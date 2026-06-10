El II Congreso Nacional Lux Mundi avanza en su organización inspirado por el mensaje de León XIV sobre la religiosidad y la cultura

GabinetedePrensa junio 10, 2026 0
Dalias lux mundi (1),

La organización del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz LUX MUNDI continua con el desarrollo del programa y la determinación de sus fines, para lo cual se han reunido el alcalde, Francisco Lirola, el presidente del Comité Organizador, Gabriel Lirola, y el rector del Santuario del Cristo de la Luz, Rvdo. Raúl del Águila, apoyados por él director del Comité Científico, Valeriano Sánchez, donde han abordado el aspecto devocional del encuentro nacional.

El evento científico que convocará nuevamente Dalías en su segunda edición para los días 13-15 de noviembre de este año, trabaja para profundizar en las raíces históricas sobre el fervor a la luz no como elemento meramente recreador del pasado, sino como impulso de presente y de futuro. Y, como manifiesta el Rector, Raúl del Águila, “precisamente la visita de SS el papa León XIV a nuestro país nos permite tomar conciencia que la sintonía con el espíritu del próximo II Congreso Nacional Lux Mundi de advocaciones de la Luz. El discurso del Sumo Pontífice expresó claramente el espíritu que anima este congreso: «Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo».

Desde los organizadores del Congreso “Lux Mundi”, manifiesta el presidente del comité organizador, Gabriel Lirola, “seguimos con atención los mensajes que desde todos puntos de vista se están ofreciendo en estos días emocionantes, pues desde sus diferentes perspectivas refuerzan nuestra convicción que estamos en la luz que nos guía por el buen camino. La reunión del Papa con la Sociedad, por ejemplo, tiene un mensaje muy importante que, por boca de su portavoz -el actor internacional español Antonio Banderas- también incide en nuestro programa:  “El arte debe ser alternativa a la violencia”. Las manifestaciones artísticas como hilo conductor hacia el “hechizo de Dios” también está presente en el nuestro congreso sobre la poesía, la pintura y la escultura y, por supuesto en la música. Tal y como ha podido mostrarse ante los ojos del Papa en este congreso, donde el artista cinematográfico -en homenaje a su madre- reivindicó la saeta o la religiosidad pasionista malagueña.

Por otro lado, no podemos pasar por alto que SM el rey Felipe VI aceptó unos días antes de la venida del Papa a nuestro país, la presidencia de honor del Congreso Lux Mundi. En este sentido nos sentimos honrados, manifiesta el regidor, Francisco Lirola, “porque nuestro monarca presida un comité que rubrica la alta calidad del Congreso, en cuyo comité de honor participan dos príncipes de la Iglesia, junto con varios eclesiásticos más vinculados al devocionario de la Luz, de la mano de las más altas representaciones políticas andaluzas y almerienses. Hemos podido ver la procesión del Corpus Christi, presidida por el Papa y con presencia de la familia real. Todos arropados por la manifestación devota de la sociedad en manifestación pública de fe, es un hito histórico que alumbra y da luz a nuestro próximo Congreso Lux Mundi”. Para los organizadores, el espíritu que en su momento marcó las finalidades de nuestro primer Congreso las vemos plasmadas miméticamente en todo cuanto acontece en estos días. El actual Congreso, siguiendo las pautas que hace veinte años se marcaron, siguen vigentes, pues prepara semejantes características que fijan un espíritu que e

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