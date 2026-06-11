El estreno absoluto de ‘Un patético amor desconocido’ cerrará la brillante segunda edición del ciclo ‘Trasladanza’ este viernes

El ciclo que organiza Butaka 13 Producciones junto al Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Fundación SGAE, llega al final este día 12, a las 20.30 horas en el Teatro Apolo

“En un escenario vibrante donde convergen danza contemporánea, teatro, acrobacias y danza española, tres personajes exploran un amor lleno de contradicciones y situaciones ridículas, pero también conmovedoras”. Esta es la sinopsis con la que se presenta ‘Un patético amor desconocido’, el espectáculo de la compañía La Ridícula Danza que hará su estreno absoluto este viernes, 12 de junio, a las 20.30 horas y en el Teatro Apolo.

Será en el marco de la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y supondrá la quinta y última cita de la segunda edición del ciclo ‘Trasladanza’, iniciativa organizada por Butaka 13 y el Área de Cultura con la colaboración de Fundación SGAE.

A través de una trama que combina la música en directo con toques de dramatismo y comedia, la obra invita al público a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la identidad, de la mano de Mariana Collado (Almería), Lucio A. Baglivo (Argentina) –que asumen además la autoría, dirección, dramaturgia y coreografía- y Alfonso Acosta (México), músico en directo y autor de las composiciones del espectáculo junto a Víctor Guadiana. El diseño de vestuario es de MyL y Belén de la Quintana, la fotografía de Pablo Lorente y la distribución de Elena Carrascal.

Como ha venido ocurriendo en todas y cada una de las convocatorias del ciclo Trasladanza, las entradas están teniendo un alto ritmo de venta y apunta a que se colgará el cartel de ‘todo vendido’. Por el momento siguen disponibles tanto en la página web habitual del Área https://almeriaculturaentradas.es/ como en la taquilla del Apolo, con un precio anticipado de doce euros.

Si quedarán butacas también estarán disponibles en la taquilla del propio Apolo desde una hora antes del inicio de la representación, en este caso con un precio de quince euros.

“Trasladanza se confirma por segundo año como una excelente forma de disfrutar de la danza con una variedad de espectáculos, donde podremos aprender también de sus diferentes disciplinas confluyendo con la escena”, recuerda el concejal de Cultura, Diego Cruz, animando a almerienses a disfrutar de la actividad que ha demostrado por segundo año consecutivo un enorme poder de convocatoria y una calidad artística incontestable.

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