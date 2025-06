El festival ‘Sol de Plata’ unirá dos orillas en el Puerto Deportivo de Benalmádena

‘Sol de Plata’ no será solo un festival, será también un punto de encuentro. Una oportunidad de viajar al Cono Sur sin moverte de Málaga, de compartir emociones y de vivir algo único. Se celebrará el sábado 12 de julio y tendrá como escenario el Puerto de Benalmádena.



Más de 50.000 argentinos y uruguayos viven actualmente en España, con una presencia muy significativa en la Costa del Sol. Benalmádena y Málaga son puntos clave de esta comunidad, con una creciente programación de citas culturales que conecta con el público local e internacional. De esta realidad surge la idea de crear un festival de estas características. ‘Sol de Plata’ nace para llenar ese vacío y convertirse en el primer gran festival que celebre la música de Iberoamérica en este rincón del Mediterráneo.



La elección del Puerto Deportivo de Benalmádena no ha sido al azar. Se buscaba un enclave privilegiado, con vistas al mar, accesibilidad y el ambiente perfecto para un encuentro que mezcla nostalgia, alegría y excelente música. Este recinto, emblema de la Costa del Sol, era el escenario perfecto para acoger un evento de estas dimensiones.



Desde un principio, los organizadores tenían claro que un festival que habla de ‘dos orillas’ tenía que celebrarse junto al mar. Este espacio ofrece amplitud y comodidad para acoger, no solo el escenario de las actuaciones, sino una zona para food trucks, áreas de descanso, facilidad de acceso y lugares de ocio que complementará la experiencia del festival.



El nombre del evento, ‘Sol de Plata’, tiene una doble inspiración: Por un lado el sol, icono de las banderas tanto de Argentina como de Uruguay y símbolo de la costa malagueña, es también imagen de la luz y la energía que fluye entre culturas hermanas.



Por otro lado la Plata, que habla de un río que separa geográficamente dos países, dos ciudades, Buenos Aires y Montevideo, pero que aquí unirá musicalmente dos continentes.Este festival no solo es un homenaje a la población iberoamericana que vive en España, sino también una invitación a todos los que deseen conocer los encantos culturales, gastronómicos y artísticos de este bello rincón del mundo.‘Sol de Plata’ será una celebración de lo que somos: un puente entre el Río de la Plata y el Mediterráneo, entre la nostalgia y la fiesta, entre la raíz y la diversidad.