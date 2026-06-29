La campaña hortícola almeriense 2025/2026 mantiene su fortaleza económica pese a las dificultades climáticas y de costes de producción

A fecha uno de mayo de 2026 se ha exportado 1,84 millones de toneladas de frutas y hortalizas por valor de 3.334 millones de euros.

La campaña hortícola 2025/2026 de la provincia de Almería ha estado marcada por las adversas condiciones meteorológicas, el aumento de los costes y por la elevada incidencia de plagas, como Thrips parvispinus, pulgón o araña roja, que han afectado a distintos cultivos tanto bajo invernadero como al aire libre. Estas circunstancias han repercutido en la producción, especialmente en cultivos como la lechuga, el pimiento y el calabacín.

A pesar de ello, los datos de exportación correspondientes al periodo comprendido hasta el 1 de mayo reflejan la fortaleza del sector hortofrutícola almeriense. En volumen, las exportaciones alcanzaron 1,84 millones de toneladas, lo que supone un ligero descenso del 1,55 % respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Sin embargo, el valor económico de las ventas al exterior ascendió a 3.334 millones de euros, 328 millones más que en la campaña 2024/2025 en el mismo periodo, lo que representa un incremento del 11 %.

Por cultivos, el pimiento vuelve a consolidarse como el principal producto de exportación de la provincia, con 464.000 toneladas comercializadas. Aunque el volumen exportado disminuyó un 2,52 %, su valor alcanzó los 1.114 millones de euros, 80 millones más que el año anterior, lo que supone un incremento cercano al 8 %.

El pepino se sitúa como el segundo cultivo más importante, con cerca de 490.000 toneladas exportadas, una cifra muy similar a la registrada la pasada campaña. Su valor económico alcanzó los 831 millones de euros, 150 millones más, lo que supone un crecimiento próximo al 22 %.

El tomate confirma su posición como tercer producto de mayor relevancia en la provincia. Hasta el 1 de mayo se exportaron 314.000 toneladas, un 5 % menos que en la campaña anterior, aunque su valor aumentó hasta los 593 millones de euros, 24 millones más, lo que representa un incremento del 4 %.

En el caso del calabacín, las exportaciones alcanzaron las 256.000 toneladas, con un descenso cercano al 7 % en volumen. No obstante, su valor económico aumentó hasta los 368 millones de euros, 17 millones más que en el mismo periodo de la campaña anterior, lo que supone un incremento cercano al 5 %.

La berenjena ha registrado una evolución especialmente positiva. La demanda de este producto se ha incrementado, permitiendo exportar 121.000 toneladas, un 2,5 % más, mientras que su valor económico alcanzó los 216 millones de euros, 41 millones más que el pasado año, lo que representa un crecimiento superior al 23 %.

Por su parte, la principal zona productora de lechuga de la provincia, el Levante almeriense, se ha visto especialmente afectada por las sucesivas borrascas y por la incidencia del pulgón, que han ocasionado daños en un importante número de explotaciones. A pesar de ello, las exportaciones crecieron hasta las 144.000 toneladas, un 24 % más, alcanzando un valor de 172 millones de euros, 30 millones más que en la campaña anterior, lo que supone un incremento del 21 %.

En cuanto a los cultivos de primavera, hasta el 1 de mayo se exportaron 43.000 toneladas de sandía por valor de 35 millones de euros y 3.642 toneladas de melón por valor de 4,5 millones de euros. Dado que la campaña de comercialización de ambos productos comienza en abril, estos datos corresponden únicamente al primer mes de actividad y todavía no permiten realizar un análisis comparativo representativo.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, Antonio Mena, ha destacado que «la campaña ha estado condicionada por circunstancias muy complejas, tanto desde el punto de vista climático, de costes de producción, y sanitario, que han exigido un importante esfuerzo por parte de los agricultores y del conjunto del sector».

Asimismo, ha subrayado que «los datos ponen de manifiesto la capacidad de adaptación y la competitividad de la horticultura almeriense. Aunque en muchos cultivos se ha registrado un descenso de la producción, la mejora del valor de las exportaciones ha permitido compensar, en parte, las dificultades vividas durante la campaña».

Finalmente, Antonio Mena ha señalado que «desde la Junta de Andalucía continuaremos trabajando junto al sector para afrontar retos como la sanidad vegetal, el control biológico, la innovación y la apertura de nuevos mercados, con el objetivo de seguir reforzando el liderazgo de la agricultura almeriense en los mercados internacionales».

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