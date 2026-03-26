Miski Liu Suria
Nos advirtieron hace tiempo que la llegada de la nueva energía desestabilizaría el viejo sistema. No está cayendo algo, está cayendo todo a la vez. Nadie podrá decir que no lo sabía.
Semana brutal
- Punto crítico
- Crisis energética
- Cambió el mundo
- Situación inestable
- Momento histórico
- Aumento de la presión
- Momento de la verdad
- Se desploman las bolsas
- El oro sufre su peor semana
- Mercados cayendo en cadena
- Estrés en el mercado petrolero
- Esto no se ha visto desde hace décadas
- Nos acercamos al momento de la verdad
No es una exageración calificar de ‘brutal’ esta semana porque es la coincidencia de varios shocks muy potentes al mismo tiempo. Se ha juntado un shock energético histórico con caídas fuertes y sincronizadas en prácticamente todos los grandes mercados financieros, bajo la amenaza de una guerra mayor en Irán. Ésta es la cuarta semana consecutiva de descensos importantes en las bolsas mundiales mientras que se disparan el crudo y el gas. Es una tormenta perfecta de geopolítica, energía, mercados y sistema financiero.
La guerra en Irán ha entrando en su tercera semana, con ataques a infraestructuras energéticas del Golfo y el estrecho de Ormuz prácticamente bloqueado, lo que ha disparado el precio del crudo y del gas. El Brent ha llegado a subir más de un 50% en marzo, cerrando la semana por encima de 112 dólares, mientras que el gas natural sube un 50% en pocos días.
El detonante ha sido la guerra y la energía con ataques a infraestructuras energéticas del Golfo, riesgo de interrupción del petróleo y del gas, y amenaza de escalada militar. El resultado es que se ha disparado el petróleo Brent por encima de 110$, se ha disparado el gas natural y se ha producido una liberación masiva de reservas estratégicas. Eso por sí solo ya es suficiente para desestabilizar la economía mundial.
No está cayendo algo, está cayendo todo a la vez a causa de una volatilidad extrema: las bolsas, las empresas tecnológicas, las criptomonedas, los bonos y las materias primas. Se está hablando de “la crisis energética más grave de todos los tiempos” con una duración potencial de meses. Esto implicaría inflación persistente, menor crecimiento económico y presión sobre consumidores y empresas.
Los bancos centrales están atrapados. Si suben tipos, hunden más la economía. Si no los suben, se dispara la inflación. Esto es un escenario peligroso de tipo trampa. Cae el oro de precio, los bonos no protegen y registra una alta volatilidad en todo. Cuando fallan los refugios, el sistema entra en una zona inestable.
El oro, que en teoría debería actuar como refugio, sufre su peor semana en más de cuarenta años y vuelve a situarse por debajo de los cinco mil dólares. Cuando fallan los refugios tradicionales, el sistema entra en una zona inestable con alta volatilidad en todo. A los riesgos financieros ocultos se suma además los riesgos en el crédito privado, la alerta de bancos como Goldman Sachs y las advertencias de Deutsche Bank sobre un “momento histórico”.
Wall Street y las bolsas europeas encadenan varias semanas de caídas, con el Dow, S&P 500 y Nasdaq cerrando otra semana en rojo por temor a que la inflación energética frene los recortes de tipos de la Fed. Se registran desplomes diarios superiores al 1 ó 2% en los principales índices, y volatilidad en materias primas en niveles no vistos en décadas.
En síntesis, se califica de “semana brutal” no sólo por la caída de las bolsas, sino por la combinación excepcional de la guerra en un nodo energético clave, crisis de precios de energía, refugios fallando y creciente riesgo de inestabilidad financiera sistémica. Muchos medios describen esta situación como un punto crítico del conflicto.
