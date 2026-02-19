El Hospital Universitario Torrecárdenas adjudica por 64 millones de euros su nuevo servicio integral de limpieza

Conjuga la innovación tecnológica y sostenibilidad, usarán drones para limpieza de cristales y sistemas de desinfección ambiental

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha adjudicado el nuevo servicio integral de limpieza, gestión interna de residuos y suministro de material de higiene a la empresa Clece S.A. Esta adjudicación supone uno de los mayores contratos de servicios en la provincia, con un importe total que supera los 64 millones de euros (IVA incluido).

El contrato, que se extenderá hasta el 15 de enero de 2031, garantiza la cobertura de los seis centros que componen el Hospital Universitario Torrecárdenas. El nuevo proyecto destaca por la incorporación de sistemas técnicos de última generación como la limpieza con drones, al emplear sistemas aéreos para la limpieza de cristales en zonas de difícil acceso, aumentando la eficiencia y la seguridad laboral. La desinfección ambiental con la Implementación de sistemas como DeconX, autorizados por el departamento de Medicina Preventiva, para garantizar entornos libres de patógenos o el Software GCalidad, que es una herramienta de gestión para el control presencial, la calidad del servicio en tiempo real y la comunicación inmediata de incidencias.

Además, se produce una actualización completa de la flota de maquinaria, carros de limpieza y sistemas de lavacontenedores para la zona de residuos. Como novedad, se incorpora el equipo «Mystery Cleaning», que trabajará de forma coordinada con el hospital para realizar auditorías de calidad «ciegas» sobre el estado de las instalaciones. Además, el contrato incluye la adecuación de zonas verdes, la gestión de puntos limpios y la colaboración activa de la empresa en jornadas organizadas por el hospital.

En términos de empleo, el servicio cuenta con una plantilla fija de 224 profesionales, aunque en la actualidad la cifra supera los 240 empleados para cubrir todas las necesidades de sustitución y refuerzo en el Hospital Universitario Torrecárdenas, a los que se suman 12 efectivos destinados al Hospital de Alta Resolución de El Toyo.

El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha subrayado la importancia de esta adjudicación como un pilar fundamental en la modernización del centro emprendida en los últimos siete años. «Este nuevo contrato con la incorporación de tecnología disruptiva, como el uso de drones o los sistemas de desinfección ambiental avanzada, demuestra que el Hospital Universitario Torrecárdenas sigue a la vanguardia de la gestión hospitalaria en todos sus ámbitos. Queremos que cada rincón de nuestros seis centros cumpla con los estándares más exigentes, garantizando espacios saludables y eficientes que respalden la gran labor asistencial que realizan nuestros profesionales».

Por su parte, el delegado de Clece Almería, Diego López, ha destacado que este proyecto «con un elevado grado de personalización, ha sido valorado con la máxima puntuación técnica, validando así nuestra firme apuesta por la prestación de un servicio con una alta componente innovadora, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con una clara orientación a satisfacer las necesidades de limpieza más específicas de cada uno de los centros».