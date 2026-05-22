La Junta Local de Seguridad de Vera renueva su adhesión al sistema VioGén

La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación y el alcalde de esta localidad ratifican el convenio que se firmó por primera vez en el año 2014

El Ayuntamiento de Vera ha celebrado la reunión de la Junta Local de Seguridad donde se ha renovado el convenio de adhesión de este ayuntamiento al Sistema Integral de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Loly Cruz, han copresidido esta reunión donde se da continuidad a la adhesión a este programa del Ministerio del Interior y que esta localidad de la comarca del Andarax suscribió por primera vez en el año 2014, y que ya renovó en 2021.

Cruz ha querido poner en valor “la importancia de renovar estos convenios y de seguir trabajando para que se incorporen nuevos ayuntamientos al sistema VioGén”. Además, ha destacado “la necesidad unir esfuerzos entre todas las administraciones para combatir la violencia de género con todos los medios a nuestra disposición, porque se trata de un problema presente en nuestra sociedad y que necesita de instituciones comprometidas para ayudar a su erradicación”.

Por esta razón, la jefa de la Unidad ha querido agradecer al Ayuntamiento de Vera su compromiso con este programa “donde trabajan de forma coordinada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso Guardia Civil y Policía Local de esta localidad, para luchar contra la violencia hacia la mujer”.

Con la última adhesión de Benahadux son en total 33 el número de municipios de la provincia de Almería dentro del sistema VioGén.