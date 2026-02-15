“El fichaje que nos falta”, la pregunta que transformó una rueda de prensa del Girona FC

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, la Fundació Albert Bosch lanza un llamamiento social en un escenario inesperado

La acción marca el inicio de una campaña para recaudar fondos destinados a impulsar la investigación en cáncer infantil en Vall d’Hebron

El fútbol se convierte en altavoz de una necesidad urgente: desarrollar tratamientos pensados específicamente para niños, niñas y adolescentes

Imagen de campaña: “El fichaje que nos falta”



Las ruedas de prensa de fútbol suelen seguir un guion conocido: análisis del rival, estado del equipo, decisiones tácticas. Pero en la comparecencia del Girona Fútbol Club previa a la jornada 24 de LaLiga, que le enfrentará con el Futbol Club Barcelona, ese guion se rompió durante unos segundos que nadie en la sala olvidará.En medio de un contexto estrictamente deportivo, una pregunta inesperada al entrenador del Girona, Míchel Sánchez, cambió por completo el tono de la rueda de prensa: “¿Cuál cree que es el fichaje que nos falta?”La pregunta no aludía a resultados ni al mercado de fichajes. Era el eje de una acción solidaria impulsada por la Fundació Albert Bosch, creada por Noel Alimentaria, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Un punto de partida para un llamamiento claro y urgente: acelerar la investigación en cáncer infantil y dotarla de recursos específicos que hoy no existen con la misma intensidad ni prioridad que en el cáncer adulto.La acción se enmarca en la campaña “El fichaje que nos falta”, impulsada por la Fundació Albert Bosch a beneficio de Vall d’Hebron, y cuenta con el apoyo del Girona Fútbol Club y la Fundació Girona FC. Una iniciativa que recurre al lenguaje y la proyección del deporte para situar en el centro del debate una necesidad científica y social que sigue siendo poco visible.En ella han participado activamente pacientes oncológicos pediátricos y profesionales sanitarios del Hospital Universitari Vall d’Hebron, tanto en la creación de los elementos gráficos que dan forma al proyecto como prestando su imagen y testimonio en las distintas piezas creativas que se irán difundiendo.Así, ‘’El fichaje que nos falta” es una metáfora. Representa la creación de una unidad de investigación de última generación, formada por un equipo especializado de médicos, bioinformáticos e investigadores y una tecnología robotizada avanzada, que se propone acelerar el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos específicos para el cáncer infantil.Hoy en día, muchos tratamientos oncológicos pediátricos se basan en fármacos desarrollados inicialmente para adultos. Esta realidad limita las opciones terapéuticas y reduce las oportunidades de aquellos casos que no responden a los tratamientos existentes. La nueva unidad permitiría impulsar una investigación diseñada específicamente para niños, niñas y adolescentes, avanzando más rápido y con mayor precisión.»Con esta tecnología podremos desarrollar fármacos diseñados específicamente para las vulnerabilidades del cáncer pediátrico multiplicando la velocidad con las tecnologías más manuales que se utilizan actualmente”, explica el Dr. Lucas Moreno, jefe del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital Universitari Vall d’Hebron y del grupo de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Infantiles del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).“Cada año se diagnostican más de 1.000 casos de cáncer infantil en España, de los cuales más de 170 en Catalunya. Estas cifras evidencian la urgencia de impulsar investigación especializada que amplíe las opciones terapéuticas y ofrezca una esperanza más sólida a los pacientes y a sus familias. Por eso hemos escogido el Día Mundial del Cáncer Infantil para llevar a cabo esta acción y dar la máxima visibilidad a una causa que necesita toda la atención y el compromiso de la sociedad.”, añade Cristina Sanz, directora de la Fundació Albert Bosch.