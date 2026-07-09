Los mayores de Vícar disfrutarán de unos días de convivencia en Benidorm

Tendrá lugar entre el 20 y el 22 de octubre e incluye visitas a Calpe, Alicante y Guadalest

El área de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Vícar ha abierto el plazo de inscripción para una nueva convivencia del colectivo de mayores y pensionistas del municipio, que en esta ocasión tendrá como destino la localidad alicantina de Benidorm. Las personas interesadas podrán realizar su inscripción a partir de las 10.00 horas del próximo lunes, día 13 de julio, en las dependencias del Centro Social de Cabañuelas, en el despacho A, o a través del teléfono en el 691344507. La fecha de celebración de esta convivencia será entre los días 20 y 22 del próximo mes de octubre, y se espera como siempre una amplia participación, dado lo atractivo del destino.

El viaje de convivencia incluye transporte en autobús, seguro de asistencia en viaje, pensión completa con buffet libre en el Hotel Diplomatic, de cuatro estrellas, muy cercano a la playa y al centro de la ciudad, y visita a la localidad de Alicante, donde podrán conocer el Castillo de Santa Bárbara, el barrio de Santa Cruz, el Paseo Marítimo y la Playa del Postiguet. También habrá una visita a la bella localidad costera de Calpe, conocida por el famoso Peñón de Ifach o por el yacimiento romano de Baños de la Reina, con sus piscinas marinas talladas en piedra. Los viajeros se trasladarán también a Guadalest, en la Marina Baja, famoso por su espectacular ubicación sobre un acantilado rocoso, sus impresionantes vistas al embalse de aguas turquesa, y su casco antiguo de origen medieval.

Para la inscripción habrá que ingresar 50 euros de reserva hasta completar los 230 euros del coste total por persona. Los interesados en una habitación individual, deberán abonar otros 80 euros más. Hay que señalar que las plazas son limitadas y que solamente se podrán formalizar dos plazas por cada inscripción.

La salida desde Vícar, se realizará el martes 20 de octubre en autobús, con paradas en La Gangosa, Las Cabañuelas, Puebla de Vícar, El Parador, Llanos de Vícar y Vícar Pueblo.

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