TCL integra Google TV con Gemini en toda su gama de televisores en España

TCL, marca nº1 mundial en televisores Mini LED, televisores de gran formato y televisores con Google TV, anuncia el despliegue de Google TV con Gemini a una gama más amplia de modelos de televisores TCL en España, combinando un rendimiento de visualización premium con experiencias inteligentes más intuitivas para los consumidores. En España, el despliegue estará disponible a partir de principios de junio de 2026 y continuará en otros mercados europeos a lo largo de todo el año. Los modelos compatibles incluyen la gama de televisores SQD-Mini LED (X11L, C8L, C7L) y la gama de televisores RGB-Mini LED (RM9L y RM7L). Con Google Gemini, los usuarios pueden interactuar con los televisores TCL de forma más natural simplemente usando la voz, lo que facilita descubrir contenido, hacer preguntas, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles, reproducir música o acceder a recomendaciones personalizadas. Google TV con Gemini también admite una búsqueda más conversacional, ayudando a los espectadores a concretar qué quieren ver sin necesidad de conocer títulos exactos ni usar comandos directos.

La experiencia está diseñada para que los espectadores pasen menos tiempo buscando y más tiempo disfrutando del contenido. “TCL sigue centrada en hacer que las experiencias de visualización sean más prácticas y accesibles para los consumidores de toda Europa”, afirmó Stefan Streit, CMO de TCL Europe. “Incorporar la experiencia de Google TV con Gemini a más televisores TCL refleja nuestro enfoque más amplio del entretenimiento conectado, donde la interacción intuitiva y las experiencias de visualización premium se integran de forma natural en la vida cotidiana.” TCL lidera el puesto n.º 1 a nivel mundial en volumen de envíos de televisores con el sistema operativo Google TV durante cinco años consecutivos, de 2021 a 2025, lo que refuerza la colaboración a largo plazo de la compañía con Google y su liderazgo mundial en experiencias de TV conectada.

El despliegue también refleja el enfoque continuo de TCL en integrar tecnología de visualización avanzada con experiencias de entretenimiento en el hogar más conectadas en toda su cartera de televisores, que abarca las categorías SQD-Mini LED y RGB Mini LED. La disponibilidad puede variar según el calendario de lanzamiento en cada mercado, los modelos compatibles y los plazos de actualización del sistema.

Una alianza histórica que lidera el mercado global

La exitosa colaboración entre TCL y Google TV, que comenzó en 2015, tuvo su punto clave con el lanzamiento de la serie Google TV en 2019. Desde 2021, TCL ha mantenido su posición como la marca número 1 en volumen de distribución global de Google TV durante cuatro años consecutivos. Hoy en día, TCL distribuye a escala global más televisores con la plataforma operativa de Google que cualquier otra compañía en el mundo.«TCL y Google comparten el mismo espíritu pionero y el compromiso de mejorar continuamente la experiencia del usuario», ha señalado Stefan Streit. «Este nuevo hito en nuestra exitosa alianza con Google es otro ejemplo de cómo TCL busca Inspirar Grandeza”.