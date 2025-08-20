El fenómeno de Sanguijuelas del Guadiana sigue rompiendo moldes

Tras colgar el cartel de “TO’ VENDÍO” para su concierto del 8 de mayo de 2026 en La Riviera (Madrid), la banda extremeña anuncia una segunda fecha en la sala madrileña: será el jueves 7 de agosto de 2026.Con este doblete, el grupo nacido en Casas de Don Pedro (Badajoz) consolida el éxito de su primera gran gira, “Verbena en Vena”, que cerrará 2025 con 100 conciertos por toda la península y que ya los ha situado como una de las propuestas más sólidas y carismáticas de la nueva escena nacional.