ORIENTE MEDIO
- Trump afirma que EEUU considera reducir su actividad militar en Irán.https://finance.yahoo.com/news/trump-says-us-considers-winding-223602307.html
- Trump declara la victoria sobre Irán tras alcanzar casi el 100% de sus objetivos.https://gazetteller.com/just-in-trump-declares-final-victory-over-iran-u-s-military-nears-100-objectives-as-tehran-collapses-and-america-stops-protecting-foreign-oil-routes-for-good/
- «Creo que hemos ganado» dice Trump mientras Irán se niega a dialogar en Ormuz y los hutíes amenazan el estrecho del Mar Rojo.https://www.zerohedge.com/geopolitical/hormuz-showdown-begins-us-warplanes-apaches-launch-sea-lane-offensive-trump-eyes-high
- EEUU toma el control de las rutas petroleras iraníes en el estrecho de Ormuz: se restablece el suministro mundial y caerá el precio del combustible.https://gazetteller.com/u-s-military-takes-control-of-iranian-oil-routes-in-the-strait-of-hormuz-global-supply-restored-fuel-prices-to-drop-fast-in-america/
- EEUU aumenta el despliegue de marines en Oriente Medio.https://efe.com/mundo/2026-03-20/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/
- Trump baraja la posibilidad de enviar soldados a suelo iraní.https://esrt.press/actualidad/594262-trump-prepara-despliegue-tropas-terrestres
- EEUU enviará infantes de marina y un buque de asalto anfibio a Oriente Medio.https://www.reuters.com/business/energy/trump-tells-israel-not-repeat-strikes-iranian-energy-crisis-deepens-2026-03-19/
- Trump descartó el jueves desplegar tropas en Irán y pidió a Israel que no ataque a la infraestructura energética.https://www.youtube.com/watch?v=0Lac7ejmUE0&t=2s
- Israel promete no realizar más ataques contra activos energéticos iraníes.https://www.zerohedge.com/energy/israel-vows-no-more-strikes-iranian-energy-assets-after-south-pars-hit-sparks-last-shock
- Jiang Xueqin no descarta una posible incursión terrestre en Irán.https://esrt.press/actualidad/594279-implicaciones-guerra-iran-economia-mundial-profeta-politico
- Bahréin interceptó 132 misiles y 234 drones.https://t.me/s/MrPool_Q
- Arden las bases de EEUU en Oriente Medio tras ataques iraníes.https://esrt.press/actualidad/594255-arden-bases-militares-eeuu-oriente-medio
- Qatar es destronado como el rey del gas natural licuado.https://www.zerohedge.com/energy/qatar-dethroned-lng-king-us-seizes-throne-reshaping-future-gas
- Las reparaciones de la planta de gas natural de Qatar durarán cinco años.https://www.zerohedge.com/markets/qatar-lng-repairs-take-five-years-cost-20-billion-lost-revenue-cripple-chinese-supply
- Registrado un incendio en una refinería de Kuwait tras un ataque con drones.https://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-incendio-refineria-kuwait-ataque-drones-20260320174405.html
- Kuwait alerta del impacto de drones contra una de sus refinerías en medio de nuevos ataques a otros países de golfo Pérsico.https://efe.com/mundo/2026-03-20/iran-ataques-paises-golfo-persico/
- Pakistán se indigna al ser calificado como amenaza emergente de misiles.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-outraged-being-called-emerging-missile-threat-us-dni-gabbard
- Sri Lanka rechaza la solicitud del Pentágono para aterrizar aviones de combate.https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-ally-southeast-asia-rejects-pentagon-request-land-fighter-jets-more-come
- Putin ofrece reducir el intercambio de inteligencia con Irán si EEUU hace lo mismo con Ucrania.https://www.zerohedge.com/geopolitical/putin-reportedly-offers-cut-iran-intel-sharing-if-us-does-same-ukraine
ECONOMÍA
- La crisis energética pone a prueba a los bancos centrales.https://www.reuters.com/podcasts/reuters-morning-bid/energy-shock-tests-central-banks-2026-03-19/
- Se desploman las bolsas al final de otra semana brutal.https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-sell-off-to-end-another-brutal-week-as-iran-war-rages-200057954.html
- Wall Street se hunde casi un 2% ante la amenaza de invadir Irán.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13834954/03/26/wall-street-se-hunde-casi-un-2-ante-la-amenaza-de-trump-de-invadir-iran.html
- Las bolsas se ven afectadas por la geopolítica.https://www.zerohedge.com/markets/stocks-hit-geopolitics-and-hawkish-rate-expectations-newsquawk-us-market-wrap
- Se han desplomado los mercados. Lo que importa ahora es cómo se desarrollará la situación.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/grind-crack
- Los mercados están en una situación muy delicada. No se trata de pánico sino de presión.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/5-sigma-selling-short-gamma-and-oil-stress-what-could-go-wrong
- Sube el crudo ligeramente y bajan las acciones.https://www.zerohedge.com/markets/crude-edges-higher-equities-slip-following-axios-report-detailing-plans-pressure-iran
- El brent sube un 3,54% y cierra la semana por encima de 112 dólares tras 21 días de guerra.https://efe.com/economia/2026-03-20/cotizacion-brent-guerra-iran/
- EEUU levanta temporalmente las sanciones al petróleo iraní por la crisis energética.https://esrt.press/actualidad/594272-eeuu-levanta-sanciones-petroleo-irani-crisis-energetica
- EEUU autoriza la venta de petróleo iraní en alta mar durante treinta días en un intento por controlar los precios.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/us-authorizes-temporary-delivery-sale-231511070.html
- Se dispara el precio del gas natural tras los ataques de Irán.https://finance.yahoo.com/m/d679a2d7-3d59-3c93-a758-56542f876c09/natural-gas-prices-soar-after.html
- Goldman advierte de un «estado estacionario inestable».https://www.zerohedge.com/markets/goldman-warns-unsteady-steady-state-credit-traders-seem-more-worried-about-cockroaches
- Están fallando los refugios financieros tradicionales.
