La Junta entrega los títulos de competencia profesional para el transporte a los nuevos aptos de la convocatoria 57/2025

La delegada de Fomento, Dolores Martínez, destaca la importancia de esta acreditación para garantizar un transporte profesional, seguro y de calidad

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Almería, Dolores Martínez, ha hecho entrega de los títulos que acreditan la competencia profesional para el ejercicio de la actividad de transporte por carretera a los aspirantes que han superado las pruebas correspondientes a la convocatoria 57/2025. Durante el acto, la delegada ha felicitado a los nuevos titulados por el esfuerzo realizado para obtener esta cualificación, imprescindible para acceder a la profesión de transportista y desarrollar una actividad que resulta estratégica para la economía de la provincia de Almería.

Martínez ha subrayado que «la formación y la cualificación profesional son elementos esenciales para garantizar un sector del transporte moderno, competitivo y seguro, capaz de responder a las necesidades de empresas y ciudadanos». Asimismo, ha destacado el compromiso de la Consejería de Fomento con la mejora continua de la capacitación de los profesionales del transporte. En la convocatoria 57/2025 se registraron 139 solicitudes, de las que finalmente 96 aspirantes se presentaron a las pruebas, obteniendo la calificación de apto 23 candidatos, que son quienes reciben ahora el correspondiente título acreditativo.

La delegada ha informado además de que ya se encuentra en marcha la convocatoria 58/2026, cuyo procedimiento continúa avanzando. En estos momentos permanece abierto el plazo de alegaciones a las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. Está previsto que los exámenes se celebren durante el próximo mes de septiembre.

Asimismo, Dolores Martínez ha anunciado que la Consejería trabaja con el objetivo de convocar una nueva prueba antes de que finalice el año, facilitando así nuevas oportunidades para que los profesionales puedan obtener esta acreditación y atender las necesidades de un sector que demanda personal cualificado.

La competencia profesional constituye uno de los requisitos exigidos por la normativa para ejercer la actividad de transporte público por carretera, garantizando que las empresas y sus responsables disponen de los conocimientos necesarios en materias como gestión empresarial, legislación, seguridad vial y normativa del transporte.

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