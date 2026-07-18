La OCAL escribió anoche una nueva página de su historia de compromiso, vocación y amor con Almería

Cerca de 140 músicos de la Orquesta Infantil, la Orquesta Joven y la Orquesta Ciudad de Almería, dirigidos por Michael Thomas, protagonizaron uno de los conciertos más especiales del 25º aniversario

Después de 25 años, la historia de la Orquesta Ciudad de Almería se sigue escribiendo con letras de oro en cada concierto y en cada ensayo que, con esfuerzo, talento y alegría, realizan, ya sea con la cantera, las orquestas Infantil y Joven, como con la titular, la OCAL. Y es que el compromiso de la Orquesta Ciudad de Almería va más allá de la confección de una programación estable de música clásica, y, desde el principio, se remangó para sembrar y regar el talento joven a través de una brillante propuesta de educación musical.

Esta filosofía confluyó anoche, viernes, en el escenario del Auditorio Maestro Padilla, con el concierto ‘El linaje del talento’, que reunió a 140 músicos, mezclándose de forma intergeneracional la OIAL, OJAL y OCAL, bajo la maestra batuta de Michael Thomas. Y es que algunos de los miembros han pasado por las diferentes etapas de esta asociación cultural y ahora son maravillosos intérpretes que comparten su talento con el público. La última parte del concierto, las tres formaciones en el escenario, fue de emoción y orgullo generalizado.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, resume el espíritu con el que nació el proyecto hace un cuarto de siglo. “Este concierto representa a la perfección lo que significa la OCAL para Almería. No hablamos solo de una gran orquesta, sino de una auténtica escuela de vida que durante veinticinco años ha formado a cientos de jóvenes, ofreciéndoles una oportunidad para crecer personal y artísticamente. Ver compartir escenario a niños, jóvenes y profesionales demuestra que el talento necesita trabajo, dedicación y referentes. La OCAL ha construido un legado del que toda Almería puede sentirse profundamente orgullosa”.

La propuesta, enmarcada en la conmemoración del 25º aniversario de la OCAL y dentro de la programación estival del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, trascendió el formato de un concierto convencional para convertirse en la representación viva de un proyecto educativo y artístico que ha sabido crecer generación tras generación. La incorporación progresiva de las distintas formaciones al escenario simbolizó precisamente ese recorrido natural del aprendizaje, donde cada joven músico encuentra referentes, oportunidades y un camino hacia la excelencia.

Al frente de todos ellos, Michael Thomas volvió a demostrar su extraordinaria capacidad para cohesionar una formación de dimensiones excepcionales, equilibrando la energía de los más jóvenes con la experiencia de los músicos profesionales de la OCAL.

La primera gran página de la noche llegó con ‘Finlandia’, de Jean Sibelius. La célebre obra del compositor finlandés sonó con una intensidad especialmente simbólica en este contexto, convirtiéndose en una declaración de identidad colectiva. Michael Thomas modeló con precisión cada uno de los contrastes de la partitura, desde los pasajes de mayor tensión hasta el luminoso himno final. El sonido fue ganando cuerpo y profundidad a medida que el escenario se llenaba de nuevas generaciones de intérpretes, ofreciendo una imagen de enorme impacto visual y emocional.

Tras esa apertura cargada de significado, la segunda parte estuvo dedicada íntegramente a la monumental Sinfonía nº 5 en mi menor, Op. 64, de Piotr Ilich Tchaikovsky, una de las grandes cimas del repertorio sinfónico. La interpretación permitió apreciar la madurez artística alcanzada por la formación almeriense. Desde el sombrío motivo inicial del clarinete hasta la apoteosis final, la obra fue desarrollándose con una intensidad creciente, visualizándose el talento individual y la cohesión colectiva.

Más allá de la calidad interpretativa que ofrece en cada concierto esta formación musical, el verdadero protagonista de la noche fue el propio proyecto educativo de la OCAL. Cada atril compartido, cada mirada entre profesores y alumnos y cada incorporación al escenario reflejaban el sentido profundo de una iniciativa que ha convertido a este proyecto musical en uno de los grandes motores culturales de Almería. Lo que hace veinticinco años comenzó como una apuesta ilusionante es hoy una realidad consolidada que continúa formando músicos, creando público y fortaleciendo el tejido cultural de la ciudad. El numeroso público respondió con largos aplausos y una cálida ovación que puso el broche a una velada cargada de orgullo y emoción.

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