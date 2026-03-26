Miski Liu Suria

Nos advirtieron hace tiempo que la llegada de la nueva energía desestabilizaría el viejo sistema. No está cayendo algo, está cayendo todo a la vez. Nadie podrá decir que no lo sabía.

Semana brutal

Punto crítico

Crisis energética

Cambió el mundo

Situación inestable

Momento histórico

Aumento de la presión

Momento de la verdad

Se desploman las bolsas

El oro sufre su peor semana

Mercados cayendo en cadena

Estrés en el mercado petrolero

Esto no se ha visto desde hace décadas

Nos acercamos al momento de la verdad

https://miski-liu-suria.blogspot.com

No es una exageración calificar de ‘brutal’ esta semana porque es la coincidencia de varios shocks muy potentes al mismo tiempo. Se ha juntado un shock energético histórico con caídas fuertes y sincronizadas en prácticamente todos los grandes mercados financieros, bajo la amenaza de una guerra mayor en Irán. Ésta es la cuarta semana consecutiva de descensos importantes en las bolsas mundiales mientras que se disparan el crudo y el gas. Es una tormenta perfecta de geopolítica, energía, mercados y sistema financiero.

La guerra en Irán ha entrando en su tercera semana, con ataques a infraestructuras energéticas del Golfo y el estrecho de Ormuz prácticamente bloqueado, lo que ha disparado el precio del crudo y del gas. El Brent ha llegado a subir más de un 50% en marzo, cerrando la semana por encima de 112 dólares, mientras que el gas natural sube un 50% en pocos días.

El detonante ha sido la guerra y la energía con ataques a infraestructuras energéticas del Golfo, riesgo de interrupción del petróleo y del gas, y amenaza de escalada militar. El resultado es que se ha disparado el petróleo Brent por encima de 110$, se ha disparado el gas natural y se ha producido una liberación masiva de reservas estratégicas. Eso por sí solo ya es suficiente para desestabilizar la economía mundial.

No está cayendo algo, está cayendo todo a la vez a causa de una volatilidad extrema: las bolsas, las empresas tecnológicas, las criptomonedas, los bonos y las materias primas. Se está hablando de “la crisis energética más grave de todos los tiempos” con una duración potencial de meses. Esto implicaría inflación persistente, menor crecimiento económico y presión sobre consumidores y empresas.

Los bancos centrales están atrapados. Si suben tipos, hunden más la economía. Si no los suben, se dispara la inflación. Esto es un escenario peligroso de tipo trampa. Cae el oro de precio, los bonos no protegen y registra una alta volatilidad en todo. Cuando fallan los refugios, el sistema entra en una zona inestable.

El oro, que en teoría debería actuar como refugio, sufre su peor semana en más de cuarenta años y vuelve a situarse por debajo de los cinco mil dólares. Cuando fallan los refugios tradicionales, el sistema entra en una zona inestable con alta volatilidad en todo. A los riesgos financieros ocultos se suma además los riesgos en el crédito privado, la alerta de bancos como Goldman Sachs y las advertencias de Deutsche Bank sobre un “momento histórico”.

Wall Street y las bolsas europeas encadenan varias semanas de caídas, con el Dow, S&P 500 y Nasdaq cerrando otra semana en rojo por temor a que la inflación energética frene los recortes de tipos de la Fed. Se registran desplomes diarios superiores al 1 ó 2% en los principales índices, y volatilidad en materias primas en niveles no vistos en décadas.

En síntesis, se califica de “semana brutal” no sólo por la caída de las bolsas, sino por la combinación excepcional de la guerra en un nodo energético clave, crisis de precios de energía, refugios fallando y creciente riesgo de inestabilidad financiera sistémica. Muchos medios describen esta situación como un punto crítico del conflicto.

ORIENTE MEDIO

Trump afirma que EEUU considera reducir su actividad militar en Irán .https://finance.yahoo.com/news/trump-says-us-considers-winding-223602307.html

afirma que EEUU considera reducir su actividad militar en .https://finance.yahoo.com/news/trump-says-us-considers-winding-223602307.html Trump declara la victoria sobre Irán tras alcanzar casi el 100% de sus objetivos.https://gazetteller.com/just-in-trump-declares-final-victory-over-iran-u-s-military-nears-100-objectives-as-tehran-collapses-and-america-stops-protecting-foreign-oil-routes-for-good/

declara la victoria sobre tras alcanzar casi el 100% de sus objetivos.https://gazetteller.com/just-in-trump-declares-final-victory-over-iran-u-s-military-nears-100-objectives-as-tehran-collapses-and-america-stops-protecting-foreign-oil-routes-for-good/ «Creo que hemos ganado» dice Trump mientras Irán se niega a dialogar en Ormuz y los hutíes amenazan el estrecho del Mar Rojo .https://www.zerohedge.com/geopolitical/hormuz-showdown-begins-us-warplanes-apaches-launch-sea-lane-offensive-trump-eyes-high

mientras se niega a dialogar en y los hutíes amenazan el estrecho del .https://www.zerohedge.com/geopolitical/hormuz-showdown-begins-us-warplanes-apaches-launch-sea-lane-offensive-trump-eyes-high EEUU toma el control de las rutas petroleras iraníes en el estrecho de Ormuz : se restablece el suministro mundial y caerá el precio del combustible.https://gazetteller.com/u-s-military-takes-control-of-iranian-oil-routes-in-the-strait-of-hormuz-global-supply-restored-fuel-prices-to-drop-fast-in-america/

petroleras iraníes en el estrecho de : se restablece el suministro mundial y caerá el precio del combustible.https://gazetteller.com/u-s-military-takes-control-of-iranian-oil-routes-in-the-strait-of-hormuz-global-supply-restored-fuel-prices-to-drop-fast-in-america/ EEUU aumenta el despliegue de marines en Oriente Medio .https://efe.com/mundo/2026-03-20/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/

