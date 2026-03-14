Inicio / Sucesos / El cuerpo sin vida de Manuel Agustín, vecino desaparecido desde el pasado 7 de febrero en el barrio de Los Cerrillos, ha sido localizado en la mañana de hoy en el paraje conocido como Peñón de la Rata, una zona montañosa situada en las inmediaciones de la carretera de Castala

El cuerpo sin vida de Manuel Agustín, vecino desaparecido desde el pasado 7 de febrero en el barrio de Los Cerrillos, ha sido localizado en la mañana de hoy en el paraje conocido como Peñón de la Rata, una zona montañosa situada en las inmediaciones de la carretera de Castala

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marzo 14, 2026 12:08 pm

El hallazgo fue realizado por dos senderistas que transitaban por la zona y que, tras percatarse de la presencia del cuerpo, alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Berja, quienes pudieron confirmar que se trataba de Manuel Agustín, cuya desaparición había generado preocupación entre los vecinos durante las últimas semanas.

También acudieron al lugar miembros de Protección Civil, Guardia Civil y la autoridad judicial, encargada de realizar el levantamiento del cadáver.

Debido a las difíciles condiciones del terreno y al acceso complicado del paraje montañoso donde fue localizado el cuerpo, el traslado tuvo que realizarse con la ayuda de voluntarios de Berjanatura, que colaboraron en las labores de evacuación hasta una zona accesible para los servicios funerarios.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Agencias

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