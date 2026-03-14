La Guardia Civil interviene más de 300 prendas falsificadas en el Mercadillo de Berja y refuerza la lucha contra el comercio ilegal

La actuación pone de manifiesto el compromiso firme de la Guardia Civil con la protección del comercio legal y de los consumidores

La intervención de los agentes de la PAFIF evitó la distribución de 300prendas de productos falsificados y combate la economía sumergida en Berja

La colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar y erradicar la venta de productos falsificados.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, a través de efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de El Ejido, ha intervenido más de 300 prendas de ropa falsificadas que se encontraban expuestas para su venta en dos puestos de comercio ambulante en el mercadillo semanal de Berja.

La actuación tuvo lugar en la mañana del 23 de febrero, dentro de los servicios que el Cuerpo desarrolla de forma periódica, para la prevención y persecución de los delitos contra la propiedad industrial, así como para la protección de los consumidores y del comercio legalmente establecido.

Durante la inspección de los puestos, los agentes detectaron numerosas prendas que reproducían de forma fraudulenta marcas de reconocido prestigio, vulnerando los derechos de propiedad industrial. Tras realizar las comprobaciones oportunas, se procedió a la aprehensión de más de 300 artículos textiles, entre camisetas, sudaderas, chándales y jerséis, que estaban siendo comercializados como productos originales.

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil ha investigado a dos personas por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial.La Guardia Civil recuerda que la venta de productos falsificados supone un grave perjuicio económico para las marcas afectadas y para los comerciantes que desarrollan su actividad dentro de la legalidad, además de constituir un engaño directo al consumidor. Este tipo de prácticas, además, favorece la economía sumergida y puede estar vinculado a otras actividades ilícitas, por lo que se le recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones ante la posible adquisición de productos falsificados, especialmente en mercadillos y puntos de venta no autorizados. Se recomienda desconfiar de precios anormalmente bajos, comprobar la calidad del etiquetado y del producto, así como exigir siempre el ticket o justificante de compra. La ausencia de estos elementos puede ser un indicio de que se trata de mercancía no original.

Con esta actuación, la Guardia Civil de Almería reafirma su compromiso con la defensa del tejido empresarial, la libre competencia y la protección de los derechos de los ciudadanos, intensificando los controles en mercadillos y puntos de venta ambulante

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, mientras que la mercancía intervenida ha quedado depositada a disposición judicial.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).