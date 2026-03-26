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Semana brutal

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marzo 26, 2026 8:56 pm

Miski Liu Suria

Nos advirtieron hace tiempo que la llegada de la nueva energía desestabilizaría el viejo sistema. No está cayendo algo, está cayendo todo a la vez. Nadie podrá decir que no lo sabía.

Semana brutal

  • Punto crítico
  • Crisis energética
  • Cambió el mundo
  • Situación inestable
  • Momento histórico
  • Aumento de la presión
  • Momento de la verdad
  • Se desploman las bolsas
  • El oro sufre su peor semana
  • Mercados cayendo en cadena
  • Estrés en el mercado petrolero
  • Esto no se ha visto desde hace décadas
  • Nos acercamos al momento de la verdad
https://miski-liu-suria.blogspot.com

No es una exageración calificar de ‘brutal’ esta semana porque es la coincidencia de varios shocks muy potentes al mismo tiempo. Se ha juntado un shock energético histórico con caídas fuertes y sincronizadas en prácticamente todos los grandes mercados financieros, bajo la amenaza de una guerra mayor en Irán. Ésta es la cuarta semana consecutiva de descensos importantes en las bolsas mundiales mientras que se disparan el crudo y el gas. Es una tormenta perfecta de geopolítica, energía, mercados y sistema financiero.

La guerra en Irán ha entrando en su tercera semana, con ataques a infraestructuras energéticas del Golfo y el estrecho de Ormuz prácticamente bloqueado, lo que ha disparado el precio del crudo y del gas. El Brent ha llegado a subir más de un 50% en marzo, cerrando la semana por encima de 112 dólares, mientras que el gas natural sube un 50% en pocos días.

El detonante ha sido la guerra y la energía con ataques a infraestructuras energéticas del Golfo, riesgo de interrupción del petróleo y del gas, y amenaza de escalada militar. El resultado es que se ha disparado el petróleo Brent por encima de 110$, se ha disparado el gas natural y se ha producido una liberación masiva de reservas estratégicas. Eso por sí solo ya es suficiente para desestabilizar la economía mundial.

No está cayendo algo, está cayendo todo a la vez a causa de una volatilidad extrema: las bolsas, las empresas tecnológicas, las criptomonedas, los bonos y las materias primas. Se está hablando de “la crisis energética más grave de todos los tiempos” con una duración potencial de meses. Esto implicaría inflación persistente, menor crecimiento económico y presión sobre consumidores y empresas.

Los bancos centrales están atrapados. Si suben tipos, hunden más la economía. Si no los suben, se dispara la inflación. Esto es un escenario peligroso de tipo trampa. Cae el oro de precio, los bonos no protegen y registra una alta volatilidad en todo. Cuando fallan los refugios, el sistema entra en una zona inestable.

El oro, que en teoría debería actuar como refugio, sufre su peor semana en más de cuarenta años y vuelve a situarse por debajo de los cinco mil dólares. Cuando fallan los refugios tradicionales, el sistema entra en una zona inestable con alta volatilidad en todo. A los riesgos financieros ocultos se suma además los riesgos en el crédito privado, la alerta de bancos como Goldman Sachs y las advertencias de Deutsche Bank sobre un momento histórico.

Wall Street y las bolsas europeas encadenan varias semanas de caídas, con el Dow, S&P 500 y Nasdaq cerrando otra semana en rojo por temor a que la inflación energética frene los recortes de tipos de la Fed. Se registran desplomes diarios superiores al 1 ó 2% en los principales índices, y volatilidad en materias primas en niveles no vistos en décadas.

En síntesis, se califica de “semana brutal” no sólo por la caída de las bolsas, sino por la combinación excepcional de la guerra en un nodo energético clave, crisis de precios de energía, refugios fallando y creciente riesgo de inestabilidad financiera sistémica. Muchos medios describen esta situación como un punto crítico del conflicto.