.https://efe.com/mundo/2026-03-20/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/ Trump baraja la posibilidad de enviar soldados a suelo iraní.https://esrt.press/actualidad/594262-trump-prepara-despliegue-tropas-terrestres

baraja la posibilidad de enviar soldados a suelo iraní.https://esrt.press/actualidad/594262-trump-prepara-despliegue-tropas-terrestres EEUU enviará infantes de marina y un buque de asalto anfibio a Oriente Medio .https://www.reuters.com/business/energy/trump-tells-israel-not-repeat-strikes-iranian-energy-crisis-deepens-2026-03-19/

.https://www.reuters.com/business/energy/trump-tells-israel-not-repeat-strikes-iranian-energy-crisis-deepens-2026-03-19/ Trump descartó el jueves desplegar tropas en Irán y pidió a Israel que no ataque a la infraestructura energética.https://www.youtube.com/watch?v=0Lac7ejmUE0&t=2s

descartó el jueves desplegar tropas en y pidió a que no ataque a la infraestructura energética.https://www.youtube.com/watch?v=0Lac7ejmUE0&t=2s Israel promete no realizar más ataques contra activos energéticos iraníes.https://www.zerohedge.com/energy/israel-vows-no-more-strikes-iranian-energy-assets-after-south-pars-hit-sparks-last-shock

promete no realizar más ataques contra activos energéticos iraníes.https://www.zerohedge.com/energy/israel-vows-no-more-strikes-iranian-energy-assets-after-south-pars-hit-sparks-last-shock Jiang Xueqin no descarta una posible incursión terrestre en Irán .https://esrt.press/actualidad/594279-implicaciones-guerra-iran-economia-mundial-profeta-politico

no descarta una posible incursión terrestre en .https://esrt.press/actualidad/594279-implicaciones-guerra-iran-economia-mundial-profeta-politico Bahréin interceptó 132 misiles y 234 drones.https://t.me/s/MrPool_Q

interceptó 132 misiles y 234 drones.https://t.me/s/MrPool_Q Arden las bases de EEUU en Oriente Medio tras ataques iraníes.https://esrt.press/actualidad/594255-arden-bases-militares-eeuu-oriente-medio

de EEUU en tras ataques iraníes.https://esrt.press/actualidad/594255-arden-bases-militares-eeuu-oriente-medio Qatar es destronado como el rey del gas natural licuado.https://www.zerohedge.com/energy/qatar-dethroned-lng-king-us-seizes-throne-reshaping-future-gas

es destronado como el rey del natural licuado.https://www.zerohedge.com/energy/qatar-dethroned-lng-king-us-seizes-throne-reshaping-future-gas Las reparaciones de la planta de gas natural de Qatar durarán cinco años.https://www.zerohedge.com/markets/qatar-lng-repairs-take-five-years-cost-20-billion-lost-revenue-cripple-chinese-supply

durarán cinco años.https://www.zerohedge.com/markets/qatar-lng-repairs-take-five-years-cost-20-billion-lost-revenue-cripple-chinese-supply Registrado un incendio en una refinería de Kuwait tras un ataque con drones.https://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-incendio-refineria-kuwait-ataque-drones-20260320174405.html

tras un ataque con drones.https://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-incendio-refineria-kuwait-ataque-drones-20260320174405.html Kuwait alerta del impacto de drones contra una de sus refinerías en medio de nuevos ataques a otros países de golfo Pérsico.https://efe.com/mundo/2026-03-20/iran-ataques-paises-golfo-persico/

alerta del impacto de drones contra una de sus refinerías en medio de nuevos ataques a otros países de golfo Pérsico.https://efe.com/mundo/2026-03-20/iran-ataques-paises-golfo-persico/ Pakistán se indigna al ser calificado como amenaza emergente de misiles.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-outraged-being-called-emerging-missile-threat-us-dni-gabbard

se indigna al ser calificado como amenaza emergente de misiles.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pakistan-outraged-being-called-emerging-missile-threat-us-dni-gabbard Sri Lanka rechaza la solicitud del Pentágono para aterrizar aviones de combate.https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-ally-southeast-asia-rejects-pentagon-request-land-fighter-jets-more-come

rechaza la solicitud del para aterrizar aviones de combate.https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-ally-southeast-asia-rejects-pentagon-request-land-fighter-jets-more-come Putin ofrece reducir el intercambio de inteligencia con Irán si EEUU hace lo mismo con Ucrania.https://www.zerohedge.com/geopolitical/putin-reportedly-offers-cut-iran-intel-sharing-if-us-does-same-ukraine

ECONOMÍA

La crisis energética pone a prueba a los bancos centrales.https://www.reuters.com/podcasts/reuters-morning-bid/energy-shock-tests-central-banks-2026-03-19/

Se desploman las bolsas al final de otra semana brutal .https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-sell-off-to-end-another-brutal-week-as-iran-war-rages-200057954.html

