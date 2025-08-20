Home / Música / El fenómeno de Sanguijuelas del Guadiana sigue rompiendo moldes

El fenómeno de Sanguijuelas del Guadiana sigue rompiendo moldes

agosto 20, 2025 3:52 pm
Tras colgar el cartel de “TO’ VENDÍO” para su concierto del 8 de mayo de 2026 en La Riviera (Madrid), la banda extremeña anuncia una segunda fecha en la sala madrileña: será el jueves 7 de agosto de 2026.Con este doblete, el grupo nacido en Casas de Don Pedro (Badajoz) consolida el éxito de su primera gran gira, “Verbena en Vena”, que cerrará 2025 con 100 conciertos por toda la península y que ya los ha situado como una de las propuestas más sólidas y carismáticas de la nueva escena nacional.
La segunda Riviera llega tras su histórico paso por Sonorama Ribera, donde reventaron la Plaza del Trigo con invitados de excepción como David Ruiz (La MODA), Antonio García (Arde Bogotá), la cantaora Celia Romero y la charanga De Bar en Bar.Con fechas también “TO’ VENDÍO” en ciudades como Granada, Barcelona y en toda su gira por salas de Extremadura, el anuncio confirma que Sanguijuelas del Guadiana son ya un fenómeno de masas con proyección nacional.Las entradas para la nueva fecha (7 de agosto de 2026) estarán disponibles desde el martes 19 de agosto en  www.sanguijuelasdelguadiana.com
