El Ministerio de Transportes moviliza 6,3 millones de euros para impulsar las obras de la línea de alta velocidad Murcia-Almería

· A través de dos contratos, uno adjudicado por 5,3 millones de euros para adquirir 38 aparatos de dilatación que permitirán montar vía en el tramo Vera-Almería.

· Y otro licitado por 1 millón de euros para una línea de suministro de energía de respaldo a los equipos de protección civil en el trazado subterráneo de 2,1km de Nonduermas, por el que la línea parte de Murcia en dirección a Almería.

· En paralelo, se avanza en distintas actuaciones de la nueva línea: entre Murcia y Lorca para completar su plataforma, avanzar en la electrificación y el inicio del montaje de vía; y, en toda la línea, ya está contratado el despliegue de comunicaciones y señalización.

· El Ministerio destina una inversión de 3.600 millones de euros a la construcción de la nueva línea de alta velocidad Murcia-Almería.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha movilizado 6,3 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif AV, para seguir impulsando el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería (de 200 km) con dos nuevos contratos que permiten avanzar en el trazado subterráneo de Nonduermas y en la preparación del próximo montaje de la vía en el tramo entre Vera y Almería.

Así, por un lado, se ha adjudicado por 5,3 millones de euros el suministro de los 38 aparatos de dilatación que se instalarán en el montaje de las vías del tramo Vera-Almería (de 78 km). Se trata de los dispositivos que preservan el carril de las tensiones por efecto de los cambios de temperatura.

Por otro lado, se ha licitado por 1 millón de euros el despliegue de una segunda línea de suministro de energía, de respaldo ante eventual incidencia en la principal, para los sistemas de protección civil y seguridad que se instalan en el trazado subterráneo de 2,1km de Nonduermas, por el que la LAV parte de Murcia en dirección a Almería.

De esta forma, el contrato garantiza la operatividad y disponibilidad de todos los dispositivos de protección civil y seguridad del trazado (alumbrado, sistemas de detección y extinción de incendios, ventilación, interfonos y comunicaciones, etc.).

Las inversiones en la línea de alta velocidad Murcia-Almería cuentan con 3.600 millones y avanzan a buen ritmo, tal y como pudo comprobar el ministro, Óscar Puente, en recientes sendas visitas a las obras del viaducto de Los Feos y a la nueva estación de Murcia del Carmen.

Avances de actuaciones en diferentes ámbitos

De esta forma, el Ministerio continúa avanzando tanto en actuaciones actualmente en desarrollo como en la preparación de próximas fases de los trabajos, para completar la nueva LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo:

– Plataforma. Se trabaja para completar la plataforma de la línea, toda ella finalizada o en construcción, y se avanza en la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

– Montaje de vía. Ya están activados los trabajos de despliegue de vía en dos tercios de la LAV (adjudicados los del tramo Murcia-Lorca y licitados los del Vera-Almería); y se trabaja para licitar próximamente los del tramo restante (Lorca San Diego-Vera).

– Electrificación. También se progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la redacción del proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería.

– Sistemas. Ya está contratado el futuro despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización y gestión de tráfico (el ERTMS).

Estas actuaciones, que ejecuta Adif AV, contribuyen a los ODS número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y de empleo) y podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

LAV Murcia-Almería. Tramo Níjar-Río Andarax. Sucesión de túnel y viaducto

LAV Murcia-Almería. Integración ferroviaria en Murcia

LAV Murcia-Almería. Viaducto de Los Feos en el tramo Los Arejos-Níjar