- Estamos presenciando la mayor crisis de suministro de petróleo en la historia.https://www.zerohedge.com/markets/traditional-safes-havens-are-failing-goldman-hedge-fund-honcho-reflects-largest-oil-supply
- Nos acercamos al momento de la verdad histórica, según el Deutsche Bank.https://www.zerohedge.com/markets/deutsche-were-approaching-moment-historical-truth
- Una guerra terrestre en Irán aumentaría la volatilidad del mercado energético.https://finance.yahoo.com/video/ground-war-iran-mean-energy-201514988.html
- La volatilidad del mercado de materias primas es la mayor de las últimas décadas.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13827491/03/26/un-mercado-sin-brujula-la-guerra-de-iran-desata-una-brecha-de-hasta-2300-dolares-entre-los-analistas-del-oro.html
- Los mercados de bonos comienzan a entrar en pánico por la inflación.https://www.zerohedge.com/markets/bond-markets-are-beginning-panic-over-inflation
- El crédito privado amenaza al sistema financiero con un agujero de 840.000 millones de dólares.
- La crisis que viene crece entre las sombras del sistema financiero y se expande a toda velocidad.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13834002/03/26/el-credito-privado-sera-la-proxima-gran-crisis-financiera-la-exposicion-del-sistema-roza-los-840000-millones-pero-hay-garantias-para-evitar-un-shock-sistemico.html
- Los ataques a las energéticas del Golfo ponen en riesgo meses de suministro mundial de gas.https://es.euronews.com/business/2026/03/19/ataques-contra-centros-energeticos-del-golfo-amenazan-el-suministro-global-de-gnl-durante
- La Agencia Internacional de la Energía eleva a 426 millones de barriles la liberación de sus reservas estratégicas.https://efe.com/economia/2026-03-19/aie-barriles-liberacion-reservas-estrategicas/
- El director de dicha Agencia alerta de «la crisis energética más grave de todos los tiempos» y calcula que puede durar seis meses o más.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13834530/03/26/el-director-de-la-aie-alerta-de-la-crisis-energetica-mas-grave-de-todos-los-tiempos-y-calcula-que-puede-durar-seis-meses-o-mas.html
- Rusia recaudó miles de millones en dos semanas de guerra iraní.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/19/rusia-recauda-millones-en-dos-semanas-guerra-iraniMETALES PRECIOSOS
- El oro sufre su peor semana en 43 años.https://www.zerohedge.com/markets/crude-crisis-hawkish-fears-spark-bond-bloodbath-bullion-battered-most-43-years-stocks-sink
- El precio del oro está cayendo rápidamente.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/golds-price-falling-fast-heres-012433266.html
- El oro vuelve a estar por debajo de los cinco mil dólares.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-back-under-5-000-175528606.html
- Los especuladores del oro y la plata se enfrentan a una dura realidad.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-silver-bugs-face-grim-184700766.html
- La criptomoneda XRP ha caído un 40% desde enero.https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/xrp-price-why-xrp-still-162252337.html
- Las acciones de Microsoft se han desplomado este año.https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-stock-absolutely-slammed-finally-202300956.html
- Richard Bookstaber afirma en The New York Times que “hemos regresado a un periodo de riesgo, plagado de presiones parecidas a las que han provocado grandes crisis financieras”.https://esrt.press/actualidaactualidadd/594165-autor-estadounidense-predijo-crisis-2008
- Amazon está desarrollando un nuevo teléfono cuyo nombre en clave es ‘Transformer’.https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/amazon-building-phone-again-one-200700979.html
- ¿Es el café el nuevo cacao? Algunos esperan que también se desplome el precio del café.https://www.reuters.com/world/americas/is-coffee-new-cocoa-some-expect-coffee-prices-also-crash-2026-03-18/
