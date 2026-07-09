El subdelegado del Gobierno destaca en Fiñana la coordinación institucional para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género

La Junta Local de Seguridad ha servido también para analizar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio

El Ayuntamiento de Fiñana ha acogido la reunión de la Junta Local de Seguridad, copresidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín y el alcalde del municipio, Rafael Montes, en la que se ha renovado el convenio de colaboración para la participación de la Policía Local en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén).

En la reunión han participado también la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Loly Cruz, así como representantes de la Guardia Civil, de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía y de la Policía Local de Fiñana.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la importancia de seguir reforzando la coordinación entre todas las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ofrecer una respuesta integral y eficaz a las mujeres víctimas de violencia de género.

El subdelegado del Gobierno ha subrayado que «la renovación de este convenio reafirma el compromiso de todas las instituciones con la protección de las víctimas y con una actuación coordinada que permita ofrecer una respuesta rápida, cercana y eficaz ante cualquier situación de riesgo». José María Martín ha agradecido además el trabajo que desarrollan diariamente los profesionales implicados en el sistema VioGén y ha destacado que «la cooperación entre Guardia Civil y Policía Local es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de las mujeres y mejorar su protección».

En la actualidad, el municipio de Fiñana cuenta con seis casos activos en el sistema VioGén, uno de ellos catalogado con nivel de riesgo medio y los cinco restantes con riesgo bajo.

La Junta Local de Seguridad ha servido también para analizar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio. Según los datos trasladados por la Guardia Civil, Fiñana mantiene unos buenos niveles de seguridad y no registra en estos momentos ninguna incidencia de especial relevancia, valorándose positivamente la evolución de los indicadores de criminalidad y la coordinación existente entre los distintos cuerpos policiales.

Tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde han coincidido en destacar la importancia de mantener estos órganos de coordinación para seguir mejorando la seguridad del municipio y reforzar la colaboración institucional al servicio de la ciudadanía.

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