.https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-sell-off-to-end-another-brutal-week-as-iran-war-rages-200057954.html Wall Street se hunde casi un 2% ante la amenaza de invadir Irán .https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13834954/03/26/wall-street-se-hunde-casi-un-2-ante-la-amenaza-de-trump-de-invadir-iran.html

.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13834954/03/26/wall-street-se-hunde-casi-un-2-ante-la-amenaza-de-trump-de-invadir-iran.html Las bolsas se ven afectadas por la geopolítica.https://www.zerohedge.com/markets/stocks-hit-geopolitics-and-hawkish-rate-expectations-newsquawk-us-market-wrap

Se han desplomado los mercados. Lo que importa ahora es cómo se desarrollará la situación.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/grind-crack

Los mercados están en una situación muy delicada. No se trata de pánico sino de presión.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/5-sigma-selling-short-gamma-and-oil-stress-what-could-go-wrong

Sube el crudo ligeramente y bajan las acciones.https://www.zerohedge.com/markets/crude-edges-higher-equities-slip-following-axios-report-detailing-plans-pressure-iran

ligeramente y bajan las acciones.https://www.zerohedge.com/markets/crude-edges-higher-equities-slip-following-axios-report-detailing-plans-pressure-iran El brent sube un 3,54% y cierra la semana por encima de 112 dólares tras 21 días de guerra.https://efe.com/economia/2026-03-20/cotizacion-brent-guerra-iran/

EEUU levanta temporalmente las sanciones al petróleo iraní por la crisis energética.https://esrt.press/actualidad/594272-eeuu-levanta-sanciones-petroleo-irani-crisis-energetica

iraní por la crisis energética.https://esrt.press/actualidad/594272-eeuu-levanta-sanciones-petroleo-irani-crisis-energetica EEUU autoriza la venta de petróleo iraní en alta mar durante treinta días en un intento por controlar los precios.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/us-authorizes-temporary-delivery-sale-231511070.html

en alta mar durante treinta días en un intento por controlar los precios.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/us-authorizes-temporary-delivery-sale-231511070.html Se dispara el precio del gas natural tras los ataques de Irán .https://finance.yahoo.com/m/d679a2d7-3d59-3c93-a758-56542f876c09/natural-gas-prices-soar-after.html

natural tras los ataques de .https://finance.yahoo.com/m/d679a2d7-3d59-3c93-a758-56542f876c09/natural-gas-prices-soar-after.html Goldman advierte de un «estado estacionario inestable».https://www.zerohedge.com/markets/goldman-warns-unsteady-steady-state-credit-traders-seem-more-worried-about-cockroaches

Están fallando los refugios financieros tradicionales.

Estamos presenciando la mayor crisis de suministro de petróleo en la historia.https://www.zerohedge.com/markets/traditional-safes-havens-are-failing-goldman-hedge-fund-honcho-reflects-largest-oil-supply

en la historia.https://www.zerohedge.com/markets/traditional-safes-havens-are-failing-goldman-hedge-fund-honcho-reflects-largest-oil-supply Nos acercamos al momento de la verdad histórica, según el Deutsche Bank.https://www.zerohedge.com/markets/deutsche-were-approaching-moment-historical-truth

Una guerra terrestre en Irán aumentaría la volatilidad del mercado energético.https://finance.yahoo.com/video/ground-war-iran-mean-energy-201514988.html

aumentaría la del mercado energético.https://finance.yahoo.com/video/ground-war-iran-mean-energy-201514988.html La volatilidad del mercado de materias primas es la mayor de las últimas décadas.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13827491/03/26/un-mercado-sin-brujula-la-guerra-de-iran-desata-una-brecha-de-hasta-2300-dolares-entre-los-analistas-del-oro.html

del mercado de materias primas es la mayor de las últimas décadas.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13827491/03/26/un-mercado-sin-brujula-la-guerra-de-iran-desata-una-brecha-de-hasta-2300-dolares-entre-los-analistas-del-oro.html Los mercados de bonos comienzan a entrar en pánico por la inflación .https://www.zerohedge.com/markets/bond-markets-are-beginning-panic-over-inflation

comienzan a entrar en pánico por la .https://www.zerohedge.com/markets/bond-markets-are-beginning-panic-over-inflation El crédito privado amenaza al sistema financiero con un agujero de 840.000 millones de dólares.

privado amenaza al sistema financiero con un agujero de 840.000 millones de dólares. La crisis que viene crece entre las sombras del sistema financiero y se expande a toda velocidad.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13834002/03/26/el-credito-privado-sera-la-proxima-gran-crisis-financiera-la-exposicion-del-sistema-roza-los-840000-millones-pero-hay-garantias-para-evitar-un-shock-sistemico.html

Los ataques a las energéticas del Golfo ponen en riesgo meses de suministro mundial de gas .https://es.euronews.com/business/2026/03/19/ataques-contra-centros-energeticos-del-golfo-amenazan-el-suministro-global-de-gnl-durante

ponen en riesgo meses de suministro mundial de .https://es.euronews.com/business/2026/03/19/ataques-contra-centros-energeticos-del-golfo-amenazan-el-suministro-global-de-gnl-durante La Agencia Internacional de la Energía eleva a 426 millones de barriles la liberación de sus reservas estratégicas.https://efe.com/economia/2026-03-19/aie-barriles-liberacion-reservas-estrategicas/