- El autor de Padre Rico advierte de una caída histórica y prevé que el bitcóin alcance los 750.000 dólares.https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/rich-dad-author-warns-historic-144718389.html
- Rusia se beneficia de la guerra, mientras que la repercusión en China es complicada.https://www.zerohedge.com/markets/russia-benefiting-us-iran-war-while-impacts-china-are-complicated-analysts
- Se dispara la demanda de vehículos eléctricos por la crisis energética.https://www.zerohedge.com/technology/ev-demand-surges-across-asia-after-energy-shock-sends-consumers-panic-mode
EUROPA
- La crisis energética golpea a Europa.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/20/la-crisis-energetica-golpea-europa-quien-paga-el-precio-choque-de-eurodiputados-en-the-rin
- La UE apuesta por la diplomacia en Oriente Medio y rechaza implicarse en Ormuz.https://efe.com/mundo/2026-03-20/union-europea-ue-diplomacia-oriente-medio-moratoria-iran-estrecho-ormuz/
- Trump llama ‘cobardes’ a los países de la Otan por no ayudar en el estrecho de Ormuz.https://efe.com/mundo/2026-03-20/trump-cobardes-otan-ormuz/
- Trump tilda a la Otan de «tigre de papel» sin EEUU.https://noticiaslatam.lat/20260320/trump-tilda-a-la-otan-de-tigre-de-papel-sin-estados-unidos-1172653150.html
- Trump muestra más confianza en Putin que en los aliados europeos.https://esrt.press/actualidad/594280-trump-muestra-confianza-putin-aliados-europeos
- La UE se abre a ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz cuando se den las condiciones.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13833094/03/26/la-ue-se-abre-a-ayudar-a-desbloquear-el-estrecho-de-ormuz-cuando-se-den-las-condiciones-y-pide-una-moratoria-en-las-hostilidades-de-iran-a-las-infraestructuras.html
- Cinco países europeos y Japón, dispuestos a proteger Ormuz.https://es.euronews.com/business/2026/03/20/5-paises-europeos-y-japon-dispuestos-a-contribuir-a-proteger-ormuz
- Los bonos británicos alcanzan máximos de dieciocho años.https://www.zerohedge.com/markets/uk-not-complete-bond-market-pariah-yet
- El Reino Unido aprueba que EEUU utilice bases británicas para atacar emplazamientos de misiles iraníes.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/uk-approves-us-use-british-bases-strike-iran-missile-sites-targeting-ships-2026-03-20/
- Un profesor británico fue inhabilitado por decir que los inmigrantes deberían «respetar nuestras leyes o marcharse».https://www.zerohedge.com/political/uk-teacher-banned-saying-migrants-should-respect-our-laws-or-leave
- Francia intercepta ante Marsella un petrolero sospechoso de ser de la flota fantasma rusa.https://efe.com/mundo/2026-03-20/francia-intercepta-marsella-petrolero-sospechoso-flota-fantasma-rusa/
- Alemania y Francia se dan una última oportunidad para el caza europeo.https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13834239/03/26/alemania-y-francia-se-dan-una-ultima-oportunidad-con-el-fcas-acuerdo-en-abril-o-se-rompe-el-matrimonio-del-caza-europeo.html
- La Otan reubica en Europa a su personal de la misión de Irak ante el deterioro de la situación en Oriente Medio.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-otan-reubica-europa-personal-mision-irak-deterioro-situacion-oriente-proximo-20260320163454.html
- Hungría amenaza con nuevas medidas contra Ucrania por el petróleo ruso.https://eeuronewss.euronews.com/2026/03/20/hungria-amenaza-con-nuevas-medidas-contra-ucrania-por-el-petroleo-ruso
- Orbán anunció que bloqueará todas las medidas de la UE sobre Ucrania hasta que se restablezca el tránsito de petróleo.https://www.zerohedge.com/geopolitical/orban-announces-will-block-all-eu-measures-ukraine-until-oil-transit-restored
- Europa quiere continuar el conflicto en Ucrania en lugar de buscar la paz, según el Kremlin.https://noticiaslatam.lat/20260320/europa-fomenta-la-continuacion-del-conflicto-en-ucrania-en-lugar-de-buscar-la-paz-resalta-el-1172642211.html
