La batucada del Festival Internacional de Percusión y Ocaldrum recorrerá el Paseo de Almería la tarde del miércoles

El Área de Cultura colabora en esta iniciativa de la Orquesta Ciudad de Almería que comenzará a las 20.00 horas y se ha consolidado en el calendario a finales del mes de julio

La programación de verano de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) continúa desarrollándose con gran éxito de seguimiento con una serie de propuestas que se desarrollarán durante los meses de julio y agosto y que a su vez forma parte de la celebración del 25º aniversario de la formación que se extiende durante todo 2026. Dicha programación, que cuenta como siempre con el apoyo y colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, combina actividades formativas, conciertos y citas consolidadas que volverán a convertir a la OCAL en uno de los principales referentes culturales del verano almeriense.

Tras la convivencia OCAL Kids en el Palacio de Exposiciones y Congresos y el concierto de la OCAL junto a la Orquesta Joven (OJAL) e Infantil (OIAL) en el Auditorio con 140 músicos de distintas generaciones, la Orquesta Ciudad de Almería celebrará esta semana la tercera edición del Festival Internacional de Percusión (FIPAL) donde también se enmarca el curso Ocaldrum, del 27 al 30 de julio.

FIPAL y Ocaldrum ofrecerán conciertos, actividades y propuestas formativas en diferentes espacios de la provincia y la capital, alguna de ellas tan participativa y divertida como la gran batucada de entrada libre que protagonizará el alumnado y profesorado de Ocaldrum, que recorrerá el Paseo de Almería el miércoles 29 de julio, acercando la percusión contemporánea a vecinos y visitantes a partir de las 20.00 horas.

El concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, subraya que la actividad de la OCAL “no se detiene durante el verano y constituye una alternativa de ocio y cultura tanto dentro de la programación municipal ‘Te Falta Calle’ como en otros espacios culturales de la ciudad y la provincia. En estos 25 años, la OCAL ha logrado formar parte del sentir de los almerienses gracias a su constante implicación en la vida social y cultural de la capital y eso en verano tampoco cambia», ha afirmado.

Además del apoyo institucional habitual, en FIPAL y Ocaldrum la Orquesta Ciudad de Almería cuenta con el apoyo especial de Yahama, que aportará una espectacular marimba, Percusonic, Jeff Percussión, Neopercusión y asociación Ritmo Vital.

Calendario de actividades

El calendario de actividades de FIPAL y Ocaldrum arrancará el lunes, día 27, con ‘Dreaming’ en el Espacio Cultural de Los Gallardos, a las 21.30 horas. Se trata de un concierto dirigido por Juanjo Guillem y Rafa Gálvez, junto al alumnado avanzado de Ocaldrum. La propuesta ofrece una experiencia inmersiva basada en la transformación de patrones rítmicos y melódicos, invitando a una escucha profunda y contemplativa.

El martes, 28 de julio, a las 21.00 horas, será el turno para ‘Orbiting’ en el Museo de Almería. Un recital del marimbista Theodor Milkov, que explorará el diálogo entre la música de Domenico Scarlatti y la creación contemporánea, incorporando recursos electrónicos para ampliar las posibilidades expresivas de la marimba.

El miércoles, día 29, habrá doble propuesta. En primer lugar con la citada ‘Batucada OCALDRUM’ en el Paseo de Almería (20.00 horas) con un desfile musical protagonizado por profesorado y alumnado de Ocaldrum que llevará la percusión al espacio público, fomentando la participación ciudadana y acercando la música a todos los públicos. La comitiva desembocará en la Alcazaba de Almería para disfrutar del concierto ‘Eclectic’, a las 21.00 horas. Un recital de Adélaïde Ferrière, con el que propone un viaje por las múltiples posibilidades de la marimba mediante un repertorio que integra minimalismo, tradición europea, influencias orientales, virtuosismo y música electroacústica.

El jueves, 30 de julio, a las 16.00 horas, será el ‘Concierto de clausura Ocaldrum’ en el Palacio de Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería. Actuación final del alumnado y profesorado del curso Ocaldrum, donde se mostrarán los resultados del trabajo realizado durante el festival y el curso de especialización mediante un programa variado que reflejará la riqueza y versatilidad de la percusión.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de contar con la colaboración de Grupo Caparrós, La Gergaleña, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

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