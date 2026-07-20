El Hospital Universitario Torrecárdenas registra una donación múltiple de órganos

Con este gran gesto de solidaridad se han podido realizar varios trasplantes

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha registrado una nueva donación múltiple de órganos gracias a la que se han podido enviar para ser trasplantados diferentes órganos y tejidos. Según ha destacado el coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Torrecárdenas, Francisco Guerrero, “con esta donación y la solidaridad de este gesto, se ha posibilitado realizar varios trasplantes”. Desde el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería se ha vuelto a agradecer la “confianza, solidaridad y disposición” de las familias de los donantes que en un momento de intenso dolor por la pérdida de un ser querido han accedido a la donación y también se ha detallado que los órganos donados se asignan por la Organización Nacional de Trasplantes a los pacientes que se encuentran en lista de espera.

Información a las familias

El doctor Francisco Guerrero ha reiterado que el protocolo establece que cuando los coordinadores de trasplantes entrevistan a una familia en proceso de duelo para ofrecerle la opción de donar órganos, se le facilita toda la información necesaria para hacerles ver que la donación “es una decisión buena y solidaria. Que el recuerdo de la donación hará más llevadera la perdida a medida que transcurran semanas o meses. Siempre habrá una o varias familias que recordaran a su donante con la máxima gratitud que se pueda tener hacia una persona que sienten como bondadosa porque a costa de la propia vida de su familiar facilitó su curación”.

El coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Torrecárdenas también ha afirmado que “asistimos cada vez con más frecuencia a familias que ofrecen espontáneamente la donación de órganos y tejidos cuando son informados del diagnóstico de enfermedades críticas de pronóstico infausto. Nunca nos cansamos de dar las gracias a estas familias, así que una vez más, queremos reiterar su disposición”.

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