- La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, apareció en la televisión nacional llorando y pronunció tres palabras que lo cambiaron todo: «fui engañada».https://t.me/s/MrPool_Q
- Dinamarca planeaba volar las pistas de aterrizaje de Groenlandia si EEUU la invadía.https://www.zerohedge.com/geopolitical/explosives-and-extra-blood-denmark-planned-blow-greenlands-runways-if-us-invaded
ESPAÑA
- El Gobierno rebaja al 10% el IVA de carburantes, luz y gas.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13833175/03/26/sanchez-comparece-a-las-11-para-detallar-el-plan-de-medidas-en-respuesta-a-la-guerra-que-ira-el-jueves-al-congreso.html
- El Gobierno anuncia una rebaja fiscal del combustible de hasta 30 céntimos por litro.https://efe.com/economia/2026-03-20/gobierno-rebaja-10-iva-carburantes-luz-gas/
- Sánchez anuncia 80 medidas que movilizará 5.000 millones para paliar los efectos de la guerra.https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-sanchez-anuncia-paquete-80-medidas-movilizara-5000-millones-paliar-efectos-guerra-20260320132513.html
- Congelación de los alquileres en España en respuesta a la crisis.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/20/espana/pedro-sanchez-congelacion-alquileres-guerra-trax
- España anuncia un plan anticrisis por la guerra en Irán de cinco mil millones de euros.https://efe.com/economia/2026-03-20/sanchez-plan-anticrisis-guerra-iran/
- El aeropuerto de Teruel se convierte en aparcamiento de aviones, debido a la guerra.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/remote-spanish-airport-again-becomes-parking-lot-planes-this-time-due-iran-war-2026-03-20/
- España se quita el lastre del desempleo en la UE pero es el líder de la inestabilidad laboral.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13832417/03/26/espana-lidera-la-rotacion-laboral-en-la-ue-24-millones-de-trabajadores-empiezan-o-finiquitan-un-empleo-cada-trimestre.html
- La guerra en Irán encarecerá en 544 euros la hipoteca media por las subidas de tipos.https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/13831108/03/26/la-guerra-en-iran-encarecera-en-544-euros-la-hipoteca-media-por-las-subidas-de-tipos.html
- El FMI rebaja al 2,1% el crecimiento de la economía española y alerta sobre la crisis de la vivienda.https://es.euronews.com/business/2026/03/20/el-fmi-rebaja-al-21-el-crecimiento-de-la-economia-espanola
- Aumenta un 4,5% los extranjeros residentes en España hasta alcanzar los 7,5 millones.https://www.europapress.es/sociedad/noticia-aumenta-45-poblacion-extranjera-residencia-vigor-alcanzar-75-millones-20260320094218.html
- España tendrá contenedores inteligentes, que te pagarán por reciclar la ropa.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13833293/03/26/espana-tendra-contenedores-inteligentes-que-te-pagaran-por-reciclar-ropa.html
- Renfe comprará nuevos trenes de alta velocidad antes de Semana Santa.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13832842/03/26/renfe-lanzara-la-compra-de-sus-nuevos-trenes-de-alta-velocidad-antes-de-semana-santa.html
- La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz.https://efe.com/economia/2026-03-20/fiscalia-europea-adamuz-investigacion/
- El informe final de Europa sobre el apagón español apunta a una ‘tormenta perfecta’ de fallos en cadena.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13833318/03/26/el-informe-europeo-del-apagon-no-logra-establecer-un-unico-culpable-y-apunta-a-multiples-causas.html
- Un español crea una IA que te da cita médica sin ninguna espera.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13832720/03/26/un-espanol-crea-la-ia-que-te-da-cita-en-el-medico-sin-ninguna-espera.html
- La IA espera el nacimiento de su hermana pequeña para ser rentable: el 20% de los expertos mundiales en cuántica son españoles.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13830507/03/26/la-ia-espera-el-nacimiento-de-su-hermana-pequena-para-ser-rentable-20-del-top-100-de-expertos-mundiales-en-cuantica-son-espanoles.html
AMÉRICAS