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Café con Cardamomo


Tomar café con cardamomo puede hacerlo más digestivo, menos agresivo para el estómago y aportar algunos beneficios cardiovasculares y antioxidantes.
Beneficios principales
Mejora la digestión: el cardamomo estimula enzimas digestivas, reduce gases, hinchazón e indigestion, y puede compensar parte de la acidez del café, haciéndolo más suave para estómagos sensibles.
Menos acidez y molestias gástricas: muchas personas refieren menos reflujo y “ardor” al tomar café con cardamomo frente al café solo, porque el cardamomo ayuda a neutralizar la acidez.
Apoyo cardiovascular: el cardamomo es rico en antioxidantes y tiene efecto diurético suave, lo que se ha asociado a reducción de presión arterial y protección de vasos sanguíneos.
Propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas: sus aceites volátiles tienen acción antiinflamatoria y antibacteriana, que podrían apoyar la salud del tracto digestivo y del sistema inmune.
Energía más “estable”: se describe que el cardamomo modula el efecto estimulante de la cafeína, aportando sensación de claridad y foco con menos nerviosismo y “subidón–bajón”.
Forma de uso y precauciones
Uso típico: añadir una pizca de cardamomo molido (o machacar 2–3 vainas por taza) al café antes de hervir o al filtro/moka; es tradicional en cafés árabes y turcos.
Dosis razonable: pequeñas cantidades culinarias diarias suelen ser seguras en personas sanas; cantidades altas en suplementos se reservan a uso médico supervisado.
Precauciones: en caso de cálculos biliares, embarazo, medicación para tensión arterial u otros tratamientos crónicos, conviene consultar antes, porque el cardamomo puede modificar la motilidad biliar y la presión.
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Jengibre Negro

Beneficios del Jengibre Negro (Kaempferia Parviflora) a diferencia del Jenjibre normal (Zingiber officinale).

El jengibre negro (Kaempferia parviflora) destaca más por efectos energizantes, vasculares, metabólicos y sexuales, mientras que el jengibre normal (Zingiber officinale) está mejor respaldado para náuseas, digestión, inflamación y control metabólico. La diferencia principal es que el jengibre negro tiene un perfil más “funcional” de tipo circulatorio y de rendimiento, aunque con menos evidencia clínica en humanos que el jengibre común.

Beneficios del jengibre negro

El jengibre negro ha mostrado actividad antioxidante, antiinflamatoria, vasorelajante, antimicrobiana y antiobesidad en revisiones científicas, y también se le atribuyen beneficios para la función física y la salud sexual masculina. En estudios mecanísticos, sus methoxyflavonas pueden favorecer el metabolismo energético, la relajación vascular y vías relacionadas con el óxido nítrico y el cGMP.

Además, se ha estudiado en modelos experimentales por su posible apoyo a la resistencia física, la circulación y la disminución de grasa abdominal. Un punto importante es que muchas de estas ventajas vienen de estudios preclínicos, así que su potencia real en personas todavía no está igual de confirmada que la del jengibre común.

Beneficios del jengibre normal

El jengibre normal está mejor respaldado para aliviar náuseas, ayudar a la digestión, y mostrar efectos antiinflamatorios, antioxidantes y analgésicos. También se ha estudiado en relación con el control de la glucosa, los lípidos y algunos marcadores de salud cardiometabólica.

Su gran ventaja es que cuenta con una base científica más amplia y con un uso culinario y medicinal mucho más consolidado. Por eso, si la prioridad es un remedio más probado y versátil, el jengibre normal suele tener mejor respaldo global.

Beneficios de la Maca Roja a diferencia de la Maca normal.

La maca roja suele destacarse más por la salud prostática, el equilibrio hormonal femenino y el apoyo óseo, mientras que la maca normal —normalmente la maca amarilla— se usa más como tónico general para energía, ánimo y vitalidad. En resumen: la roja es más “específica”, y la normal más “generalista”.

Beneficios de la maca roja

La maca roja se valora mucho por su posible efecto sobre la próstata, especialmente en casos de crecimiento benigno, y por eso suele interesar más a hombres mayores o a quienes buscan apoyo urológico natural. También aparece con frecuencia en la literatura popular y divulgativa como la maca más útil para mujeres en menopausia y para la densidad ósea.

Otro rasgo que se le atribuye es una mayor capacidad antioxidante respecto a otras variedades, lo que podría ayudar frente al estrés oxidativo. Aun así, conviene recordar que parte de estas ventajas provienen de estudios pequeños o preclínicos, no de una evidencia clínica masiva.

Beneficios de la maca normal

La maca normal, que suele referirse a la amarilla, se usa más como adaptógeno y apoyo general para la energía, el estado de ánimo y la resistencia. Es la opción más “todoterreno” cuando no se busca un objetivo muy concreto.

En comparación con la roja, suele tener menos fama por próstata o hueso y más por el uso cotidiano para vitalidad general. Por eso muchas guías la presentan como una opción básica para empezar con maca antes de pasar a variedades más específicas.

Cuál elegir

Elige maca roja si tu interés principal es próstata, salud ósea o síntomas hormonales femeninos.

Elige maca normal si buscas energía general, mejor ánimo o un efecto adaptógeno más amplio.

Miski Liu Suria

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