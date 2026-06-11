El estreno absoluto de ‘Un patético amor desconocido’ cerrará la brillante segunda edición del ciclo ‘Trasladanza’ este viernes

GabinetedePrensa junio 11, 2026 0
Cultura-Trasladanza Compañia La Ridicula Danza

El ciclo que organiza Butaka 13 Producciones junto al Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Fundación SGAE, llega al final este día 12, a las 20.30 horas en el Teatro Apolo

“En un escenario vibrante donde convergen danza contemporánea, teatro,  acrobacias y danza española, tres personajes exploran un amor lleno de  contradicciones y situaciones ridículas, pero también conmovedoras”. Esta es la sinopsis con la que se presenta ‘Un patético amor desconocido’, el espectáculo de la compañía La Ridícula Danza que hará su estreno absoluto este viernes, 12 de junio, a las 20.30 horas y en el Teatro Apolo.

Será en el marco de la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y supondrá la quinta y última cita de la segunda edición del ciclo ‘Trasladanza’, iniciativa organizada por Butaka 13 y el Área de Cultura con la colaboración de Fundación SGAE.

A través de una trama que combina la música en directo con toques de dramatismo y  comedia, la obra invita al público a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la identidad, de la mano de Mariana Collado (Almería), Lucio A. Baglivo (Argentina) –que asumen además la autoría, dirección, dramaturgia y coreografía- y Alfonso Acosta (México), músico en directo y autor de las composiciones del espectáculo junto a Víctor Guadiana. El diseño de vestuario es de MyL y Belén de la Quintana, la fotografía de Pablo Lorente y la distribución de Elena Carrascal.

Como ha venido ocurriendo en todas y cada una de las convocatorias del ciclo Trasladanza, las entradas están teniendo un alto ritmo de venta y apunta a que se colgará el cartel de ‘todo vendido’. Por el momento siguen disponibles tanto en la página web habitual del Área https://almeriaculturaentradas.es/ como en la taquilla del Apolo, con un precio anticipado de doce euros.

Si quedarán butacas también estarán disponibles en la taquilla del propio Apolo desde una hora antes del inicio de la representación, en este caso con un precio de quince euros.

“Trasladanza se confirma por segundo año como una excelente forma de disfrutar de la danza con una variedad de espectáculos, donde podremos aprender también de sus diferentes disciplinas confluyendo con la escena”, recuerda el concejal de Cultura, Diego Cruz, animando a almerienses a disfrutar de la actividad que ha demostrado por segundo año consecutivo un enorme poder de convocatoria y una calidad artística incontestable.

Más historias

Presentacion 1 piano y 200 velas I

La Alcazaba se iluminará con velas para acoger el concierto solidario de piano organizado por Autismo Dárata

GabinetedePrensa junio 10, 2026 0
Gala Teatro Festival Federico Garcia Lorca (3)

La sensibilidad de Federico García Lorca guía la gala musical y teatral que se estrenó anoche en el Apolo con numerosos artistas almerienses

GabinetedePrensa junio 5, 2026 0
260426 OCAL (20)

El Museo de Almería y la OCAL organizan un concierto homenaje por el 25 aniversario de la Orquesta

GabinetedePrensa junio 2, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Sello homenaje a Mario Vargas Llosa

Correos rinde homenaje a Mario Vargas Llosa, referente de la literatura en lengua española, con un sello conmemorativo

GabinetedePrensa junio 11, 2026 0
Cumbre bioeconomía circular 1

Andalucía refuerza su liderazgo europeo en bioeconomía circular con la I Cumbre internacional de Sevilla

GabinetedePrensa junio 11, 2026 0
Vicar Rally Fotográfico

El Rally Fotográfico por el XX Aniversario del Bulevar ya tiene ganadores

GabinetedePrensa junio 11, 2026 0
Presentacion de web de Vicar

Se trata de una plataforma moderna, intuitiva y accesible diseñada para llegar a todos los ciudadanos

GabinetedePrensa junio 11, 2026 0
visita CIMI Tierras de Oria II (1)

La Junta reconoce el compromiso de las empresas que colaboran en la inserción sociolaboral de jóvenes del CIMI de Oria

GabinetedePrensa junio 11, 2026 0