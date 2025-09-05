La Junta incorpora a casi 200 funcionarios TIC para tener una administración 100% digital en 2030

Antonio Sanz da la bienvenida a los primeros 80 informáticos que se incorporan a la Agencia Digital de Andalucía

El Plan de Actuación de la ADA va a contar con casi 2.600 millones de euros para alcanzar un gobierno completamente digital

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha dado hoy la bienvenida a 80 nuevos funcionarios que se incorporan desde este mes a la Agencia Digital de Andalucía (ADA) en el marco de “la mayor convocatoria de oferta de empleo público para el personal TIC realizada hasta ahora en Andalucía”. La incorporación de estos funcionarios corresponde a la convocatoria de 2024, que suma un total de 129 plazas, 84 de las cuales son de promoción libre. La previsión es que, en los próximos meses, una vez finalizados los procesos selectivos, se incorporen a la ADA casi 200 funcionarios más para impulsar la transformación digital de toda la Junta de Andalucía.

Antonio Sanz, que ha presidido el acto de bienvenida a los funcionarios informáticos de la categoría A1 que se incorporan a la ADA, ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz por seguir reforzando el equipo de profesionales que conforman la Agencia, que cuenta en la actualidad con más de 1.200 profesionales que desarrollan su labor desde las ocho provincias de Andalucía siendo en “una de las agencias más importantes de España”.

Antonio Sanz ha defendido la necesidad de «destinar los recursos humanos necesarios que faciliten que podamos lograr los retos que tenemos por delante para culminar la transformación digital de Andalucía”, incluyendo los nuevos objetivos que se ha fijado la ADA en su Plan de Actuación 2025-2030. Este nuevo Plan va a contar con una financiación récord de casi 2.600 millones de euros con el objetivo de alcanzar un modelo de gobierno completamente digital a la conclusión de este periodo, convirtiendo la digitalización en la tercera palanca para el desarrollo socioeconómico de la región y el bienestar ciudadano.

En un discurso dirigido a los nuevos funcionarios, el consejero ha resaltado que, desde su creación en 2021, el personal de la ADA no ha dejado de crecer, fruto del proceso de consolidación de recursos humanos en TIC de la Administración de la Junta de Andalucía, procedente de las consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial. La pretensión, según ha avanzado Sanz, es que en los próximos años el número de recursos TIC se incremente considerablemente gracias a nuevas ofertas de empleo público para “construir, a través de la tecnología, una administración más moderna, cercana y eficiente al servicio de la ciudadanía andaluza, fundamento y razón de ser de la Agencia”.

“En la Agencia Digital de Andalucía no buscamos simplemente gestionar tecnología. Buscamos cambiar la forma en que la sociedad se relaciona con su administración. Hacerla más humana, más cercana, más justa. En definitiva, hacer de Andalucía una tierra referente en servicios públicos digitales, abierta a la innovación y comprometida con la sociedad”, ha manifestado el consejero.

Por último, Sanz ha animado a los nuevos funcionarios a aportar su experiencia, conocimiento y compromiso en la tarea colectiva que une a todos los profesionales de la ADA: culminar la transformación digital de Andalucía. “Una transformación que la Junta de Andalucía ha convertido en unos de sus ejes prioritarios de Gobierno y que está posibilitando que nuestra comunidad se sitúe a la vanguardia de la digitalización en España”, ha concluido el consejero.