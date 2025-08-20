El fenómeno de Sanguijuelas del Guadiana sigue rompiendo moldes

|La segunda Riviera llega tras su histórico paso por Sonorama Ribera, donde reventaron la Plaza del Trigo con invitados de excepción como David Ruiz (La MODA), Antonio García (Arde Bogotá), la cantaora Celia Romero y la charanga De Bar en Bar.Con fechas también “TO’ VENDÍO” en ciudades como Granada, Barcelona y en toda su gira por salas de Extremadura, el anuncio confirma que Sanguijuelas del Guadiana son ya un fenómeno de masas con proyección nacional.Las entradas para la nueva fecha (7 de agosto de 2026) estarán disponibles desde el martes 19 de agosto en www.sanguijuelasdelguadiana.com