la asistencia, el recinto dispondrá de tres zonas de aparcamiento gratuitas, además de una zona habilitada para la pernocta de vehículos, servicio de taxis, food trucks, barra, atracciones, puestos oficiales de merchandising, un estudio de tatuajes sobre ruedas, punto de información y aseos acondicionados con servicio permanente de limpieza.

El dispositivo de seguridad previsto para el evento estará integrado por controladores de acceso, vigilantes de seguridad privada, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, además de un servicio sanitario permanente con ambulancia, médico, personal de enfermería y técnico en emergencias sanitarias, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del festival.

Asimismo, la organización recuerda que los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente al recinto.

Consolidado ya como una de las grandes citas musicales del verano en el Valle del Almanzora, el Cantoria River Fest continúa creciendo en participación y organización, reforzando la apuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cantoria por impulsar actividades culturales y de ocio capaces de atraer visitantes, dinamizar la economía local y ofrecer una programación de calidad tanto a los vecinos del municipio como a quienes se desplazan desde otros puntos para disfrutar del festival.

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