El director de dicha Agencia alerta de «la crisis energética más grave de todos los tiempos» y calcula que puede durar seis meses o más.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13834530/03/26/el-director-de-la-aie-alerta-de-la-crisis-energetica-mas-grave-de-todos-los-tiempos-y-calcula-que-puede-durar-seis-meses-o-mas.html

Rusia recaudó miles de millones en dos semanas de guerra iraní.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/19/rusia-recauda-millones-en-dos-semanas-guerra-irani METALES PRECIOSOS

recaudó miles de millones en dos semanas de guerra iraní.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/19/rusia-recauda-millones-en-dos-semanas-guerra-irani El oro sufre su peor semana en 43 años.https://www.zerohedge.com/markets/crude-crisis-hawkish-fears-spark-bond-bloodbath-bullion-battered-most-43-years-stocks-sink

sufre su peor semana en 43 años.https://www.zerohedge.com/markets/crude-crisis-hawkish-fears-spark-bond-bloodbath-bullion-battered-most-43-years-stocks-sink El precio del oro está cayendo rápidamente.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/golds-price-falling-fast-heres-012433266.html

está cayendo rápidamente.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/golds-price-falling-fast-heres-012433266.html El oro vuelve a estar por debajo de los cinco mil dólares.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-back-under-5-000-175528606.html

vuelve a estar por debajo de los cinco mil dólares.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-back-under-5-000-175528606.html Los especuladores del oro y la plata se enfrentan a una dura realidad.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-silver-bugs-face-grim-184700766.html

y la se enfrentan a una dura realidad.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-silver-bugs-face-grim-184700766.html La criptomoneda XRP ha caído un 40% desde enero.https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/xrp-price-why-xrp-still-162252337.html

ha caído un 40% desde enero.https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/xrp-price-why-xrp-still-162252337.html Las acciones de Microsoft se han desplomado este año.https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-stock-absolutely-slammed-finally-202300956.html

se han desplomado este año.https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-stock-absolutely-slammed-finally-202300956.html Richard Bookstaber afirma en The New York Times que “hemos regresado a un periodo de riesgo, plagado de presiones parecidas a las que han provocado grandes crisis financieras”.https://esrt.press/actualidaactualidadd/594165-autor-estadounidense-predijo-crisis-2008

afirma en The New York Times que “hemos regresado a un periodo de riesgo, plagado de presiones parecidas a las que han provocado grandes crisis financieras”.https://esrt.press/actualidaactualidadd/594165-autor-estadounidense-predijo-crisis-2008 Amazon está desarrollando un nuevo teléfono cuyo nombre en clave es ‘Transformer’.https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/amazon-building-phone-again-one-200700979.html

¿Es el café el nuevo cacao ? Algunos esperan que también se desplome el precio del café.https://www.reuters.com/world/americas/is-coffee-new-cocoa-some-expect-coffee-prices-also-crash-2026-03-18/

el nuevo ? Algunos esperan que también se desplome el precio del café.https://www.reuters.com/world/americas/is-coffee-new-cocoa-some-expect-coffee-prices-also-crash-2026-03-18/ El autor de Padre Rico advierte de una caída histórica y prevé que el bitcóin alcance los 750.000 dólares.https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/rich-dad-author-warns-historic-144718389.html

Rusia se beneficia de la guerra, mientras que la repercusión en China es complicada.https://www.zerohedge.com/markets/russia-benefiting-us-iran-war-while-impacts-china-are-complicated-analysts

se beneficia de la guerra, mientras que la repercusión en es complicada.https://www.zerohedge.com/markets/russia-benefiting-us-iran-war-while-impacts-china-are-complicated-analysts Se dispara la demanda de vehículos eléctricos por la crisis energética.https://www.zerohedge.com/technology/ev-demand-surges-across-asia-after-energy-shock-sends-consumers-panic-mode

EUROPA

La crisis energética golpea a Europa.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/20/la-crisis-energetica-golpea-europa-quien-paga-el-precio-choque-de-eurodiputados-en-the-rin

La UE apuesta por la diplomacia en Oriente Medio y rechaza implicarse en Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-03-20/union-europea-ue-diplomacia-oriente-medio-moratoria-iran-estrecho-ormuz/

y rechaza implicarse en .https://efe.com/mundo/2026-03-20/union-europea-ue-diplomacia-oriente-medio-moratoria-iran-estrecho-ormuz/ Trump llama ‘cobardes’ a los países de la Otan por no ayudar en el estrecho de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-03-20/trump-cobardes-otan-ormuz/

llama ‘cobardes’ a los países de la Otan por no ayudar en el estrecho de .https://efe.com/mundo/2026-03-20/trump-cobardes-otan-ormuz/ Trump tilda a la Otan de «tigre de papel» sin EEUU.https://noticiaslatam.lat/20260320/trump-tilda-a-la-otan-de-tigre-de-papel-sin-estados-unidos-1172653150.html

tilda a la Otan de «tigre de papel» sin EEUU.https://noticiaslatam.lat/20260320/trump-tilda-a-la-otan-de-tigre-de-papel-sin-estados-unidos-1172653150.html Trump muestra más confianza en Putin que en los aliados europeos.https://esrt.press/actualidad/594280-trump-muestra-confianza-putin-aliados-europeos

muestra más confianza en que en los aliados europeos.https://esrt.press/actualidad/594280-trump-muestra-confianza-putin-aliados-europeos La UE se abre a ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz cuando se den las condiciones.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13833094/03/26/la-ue-se-abre-a-ayudar-a-desbloquear-el-estrecho-de-ormuz-cuando-se-den-las-condiciones-y-pide-una-moratoria-en-las-hostilidades-de-iran-a-las-infraestructuras.html

cuando se den las condiciones.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13833094/03/26/la-ue-se-abre-a-ayudar-a-desbloquear-el-estrecho-de-ormuz-cuando-se-den-las-condiciones-y-pide-una-moratoria-en-las-hostilidades-de-iran-a-las-infraestructuras.html Cinco países europeos y Japón , dispuestos a proteger Ormuz .https://es.euronews.com/business/2026/03/20/5-paises-europeos-y-japon-dispuestos-a-contribuir-a-proteger-ormuz

