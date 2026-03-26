El Nacional Femenino suma su 19ª victoria y se mantiene en puestos deplayoff

Eliot Montoya

El Senior Nacional Femenino Clínicas Dentales Manuel Cara continúa

firmando una temporada sobresaliente y sumó su decimonovena victoria

tras imponerse con autoridad en su visita a Martos, consolidándose en

la tercera posición de la clasificación.

El conjunto mojonero afrontaba el encuentro con varias bajas por

molestias físicas, lo que obligó a viajar con una rotación reducida

de ocho jugadoras. Pese a ello, el equipo volvió a demostrar su

carácter competitivo y su fuerte identidad colectiva, dominando el

partido de principio a fin.

El primer cuarto fue el tramo más equilibrado del encuentro, con el

conjunto local manteniendo el ritmo inicial. Sin embargo, a partir del

segundo periodo, las jugadoras dirigidas por Cata, Luis y Tina elevaron

la intensidad defensiva y el ritmo de juego, lo que permitió abrir una

ventaja progresiva hasta dejar el partido prácticamente resuelto.

Al término del encuentro, el técnico Cata destacó la fortaleza del

grupo: «Hoy viajábamos con bajas, pero el equipo ha vuelto a demostrar

que da igual quién juegue. Nuestra identidad no se negocia: intensidad,

humildad y generosidad.»

La Jugadora del Partido fue @maaariia03_, con una destacada actuación

de 18 puntos, 7 rebotes y 23 de valoración, siendo referencia ofensiva

en un nuevo triunfo del equipo.

Con este resultado, el Nacional Femenino encara un tramo decisivo de la

temporada con el objetivo de asegurar su presencia en los puestos de

playoff. El próximo compromiso será en casa ante el líder, CB

Salliver Fuengirola, en un encuentro clave para las aspiraciones del

equipo.