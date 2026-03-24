El Hospital Universitario Torrecárdenas informa del inicio de actuaciones en la zona de aparcamiento

El cierre de una zona, a partir del 27 de marzo, implicará cambios en el acceso, con alternativas de movilidad para usuarios y trabajadores

El hospital informará a través de sus canales habituales de cualquier cambio así como de las medidas de movilidad que se adopten





El Hospital Universitario Torrecárdenas informa del inicio de actuaciones en el área de aparcamiento del recinto hospitalario lo que conllevará modificaciones, como consecuencia de los trabajos, en las condiciones habituales de acceso y estacionamiento.



Así, el actual aparcamiento en superficie situado junto a la denominada ‘fuente de los tubos’ quedará cerrado al público a partir del viernes, 27 de marzo, a las 16:00 horas. Esta medida supone la inhabilitación temporal de alrededor de 500 plazas de estacionamiento.



Las actuaciones previstas se desarrollarán en varias fases y afectarán de forma progresiva a la organización del tráfico en el entorno del hospital. Durante este periodo, se irán comunicando las indicaciones necesarias para facilitar la movilidad dentro del recinto.



Con el objetivo de reducir el impacto de estas modificaciones, se han previsto medidas alternativas. Entre ellas, se contempla la disponibilidad de plazas de estacionamiento en el entorno del Centro Comercial Torrecárdenas.



Asimismo, a partir del lunes, 6 de abril, se pondrá en funcionamiento un servicio de autobús lanzadera que conectará este espacio con el recinto hospitalario. El servicio funcionará en horario de 07:30 a 15:30 horas de forma ininterrumpida.



Desde el centro se recomienda el uso del transporte público para los desplazamientos al hospital, así como la planificación anticipada de los trayectos. Igualmente, se aconseja, en la medida de lo posible, la utilización de fórmulas de movilidad compartida para contribuir a reducir la afluencia de vehículos.



El hospital continuará informando a través de sus canales habituales de cualquier actualización relacionada con estas actuaciones, así como de las medidas de movilidad que se vayan adoptando durante el desarrollo de los trabajos.