, dispuestos a proteger .https://es.euronews.com/business/2026/03/20/5-paises-europeos-y-japon-dispuestos-a-contribuir-a-proteger-ormuz Los bonos británicos alcanzan máximos de dieciocho años.https://www.zerohedge.com/markets/uk-not-complete-bond-market-pariah-yet

alcanzan máximos de dieciocho años.https://www.zerohedge.com/markets/uk-not-complete-bond-market-pariah-yet El Reino Unido aprueba que EEUU utilice bases británicas para atacar emplazamientos de misiles iraníes.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/uk-approves-us-use-british-bases-strike-iran-missile-sites-targeting-ships-2026-03-20/

aprueba que EEUU utilice bases británicas para atacar emplazamientos de misiles iraníes.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/uk-approves-us-use-british-bases-strike-iran-missile-sites-targeting-ships-2026-03-20/ Un profesor británico fue inhabilitado por decir que los inmigrantes deberían «respetar nuestras leyes o marcharse».https://www.zerohedge.com/political/uk-teacher-banned-saying-migrants-should-respect-our-laws-or-leave

fue inhabilitado por decir que los deberían «respetar nuestras leyes o marcharse».https://www.zerohedge.com/political/uk-teacher-banned-saying-migrants-should-respect-our-laws-or-leave Francia intercepta ante Marsella un petrolero sospechoso de ser de la flota fantasma rusa .https://efe.com/mundo/2026-03-20/francia-intercepta-marsella-petrolero-sospechoso-flota-fantasma-rusa/

intercepta ante un petrolero sospechoso de ser de la flota fantasma .https://efe.com/mundo/2026-03-20/francia-intercepta-marsella-petrolero-sospechoso-flota-fantasma-rusa/ Alemania y Francia se dan una última oportunidad para el caza europeo.https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13834239/03/26/alemania-y-francia-se-dan-una-ultima-oportunidad-con-el-fcas-acuerdo-en-abril-o-se-rompe-el-matrimonio-del-caza-europeo.html

y se dan una última oportunidad para el caza europeo.https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13834239/03/26/alemania-y-francia-se-dan-una-ultima-oportunidad-con-el-fcas-acuerdo-en-abril-o-se-rompe-el-matrimonio-del-caza-europeo.html La Otan reubica en Europa a su personal de la misión de Irak ante el deterioro de la situación en Oriente Medio.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-otan-reubica-europa-personal-mision-irak-deterioro-situacion-oriente-proximo-20260320163454.html

a su personal de la misión de ante el deterioro de la situación en Oriente Medio.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-otan-reubica-europa-personal-mision-irak-deterioro-situacion-oriente-proximo-20260320163454.html Hungría amenaza con nuevas medidas contra Ucrania por el petróleo ruso.https://eeuronewss.euronews.com/2026/03/20/hungria-amenaza-con-nuevas-medidas-contra-ucrania-por-el-petroleo-ruso

amenaza con nuevas medidas contra por el petróleo ruso.https://eeuronewss.euronews.com/2026/03/20/hungria-amenaza-con-nuevas-medidas-contra-ucrania-por-el-petroleo-ruso Orbán anunció que bloqueará todas las medidas de la UE sobre Ucrania hasta que se restablezca el tránsito de petróleo .https://www.zerohedge.com/geopolitical/orban-announces-will-block-all-eu-measures-ukraine-until-oil-transit-restored

anunció que bloqueará todas las medidas de la UE sobre hasta que se restablezca el tránsito de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/orban-announces-will-block-all-eu-measures-ukraine-until-oil-transit-restored Europa quiere continuar el conflicto en Ucrania en lugar de buscar la paz, según el Kremlin .https://noticiaslatam.lat/20260320/europa-fomenta-la-continuacion-del-conflicto-en-ucrania-en-lugar-de-buscar-la-paz-resalta-el-1172642211.html

en lugar de buscar la paz, según el .https://noticiaslatam.lat/20260320/europa-fomenta-la-continuacion-del-conflicto-en-ucrania-en-lugar-de-buscar-la-paz-resalta-el-1172642211.html La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit , apareció en la televisión nacional llorando y pronunció tres palabras que lo cambiaron todo: «fui engañada».https://t.me/s/MrPool_Q

, apareció en la televisión nacional llorando y pronunció tres palabras que lo cambiaron todo: «fui engañada».https://t.me/s/MrPool_Q Dinamarca planeaba volar las pistas de aterrizaje de Groenlandia si EEUU la invadía.https://www.zerohedge.com/geopolitical/explosives-and-extra-blood-denmark-planned-blow-greenlands-runways-if-us-invaded

