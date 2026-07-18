El Festival de Flamenco y Danza vibró anoche con las cuatro formas de vivir el cante con otras tantas voces prodigiosas

Segundo Falcón, Pedro El Granaíno, Ezequiel Benítez y Rancapino Chico pusieron ‘patas arriba’ la Plaza de la Constitución en una velada para el recuerdo

Noche triunfal la vivida el pasado viernes en la Plaza de la Constitución con la que era la velada central y más esperada de la 59ª edición del Festival de Flamenco y Danza de Almería que organiza el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de la capital. Cuatro cantaores que no necesitan presentación, reunidos en la misma convocatoria para el disfrute de un público que, desde el principio, sabía que se encontraba ante una de esas noches grandes. En el cartel, y por orden de intervención, Segundo Falcón, Pedro El Granaíno, Ezequiel Benítez y Rancapino Chico. Hasta el calor pareció dar una tregua para que todo remara a favor de viento para la apoteosis colectiva.

Abrió la noche Segundo Falcón, quizá el más ‘academicista’ de los cuatro. Estudioso conocedor de los cantes y todas sus variaciones –al más puro estilo de Antonio Mairena, quizá el ‘enciclopédico’ por antonomasia-, Falcón estuvo acompañado por las guitarras de Manolo Franco y Paco Jarana, y las palmas de Antonio ‘El Pescao’ y José Antonio Torres. Abrió por malagueñas, rondeña y rematando con el fandango de Fresquito Yerbabuena donde ya lució su voz limpia y rica en matices y con modulaciones más contemporáneas.

Bregó bien con los cantes de levante y recuerdos al pasado minero almerienses, mostró cadencia elegante en alegrías y terminó con jaleos extremeños y bulerías para ofrecer como bises una ronda de fandangos naturales y de Huelva.

Pedro El Granaíno es uno de los cantaores más solicitados en las ediciones del festival que no está presente y anoche dejó claro que tiene una fervorosa legión de incondicionales. Lo merece. Su cante tiene un poso eléctrico y un llanto que sacude tanto como conviene. Con la magnífica guitarra de Antonio de Patrocinio hijo, las palmas de Naim Real y Edu Gómez –que repitieron con los dos cantaores finales- y con el sustento de un llorado incomparable, Pedro bordó la granaína y media granaína inicial, almibaró por tangos, dedicó la tanda de seguiriya a Tomatito y su familia y cerró con una impresionante vidalita donde reúne todas las virtudes de un cante prodigioso.

Otro cantaor muy respetado y querido en Almería es Ezequiel Benítez, y tiene mucho que ver la cantidad de corazón que se deja sobre el escenario cada vez que viene. Con la guitarra de Paco León –también con Rancapino-, empezó por soleá, con estrofas que recordaron a maestros del palo como El Chozas. Todavía lució más si cabe en unas alegrías ligadas a la perfección y cantadas con rasgo y pasión en los remates perfectos. La segunda parte del repertorio tiró más del lado ‘canalla’ y más divertido con fandangos cortos y al pie, de letras con sorna, para cerrar con unas bulerías jerezanas repletas de comicidad, con esa guasa tan propia del Mono, Chano y compañía.

El póker de cantaores se completó con Rancapino Chico aunque, a tenor de lo visto, al diminutivo solo le queda el sentido de ser diferenciador de su padre. El paso de los años va concediendo a su figura y su forma de entender en cante un carisma cercano a las leyendas de otras épocas. Sin tener que realizar excesos de volumen y uso excesivo del aire, Rancapino Chico duele en el llanto como plasmó en la soleá de Alcalá inicial y el remate con el “llorando están las campanas” de Camarón al que, sí, recuerda en muchas ocasiones.

Las alegrías las dedicó a la memoria de Pedro Segura y su hija, presente en la Plaza. Improvisó unos tangos menos habituales en su repertorio, dejando los de Cepero para otra ocasión, y cerró con unas bulerías en las que hizo un guiño a Pansequito. Cuando todo parecía acabar, por petición popular, volvió al escenario para interpretar una serie de fandangos donde brindó por Manolo Caracol un cierre de oro para una velada irrepetible.

Noche de flamencas

Tras la cancelación del concierto de Tomatito previsto para este sábado, la Plaza tendrá una nueva velada más el próximo domingo, 19 de julio, con ‘Noche de Flamencas’, espectacular, con cuatro mujeres de postín: las cantaoras La Macanita, Esperanza Fernández y Aurora Vargas y la bailaora Belén López.

Las entradas siguen a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en https://almeriaculturaentradas.es/, la página web habitual del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. También lo estarán en la taquilla de la Plaza la misma noche del evento.

Hay que recordar que toda la información se encuentra disponible actualizada en la web oficial https://yoflamenco.com/. El festival cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.

Relacionado