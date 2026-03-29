Paco Candela llena el Auditorio en una noche de celebración y raíces

El artista conquista Almería con un concierto dentro de su gira por el 30º aniversario, reafirmando su conexión única con el público

Con todas las localidades agotadas y un ambiente cargado de expectación, Paco Candela ofreció anoche en el Auditorio Maestro Padilla un concierto en el marco de su gira ‘30’, con la que celebra tres décadas sobre los escenarios, en el que volvió a demostrar la pasión que genera entre sus seguidores.

Desde el primer instante, el artista dejó claro que no sería una noche cualquiera. Arrancó su actuación rindiendo homenaje a Camarón de la Isla, en un guiño a las raíces que han marcado su trayectoria, y conectó de inmediato con un público completamente entregado. Ese vínculo, construido a lo largo de años de cercanía y autenticidad, volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la velada.

Paco Candela desplegó sobre el escenario su inconfundible forma de cantar: una mezcla de sentimiento, verdad y fuerza que trasciende géneros. Su voz, profundamente arraigada en el flamenco y la música popular andaluza, se movió con naturalidad entre baladas, fandangos, rumbas y sevillanas, siempre acompañada por un sólido elenco de músicos que aportaron riqueza y matices a cada interpretación. Lejos de limitarse a interpretar canciones, el artista narra, emociona y comparte, logrando que cada espectador se sienta parte del espectáculo.

La gira ‘30’, considerada ya la más importante y emocional de su carrera, se presenta como un recorrido por su historia musical. En Almería no faltaron algunos de sus temas más emblemáticos, coreados por un auditorio completamente entregado, ni tampoco los momentos más íntimos, en los que Candela se dirigió directamente a sus seguidores -los conocidos ‘candelistas’- con mensajes de agradecimiento y compromiso.

Uno de los instantes más especiales de la noche llegó con el estreno en directo de ‘Amadura’, un adelanto de su próximo trabajo discográfico. La acogida fue inmediata, confirmando la capacidad del artista para seguir emocionando con nuevas composiciones sin perder la esencia que le ha convertido en “el cantaor del pueblo”.

A lo largo del concierto, Paco Candela demostró por qué continúa siendo una figura clave en la escena nacional. Su propuesta artística, fiel a sus raíces, pero abierta a la evolución, conecta con públicos de distintas generaciones que encuentran en su música un reflejo de emociones compartidas.

La actuación, incluida en la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y con producción local de Crash Music, puso el broche de oro al primer trimestre del año con una respuesta masiva del público.