ESPAÑA

El Gobierno rebaja al 10% el IVA de carburantes, luz y gas.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13833175/03/26/sanchez-comparece-a-las-11-para-detallar-el-plan-de-medidas-en-respuesta-a-la-guerra-que-ira-el-jueves-al-congreso.html

El Gobierno anuncia una rebaja fiscal del combustible de hasta 30 céntimos por litro.https://efe.com/economia/2026-03-20/gobierno-rebaja-10-iva-carburantes-luz-gas/

de hasta 30 céntimos por litro.https://efe.com/economia/2026-03-20/gobierno-rebaja-10-iva-carburantes-luz-gas/ Sánchez anuncia 80 medidas que movilizará 5.000 millones para paliar los efectos de la guerra.https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-sanchez-anuncia-paquete-80-medidas-movilizara-5000-millones-paliar-efectos-guerra-20260320132513.html

anuncia 80 medidas que movilizará 5.000 millones para paliar los efectos de la guerra.https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-sanchez-anuncia-paquete-80-medidas-movilizara-5000-millones-paliar-efectos-guerra-20260320132513.html Congelación de los alquileres en España en respuesta a la crisis.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/20/espana/pedro-sanchez-congelacion-alquileres-guerra-trax

en España en respuesta a la crisis.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/20/espana/pedro-sanchez-congelacion-alquileres-guerra-trax España anuncia un plan anticrisis por la guerra en Irán de cinco mil millones de euros.https://efe.com/economia/2026-03-20/sanchez-plan-anticrisis-guerra-iran/

por la guerra en de cinco mil millones de euros.https://efe.com/economia/2026-03-20/sanchez-plan-anticrisis-guerra-iran/ El aeropuerto de Teruel se convierte en aparcamiento de aviones, debido a la guerra.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/remote-spanish-airport-again-becomes-parking-lot-planes-this-time-due-iran-war-2026-03-20/

se convierte en aparcamiento de aviones, debido a la guerra.https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/remote-spanish-airport-again-becomes-parking-lot-planes-this-time-due-iran-war-2026-03-20/ España se quita el lastre del desempleo en la UE pero es el líder de la inestabilidad laboral.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13832417/03/26/espana-lidera-la-rotacion-laboral-en-la-ue-24-millones-de-trabajadores-empiezan-o-finiquitan-un-empleo-cada-trimestre.html

en la UE pero es el líder de la laboral.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13832417/03/26/espana-lidera-la-rotacion-laboral-en-la-ue-24-millones-de-trabajadores-empiezan-o-finiquitan-un-empleo-cada-trimestre.html La guerra en Irán encarecerá en 544 euros la hipoteca media por las subidas de tipos.https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/13831108/03/26/la-guerra-en-iran-encarecera-en-544-euros-la-hipoteca-media-por-las-subidas-de-tipos.html

encarecerá en 544 euros la hipoteca media por las subidas de tipos.https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/13831108/03/26/la-guerra-en-iran-encarecera-en-544-euros-la-hipoteca-media-por-las-subidas-de-tipos.html El FMI rebaja al 2,1% el crecimiento de la economía española y alerta sobre la crisis de la vivienda .https://es.euronews.com/business/2026/03/20/el-fmi-rebaja-al-21-el-crecimiento-de-la-economia-espanola

.https://es.euronews.com/business/2026/03/20/el-fmi-rebaja-al-21-el-crecimiento-de-la-economia-espanola Aumenta un 4,5% los extranjer os residentes en España hasta alcanzar los 7,5 millones.https://www.europapress.es/sociedad/noticia-aumenta-45-poblacion-extranjera-residencia-vigor-alcanzar-75-millones-20260320094218.html

residentes en España hasta alcanzar los 7,5 millones.https://www.europapress.es/sociedad/noticia-aumenta-45-poblacion-extranjera-residencia-vigor-alcanzar-75-millones-20260320094218.html España tendrá contenedores inteligentes, que te pagarán por reciclar la ropa .https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13833293/03/26/espana-tendra-contenedores-inteligentes-que-te-pagaran-por-reciclar-ropa.html

.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13833293/03/26/espana-tendra-contenedores-inteligentes-que-te-pagaran-por-reciclar-ropa.html Renfe comprará nuevos trenes de alta velocidad antes de Semana Santa.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13832842/03/26/renfe-lanzara-la-compra-de-sus-nuevos-trenes-de-alta-velocidad-antes-de-semana-santa.html

La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz .https://efe.com/economia/2026-03-20/fiscalia-europea-adamuz-investigacion/

.https://efe.com/economia/2026-03-20/fiscalia-europea-adamuz-investigacion/ El informe final de Europa sobre el apagón español apunta a una ‘tormenta perfecta’ de fallos en cadena .https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13833318/03/26/el-informe-europeo-del-apagon-no-logra-establecer-un-unico-culpable-y-apunta-a-multiples-causas.html

español apunta a una ‘tormenta perfecta’ de .https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13833318/03/26/el-informe-europeo-del-apagon-no-logra-establecer-un-unico-culpable-y-apunta-a-multiples-causas.html Un español crea una IA que te da cita médic a sin ninguna espera.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13832720/03/26/un-espanol-crea-la-ia-que-te-da-cita-en-el-medico-sin-ninguna-espera.html

sin ninguna espera.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13832720/03/26/un-espanol-crea-la-ia-que-te-da-cita-en-el-medico-sin-ninguna-espera.html La IA espera el nacimiento de su hermana pequeña para ser rentable: el 20% de los expertos mundiales en cuántica son españoles.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13830507/03/26/la-ia-espera-el-nacimiento-de-su-hermana-pequena-para-ser-rentable-20-del-top-100-de-expertos-mundiales-en-cuantica-son-espanoles.html

