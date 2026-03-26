El envejecimiento del parque automovilístico español multiplica el riesgo de averías críticas esta Semana Santa



Fuente: Norauto Derechos de imagen de uso editorial hasta diciembre 2025

En España, la antigüedad del parque de turismos se sitúa en 14,6 años de media, según ANFAC, lo que refuerza la importancia de realizar revisiones y puestas a punto periódicas. El mantenimiento preventivo en estos coches de mayor antigüedad puede evitar que las averías se dupliquen durante los desplazamientos de largo recorrido



Uno de cada tres turismos en España supera ya los 20 años de antigüedad. Ante esta situación y con la llegada de la Semana Santa, Norauto, líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, pone el foco en un factor de riesgo creciente: el envejecimiento del parque automovilístico español. Según los últimos datos de este año, la edad media de los turismos en España ya alcanza los 14,6 años, una cifra que sitúa a las carreteras españolas en una posición de vulnerabilidad ante los más de 16 millones de desplazamientos previstos para estos días.“Un coche de 15 años no es inherentemente peligroso si está bien mantenido, pero la realidad es que muchos conductores descuidan las revisiones a medida que el valor de mercado del vehículo baja”, destaca Xavier Celda, Market Manager Car Repair y Taller de Norauto España, quien añade que “en esta Semana Santa, con los carburantes en niveles elevados, un coche antiguo sin una puesta a punto puede gastar hasta un 15% más de combustible”.Por lo tanto, tal y como remarcan desde la marca, un buen mantenimiento del vehículo no solo hará que éste sea más seguro, también conseguirá que se reduzca el consumo y contamine menos.El reto de los coches con más de una década El envejecimiento del parque no es solo una cifra estadística. Desde Norauto señalan que el riesgo se multiplica en vehículos que superan los 12 años, debido principalmente a:Ausencia de sistemas ADAS: Los vehículos más antiguos carecen de frenado automático de emergencia o alertas de cambio de carril, fundamentales en trayectos de alta densidad.Desgaste invisible: Ciertos componentes pierden eficacia de forma gradual, comprometiendo la estabilidad en maniobras de emergencia.Fatiga de materiales: los manguitos y sistemas de refrigeración sufren especialmente con los cambios de ritmo y las primeras subidas de temperatura de abril.

La revisión de los «5 Puntos Clave» para ahorrar y viajar seguro

Desde Norauto subrayan que un coche a punto puede reducir el consumo de combustible hasta en un 10%. El mantenimiento preventivo no es solo una cuestión de seguridad, sino también de eficiencia económica. De cara a esta Semana Santa, recomiendan verificar:1-Neumáticos: La presión correcta es vital. Una presión inferior a la recomendada no solo aumenta el consumo, sino que eleva el riesgo de reventón en viajes largos y con carga. En vehículos antiguos, es crucial revisar además el cristalizado de la goma, común en coches que pasan mucho tiempo a la intemperie.

2-Sistema de Frenado: Ante el incremento de viajes a zonas de montaña y rutas por el interior, las pastillas y discos deben estar en perfecto estado. Un parque móvil de 14,6 años de media implica sistemas de frenado con mayor fatiga; Norauto aconseja verificar el líquido de frenos, que suele perder propiedades cada dos años.3-Batería y Alternador: Siguen siendo la primera causa de asistencia en carretera. Las baterías sufren con los cambios estacionales. En coches veteranos que carecen de gestión inteligente de energía, un chequeo del alternador es preventivo para evitar que el coche se detenga en pleno trayecto.

4-Visibilidad y Alumbrado: Con la primavera avanzada, las lluvias repentinas son comunes. Unas escobillas en buen estado son fundamentales para evitar el efecto «empañado». Además, en vehículos de más de 10 años, los faros suelen estar opacos o amarillentos, reduciendo la capacidad lumínica hasta un 30%

5-Líquidos y Filtros: El aceite y el líquido refrigerante son fundamentales ante las primeras subidas de temperatura de abril. Un filtro de aire obstruido en un coche antiguo obliga al motor a trabajar de forma ineficiente, disparando el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.