- México envía un nuevo lote de ayuda humanitaria a Cuba.https://noticiaslatam.lat/20260320/mexico-envia-un-nuevo-lote-de-ayuda-humanitaria-a-cuba-1172661096.html
- Un buque cisterna que transportaba combustible con destino a Cuba se desvía a Trinidad.https://www.reuters.com/business/energy/tanker-carrying-fuel-originally-bound-cuba-diverts-trinidad-shipping-data-shows-2026-03-20/
- Aumenta la crisis en Cuba entre apagones y escasez de alimentos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/crisi-cuba-apagones-protestas-estados-unidos
- Cuba se niega a negociar un cambio de gobierno.https://www.reuters.com/world/americas/cuba-says-its-presidents-term-not-subject-negotiation-talks-with-us-2026-03-20/
- «Lo que está buscando Cuba es libertad» dice un analista.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/cuba-estados-unidos-exiliados
- Las comunidades costeras de México temen contaminación por crudo.https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/mexicos-coastal-communities-fear-more-crude-contamination-spill-source-unclear-2026-03-20/
- Fuerte mensaje de Pekín a México por restringir la inversión china.https://esrt.press/actualidad/594214-china-lanza-advertencia-mexico
- No está funcionando la política de mano dura en Ecuador, según un experto.https://noticiaslatam.lat/20260321/la-politica-de-la-mano-dura-y-la-militarizacion-en-ecuador-no-estan-funcionando-advierte-experto-1172671104.html
- Colombia da por superada su crisis con Ecuador.https://www.notimerica.com/politica/noticia-colombia-ecuador-colombia-da-superada-crisis-ecuador-ataques-grupos-criminales-frontera-20260320223709.html
- Fiscales estadounidenses investigan a Petro por presuntos lazos con el narcotráfico.https://es.euronews.com/2026/03/20/la-administracion-trump-investiga-presidente-petro-vinculos-narcotrafico
- El Salvador propone que se aplique la cadena perpetua para menores de edad.https://noticiaslatam.lat/20260320/el-salvador-propone-que-la-cadena-perpetua-aplique-para-menores-de-edad-1172630074.html
- Costa Rica extradita a EEUU a Celso Gamboa, exministro acusado de narcotráfico.https://es.euronews.com/2026/03/20/costa-rica-extradita-a-eeuu-a-celso-gamboa-exministro-acusado-de-narcotrafico
- Argentina se convierte en un proveedor seguro de petróleo.https://noticiaslatam.lat/20260320/tension-con-el-petroleo-argentina-se-convierte-en-un-proveedor-seguro-1172658958.html
- Irán amenaza a Argentina por su apoyo a Israel.https://esrt.press/actualidad/594241-iran-lanza-advertencia-pais-sudamericano
- El ‘milagro’ de Milei comienza a mostrar sus primeras grietas a medida que aumenta el desempleo en Argentina.https://www.zerohedge.com/markets/mileis-miracle-faces-first-cracks-argentinas-unemployment-rises
Enlace al vídeo en español:
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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:
Mi historial profesional (CV) es de dominio público:
El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.
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Café con Cardamomo
Tomar café con cardamomo puede hacerlo más digestivo, menos agresivo para el estómago y aportar algunos beneficios cardiovasculares y antioxidantes.
Beneficios principales
Mejora la digestión: el cardamomo estimula enzimas digestivas, reduce gases, hinchazón e indigestion, y puede compensar parte de la acidez del café, haciéndolo más suave para estómagos sensibles.
Menos acidez y molestias gástricas: muchas personas refieren menos reflujo y “ardor” al tomar café con cardamomo frente al café solo, porque el cardamomo ayuda a neutralizar la acidez.
Apoyo cardiovascular: el cardamomo es rico en antioxidantes y tiene efecto diurético suave, lo que se ha asociado a reducción de presión arterial y protección de vasos sanguíneos.
Propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas: sus aceites volátiles tienen acción antiinflamatoria y antibacteriana, que podrían apoyar la salud del tracto digestivo y del sistema inmune.