AMÉRICAS

México envía un nuevo lote de ayuda humanitaria a Cuba .https://noticiaslatam.lat/20260320/mexico-envia-un-nuevo-lote-de-ayuda-humanitaria-a-cuba-1172661096.html

envía un nuevo lote de ayuda humanitaria a .https://noticiaslatam.lat/20260320/mexico-envia-un-nuevo-lote-de-ayuda-humanitaria-a-cuba-1172661096.html Un buque cisterna que transportaba combustible con destino a Cuba se desvía a Trinidad .https://www.reuters.com/business/energy/tanker-carrying-fuel-originally-bound-cuba-diverts-trinidad-shipping-data-shows-2026-03-20/

se desvía a .https://www.reuters.com/business/energy/tanker-carrying-fuel-originally-bound-cuba-diverts-trinidad-shipping-data-shows-2026-03-20/ Aumenta la crisis en Cuba entre apagones y escasez de alimentos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/crisi-cuba-apagones-protestas-estados-unidos

entre apagones y escasez de alimentos.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/crisi-cuba-apagones-protestas-estados-unidos Cuba se niega a negociar un cambio de gobierno.https://www.reuters.com/world/americas/cuba-says-its-presidents-term-not-subject-negotiation-talks-with-us-2026-03-20/

se niega a negociar un cambio de gobierno.https://www.reuters.com/world/americas/cuba-says-its-presidents-term-not-subject-negotiation-talks-with-us-2026-03-20/ «Lo que está buscando Cuba es libertad» dice un analista.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/cuba-estados-unidos-exiliados

es libertad» dice un analista.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/17/latinoamerica/video/cuba-estados-unidos-exiliados Las comunidades costeras de México temen contaminación por crudo.https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/mexicos-coastal-communities-fear-more-crude-contamination-spill-source-unclear-2026-03-20/

temen contaminación por crudo.https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/mexicos-coastal-communities-fear-more-crude-contamination-spill-source-unclear-2026-03-20/ Fuerte mensaje de Pekín a México por restringir la inversión china .https://esrt.press/actualidad/594214-china-lanza-advertencia-mexico

a por restringir la inversión .https://esrt.press/actualidad/594214-china-lanza-advertencia-mexico No está funcionando la política de mano dura en Ecuador , según un experto.https://noticiaslatam.lat/20260321/la-politica-de-la-mano-dura-y-la-militarizacion-en-ecuador-no-estan-funcionando-advierte-experto-1172671104.html

, según un experto.https://noticiaslatam.lat/20260321/la-politica-de-la-mano-dura-y-la-militarizacion-en-ecuador-no-estan-funcionando-advierte-experto-1172671104.html Colombia da por superada su crisis con Ecuador .https://www.notimerica.com/politica/noticia-colombia-ecuador-colombia-da-superada-crisis-ecuador-ataques-grupos-criminales-frontera-20260320223709.html

da por superada su crisis con .https://www.notimerica.com/politica/noticia-colombia-ecuador-colombia-da-superada-crisis-ecuador-ataques-grupos-criminales-frontera-20260320223709.html Fiscales estadounidenses investigan a Petro por presuntos lazos con el narcotráfico.https://es.euronews.com/2026/03/20/la-administracion-trump-investiga-presidente-petro-vinculos-narcotrafico

por presuntos lazos con el narcotráfico.https://es.euronews.com/2026/03/20/la-administracion-trump-investiga-presidente-petro-vinculos-narcotrafico El Salvador propone que se aplique la cadena perpetua para menores de edad.https://noticiaslatam.lat/20260320/el-salvador-propone-que-la-cadena-perpetua-aplique-para-menores-de-edad-1172630074.html

propone que se aplique la cadena perpetua para menores de edad.https://noticiaslatam.lat/20260320/el-salvador-propone-que-la-cadena-perpetua-aplique-para-menores-de-edad-1172630074.html Costa Rica extradita a EEUU a Celso Gamboa , exministro acusado de narcotráfico.https://es.euronews.com/2026/03/20/costa-rica-extradita-a-eeuu-a-celso-gamboa-exministro-acusado-de-narcotrafico

extradita a EEUU a , exministro acusado de narcotráfico.https://es.euronews.com/2026/03/20/costa-rica-extradita-a-eeuu-a-celso-gamboa-exministro-acusado-de-narcotrafico Argentina se convierte en un proveedor seguro de petróleo .https://noticiaslatam.lat/20260320/tension-con-el-petroleo-argentina-se-convierte-en-un-proveedor-seguro-1172658958.html

se convierte en un proveedor seguro de .https://noticiaslatam.lat/20260320/tension-con-el-petroleo-argentina-se-convierte-en-un-proveedor-seguro-1172658958.html Irán amenaza a Argentina por su apoyo a Israel .https://esrt.press/actualidad/594241-iran-lanza-advertencia-pais-sudamericano

amenaza a por su apoyo a .https://esrt.press/actualidad/594241-iran-lanza-advertencia-pais-sudamericano El ‘milagro’ de Milei comienza a mostrar sus primeras grietas a medida que aumenta el desempleo en Argentina.https://www.zerohedge.com/markets/mileis-miracle-faces-first-cracks-argentinas-unemployment-rises

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Café con Cardamomo



Tomar café con cardamomo puede hacerlo más digestivo, menos agresivo para el estómago y aportar algunos beneficios cardiovasculares y antioxidantes.

