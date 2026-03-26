El Nacional Femenino suma su 19ª victoria y se mantiene en puestos deplayoff

Eliot Montoya
El Senior Nacional Femenino Clínicas Dentales Manuel Cara continúa
firmando una temporada sobresaliente y sumó su decimonovena victoria
tras imponerse con autoridad en su visita a Martos, consolidándose en
la tercera posición de la clasificación.
El conjunto mojonero afrontaba el encuentro con varias bajas por
molestias físicas, lo que obligó a viajar con una rotación reducida
de ocho jugadoras. Pese a ello, el equipo volvió a demostrar su
carácter competitivo y su fuerte identidad colectiva, dominando el
partido de principio a fin.
El primer cuarto fue el tramo más equilibrado del encuentro, con el
conjunto local manteniendo el ritmo inicial. Sin embargo, a partir del
segundo periodo, las jugadoras dirigidas por Cata, Luis y Tina elevaron
la intensidad defensiva y el ritmo de juego, lo que permitió abrir una
ventaja progresiva hasta dejar el partido prácticamente resuelto.
Al término del encuentro, el técnico Cata destacó la fortaleza del
grupo: «Hoy viajábamos con bajas, pero el equipo ha vuelto a demostrar
que da igual quién juegue. Nuestra identidad no se negocia: intensidad,
humildad y generosidad.»
La Jugadora del Partido fue @maaariia03_, con una destacada actuación
de 18 puntos, 7 rebotes y 23 de valoración, siendo referencia ofensiva
en un nuevo triunfo del equipo.
Con este resultado, el Nacional Femenino encara un tramo decisivo de la
temporada con el objetivo de asegurar su presencia en los puestos de
playoff. El próximo compromiso será en casa ante el líder, CB
Salliver Fuengirola, en un encuentro clave para las aspiraciones del
equipo.