Estival  26 llena la plaza de Antas de vida con cultura y patrimonio

El Ayuntamiento de Antas y la asociación cultural Argaria han creado Estival 26, un festival de cultura y patrimonio para devolver al casco histórico del pueblo la vida que siempre tuvo.

El festival comienza este miércoles, 22 de julio, con la presentación de ‘Lo que el cuerpo nos cuenta’, el ensayo más reciente de la arqueóloga, divulgadora, catedrática y vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada Margarita Sánchez Romero.

El programa continuará el martes 18 de agosto con ‘Un antuso en la carrera espacial’, un diálogo entre el director de las jornadas, Javier Irigaray, y el estudiante de Ingeniería René Molina, joven de Antas integrante del equipo Faraday Rocketry, de la Universidad Politécnica de Valencia,que ha batido el récord nacional universitario de altura en lanzamiento de cohetes espaciales y también ha ganado el Desafío Europeo Universitario de Cohetería Aeroespacial celebrado el pasado mes de octubre en la base militar portuguesa de Santa Margarida.

El viernes 21 de agosto será el momento de conocer las historias que han forjado la carrera de uno de los pilotos más laureados de España, el cuevano José Antonio Aznar. Sus vitrinas muestran cientos de trofeos, entre los que destacan dos títulos del Campeonato de España de Montaña, cuatro Copas de España de Montaña, cinco subcampeonatos de España de Montaña y nueve Campeonatos de Andalucía de Rallyes de Asfalto.

A continuación, el martes 25 de agosto, los investigadores en Ornitología Enrique Fernández y Miguel Ángel Gómez hablarán sobre la inmensa variedad de aves que transitan y anidan en nuestra comarca, tanto en el interior como en el litoral.

Y el martes 2 de septiembre culmina la programación estival con una mirada a la historia local con el arqueólogo Antonio Rubio, del grupo de investigación bioarqueológica de la Universidad de Granada Memolab. Rubio hablará sobre El Gárcel, un yacimiento arqueológico antuso investigado por Luis Siret y, más recientemente, en los años 70 del s. XX por Pilar Acosta y Manuel Pellicer, que no llegaron a publicar las conclusiones de su trabajo.

“Hemos tratado de configurar un programa en el que el patrimonio es el gran protagonista. No nos hemos limitado únicamente al histórico, sino que lo hemos ampliado al conocimiento con proyección al futuro, en el caso de un estudiante local que ya ha contribuido de manera notable a la carrera espacial de este país;al presente, con uno de los deportistas más galardonados de nuestro país que, además, es natural de esta comarca; y hemos abierto una puerta a esos otros vecinos alados que pueblan o transitan recurrentemente el Levante almeriense”, apunta el director de Estival 26.

“Una de las marcas que distinguen a Antas es su oferta cultural y la atención al patrimonio histórico material e inmaterial. Nos gusta ser conocidos por esta faceta y vamos a continuar afianzándola. Estival 26 se une a otras propuestas municipales, como Los Jueves del Museo, consolidando una alternativa para el ocio que, además de amenizar las noches de verano, construye ciudadanos más sabios, informados, juiciosos y críticos, es decir, vecinos mejores”, concluye el alcalde, Pedro Ridao.

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