Beneficios principales

Mejora la digestión: el cardamomo estimula enzimas digestivas, reduce gases, hinchazón e indigestion, y puede compensar parte de la acidez del café, haciéndolo más suave para estómagos sensibles.

Menos acidez y molestias gástricas: muchas personas refieren menos reflujo y “ardor” al tomar café con cardamomo frente al café solo, porque el cardamomo ayuda a neutralizar la acidez.

Apoyo cardiovascular: el cardamomo es rico en antioxidantes y tiene efecto diurético suave, lo que se ha asociado a reducción de presión arterial y protección de vasos sanguíneos.

Propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas: sus aceites volátiles tienen acción antiinflamatoria y antibacteriana, que podrían apoyar la salud del tracto digestivo y del sistema inmune.

Energía más “estable”: se describe que el cardamomo modula el efecto estimulante de la cafeína, aportando sensación de claridad y foco con menos nerviosismo y “subidón–bajón”.

Forma de uso y precauciones

Uso típico: añadir una pizca de cardamomo molido (o machacar 2–3 vainas por taza) al café antes de hervir o al filtro/moka; es tradicional en cafés árabes y turcos.

Dosis razonable: pequeñas cantidades culinarias diarias suelen ser seguras en personas sanas; cantidades altas en suplementos se reservan a uso médico supervisado.

Precauciones: en caso de cálculos biliares, embarazo, medicación para tensión arterial u otros tratamientos crónicos, conviene consultar antes, porque el cardamomo puede modificar la motilidad biliar y la presión.

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Jengibre Negro

Beneficios del Jengibre Negro (Kaempferia Parviflora) a diferencia del Jenjibre normal (Zingiber officinale).

El jengibre negro (Kaempferia parviflora) destaca más por efectos energizantes, vasculares, metabólicos y sexuales, mientras que el jengibre normal (Zingiber officinale) está mejor respaldado para náuseas, digestión, inflamación y control metabólico. La diferencia principal es que el jengibre negro tiene un perfil más “funcional” de tipo circulatorio y de rendimiento, aunque con menos evidencia clínica en humanos que el jengibre común.

Beneficios del jengibre negro

El jengibre negro ha mostrado actividad antioxidante, antiinflamatoria, vasorelajante, antimicrobiana y antiobesidad en revisiones científicas, y también se le atribuyen beneficios para la función física y la salud sexual masculina. En estudios mecanísticos, sus methoxyflavonas pueden favorecer el metabolismo energético, la relajación vascular y vías relacionadas con el óxido nítrico y el cGMP.

Además, se ha estudiado en modelos experimentales por su posible apoyo a la resistencia física, la circulación y la disminución de grasa abdominal. Un punto importante es que muchas de estas ventajas vienen de estudios preclínicos, así que su potencia real en personas todavía no está igual de confirmada que la del jengibre común.

Beneficios del jengibre normal

El jengibre normal está mejor respaldado para aliviar náuseas, ayudar a la digestión, y mostrar efectos antiinflamatorios, antioxidantes y analgésicos. También se ha estudiado en relación con el control de la glucosa, los lípidos y algunos marcadores de salud cardiometabólica.

Su gran ventaja es que cuenta con una base científica más amplia y con un uso culinario y medicinal mucho más consolidado. Por eso, si la prioridad es un remedio más probado y versátil, el jengibre normal suele tener mejor respaldo global.

Beneficios de la Maca Roja a diferencia de la Maca normal.

La maca roja suele destacarse más por la salud prostática, el equilibrio hormonal femenino y el apoyo óseo, mientras que la maca normal —normalmente la maca amarilla— se usa más como tónico general para energía, ánimo y vitalidad. En resumen: la roja es más “específica”, y la normal más “generalista”.

Beneficios de la maca roja

La maca roja se valora mucho por su posible efecto sobre la próstata, especialmente en casos de crecimiento benigno, y por eso suele interesar más a hombres mayores o a quienes buscan apoyo urológico natural. También aparece con frecuencia en la literatura popular y divulgativa como la maca más útil para mujeres en menopausia y para la densidad ósea.

Otro rasgo que se le atribuye es una mayor capacidad antioxidante respecto a otras variedades, lo que podría ayudar frente al estrés oxidativo. Aun así, conviene recordar que parte de estas ventajas provienen de estudios pequeños o preclínicos, no de una evidencia clínica masiva.

Beneficios de la maca normal

La maca normal, que suele referirse a la amarilla, se usa más como adaptógeno y apoyo general para la energía, el estado de ánimo y la resistencia. Es la opción más “todoterreno” cuando no se busca un objetivo muy concreto.

En comparación con la roja, suele tener menos fama por próstata o hueso y más por el uso cotidiano para vitalidad general. Por eso muchas guías la presentan como una opción básica para empezar con maca antes de pasar a variedades más específicas.

Cuál elegir

Elige maca roja si tu interés principal es próstata, salud ósea o síntomas hormonales femeninos.

Elige maca normal si buscas energía general, mejor ánimo o un efecto adaptógeno más amplio.