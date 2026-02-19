Junta y Ayuntamiento de Oria renuevan su colaboración para que menores infractores cumplan medidas en servicios municipales

El convenio refuerza la intervención educativa ante infracciones leve al reparar el daño en su propio municipio

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Almería, Rebeca Gómez, y el alcalde de Oria, Marcos Reche, han renovado el convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para facilitar que los menores infractores cumplan medidas judiciales no privativas de libertado colaborando en servicios municipales como Protección Civil, mantenimiento de instalaciones deportivas, limpieza de parques y jardines o atención a personas vulnerables.

La delegada ha explicado que el convenio se enmarca en las previsiones de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que entre las medidas de medio abierto contempla las prestaciones en beneficio de la comunidad (PBC), consistentes en realizar actividades no retribuidas de utilidad social.

“La Prestación en Beneficio de la Comunidad tiene una doble dimensión: reparadora y educativa”, ha señalado Gómez. “No se trata únicamente de cumplir horas de trabajo, sino de desarrollar un proceso estructurado de responsabilización. El menor debe comprender el impacto real de su conducta, asumir el reproche jurídico que conlleva y participar activamente en la reparación del daño causado a la colectividad”.

La delegada ha subrayado que estas actividades se diseñan de manera individualizada por los equipos técnicos de justicia juvenil, que elaboran un programa adaptado al perfil psicosocial del menor, su edad, circunstancias familiares y naturaleza de la infracción. “Son medidas compatibles con la escolarización o la formación laboral, cuentan con supervisión permanente y evaluación continua, y forman parte de un itinerario educativo más amplio orientado a prevenir la reincidencia”, ha precisado.

Además, la intervención no se limita al menor, sino que incluye el trabajo con su entorno familiar, promoviendo la implicación de padres o tutores y fortaleciendo los factores de protección social.

Actividades vinculadas al interés general

Las actuaciones que podrán desarrollarse en Oria abarcan el mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas, la conservación de espacios públicos y mobiliario urbano, la limpieza de jardines y parques, el apoyo logístico a servicios municipales como Protección Civil o la colaboración en programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

En muchos casos, estas medidas están vinculadas a infracciones como daños al mobiliario urbano o conductas incívicas, de manera que la actividad realizada tiene un claro sentido reparador respecto al perjuicio ocasionado. Actualmente, en el municipio se están ejecutando cuatro medidas de Prestación en Beneficio de la Comunidad impuestas a jóvenes que cometieron infracciones leves.

Cumplimiento en el entorno cercano

El convenio permite que los menores residentes en Oria no tengan que desplazarse a otros municipios para cumplir la medida, favoreciendo su integración en el entorno habitual y un seguimiento más próximo por parte de los servicios educativos.

Rebeca Gómez ha indicado que estas medidas “convierten una conducta inadecuada en una oportunidad de aprendizaje y de servicio a la comunidad. El Ayuntamiento asume su responsabilidad colaborando con la Justicia para que los jóvenes puedan reconducir su comportamiento sin desvincularse de su entorno”.

Por su parte, el alcalde de Oria, Marcos Reche, ha destacado la importancia del acuerdo para el municipio, afirmando que la implicación municipal refuerza la percepción social del carácter reparador de estas medidas. “Los vecinos comprueban que existe una respuesta proporcionada y educativa ante las infracciones, lo que fortalece la convivencia y el sentido de responsabilidad colectiva”.

Con este acuerdo, la Junta de Andalucía consolida en la provincia un modelo de justicia juvenil centrado en la prevención, la educación y la corresponsabilidad institucional, pilares fundamentales para reducir la reincidencia y favorecer la plena integración social de los menores infractores.