Energía más “estable”: se describe que el cardamomo modula el efecto estimulante de la cafeína, aportando sensación de claridad y foco con menos nerviosismo y “subidón–bajón”.
Forma de uso y precauciones
Uso típico: añadir una pizca de cardamomo molido (o machacar 2–3 vainas por taza) al café antes de hervir o al filtro/moka; es tradicional en cafés árabes y turcos.
Dosis razonable: pequeñas cantidades culinarias diarias suelen ser seguras en personas sanas; cantidades altas en suplementos se reservan a uso médico supervisado.
Precauciones: en caso de cálculos biliares, embarazo, medicación para tensión arterial u otros tratamientos crónicos, conviene consultar antes, porque el cardamomo puede modificar la motilidad biliar y la presión.
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Jengibre Negro
Beneficios del Jengibre Negro (Kaempferia Parviflora) a diferencia del Jenjibre normal (Zingiber officinale).
El jengibre negro (Kaempferia parviflora) destaca más por efectos energizantes, vasculares, metabólicos y sexuales, mientras que el jengibre normal (Zingiber officinale) está mejor respaldado para náuseas, digestión, inflamación y control metabólico. La diferencia principal es que el jengibre negro tiene un perfil más “funcional” de tipo circulatorio y de rendimiento, aunque con menos evidencia clínica en humanos que el jengibre común.
Beneficios del jengibre negro
El jengibre negro ha mostrado actividad antioxidante, antiinflamatoria, vasorelajante, antimicrobiana y antiobesidad en revisiones científicas, y también se le atribuyen beneficios para la función física y la salud sexual masculina. En estudios mecanísticos, sus methoxyflavonas pueden favorecer el metabolismo energético, la relajación vascular y vías relacionadas con el óxido nítrico y el cGMP.
Además, se ha estudiado en modelos experimentales por su posible apoyo a la resistencia física, la circulación y la disminución de grasa abdominal. Un punto importante es que muchas de estas ventajas vienen de estudios preclínicos, así que su potencia real en personas todavía no está igual de confirmada que la del jengibre común.
Beneficios del jengibre normal
El jengibre normal está mejor respaldado para aliviar náuseas, ayudar a la digestión, y mostrar efectos antiinflamatorios, antioxidantes y analgésicos. También se ha estudiado en relación con el control de la glucosa, los lípidos y algunos marcadores de salud cardiometabólica.
Su gran ventaja es que cuenta con una base científica más amplia y con un uso culinario y medicinal mucho más consolidado. Por eso, si la prioridad es un remedio más probado y versátil, el jengibre normal suele tener mejor respaldo global.
Beneficios de la Maca Roja a diferencia de la Maca normal.
La maca roja suele destacarse más por la salud prostática, el equilibrio hormonal femenino y el apoyo óseo, mientras que la maca normal —normalmente la maca amarilla— se usa más como tónico general para energía, ánimo y vitalidad. En resumen: la roja es más “específica”, y la normal más “generalista”.
Beneficios de la maca roja
La maca roja se valora mucho por su posible efecto sobre la próstata, especialmente en casos de crecimiento benigno, y por eso suele interesar más a hombres mayores o a quienes buscan apoyo urológico natural. También aparece con frecuencia en la literatura popular y divulgativa como la maca más útil para mujeres en menopausia y para la densidad ósea.
Otro rasgo que se le atribuye es una mayor capacidad antioxidante respecto a otras variedades, lo que podría ayudar frente al estrés oxidativo. Aun así, conviene recordar que parte de estas ventajas provienen de estudios pequeños o preclínicos, no de una evidencia clínica masiva.
Beneficios de la maca normal
La maca normal, que suele referirse a la amarilla, se usa más como adaptógeno y apoyo general para la energía, el estado de ánimo y la resistencia. Es la opción más “todoterreno” cuando no se busca un objetivo muy concreto.
En comparación con la roja, suele tener menos fama por próstata o hueso y más por el uso cotidiano para vitalidad general. Por eso muchas guías la presentan como una opción básica para empezar con maca antes de pasar a variedades más específicas.
Cuál elegir
Elige maca roja si tu interés principal es próstata, salud ósea o síntomas hormonales femeninos.
Elige maca normal si buscas energía general, mejor ánimo o un efecto adaptógeno más amplio.