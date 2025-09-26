La Junta muestra los ‘Principios básicos para la gestión de entidades deportivas’ a un centenar de deportistas, técnicos y clubes de Almería

La jornada forma parte del programa de formación continua ‘Más allá del deporte’ de la Consejería de Cultura y Deporte

Cerca de un centenar de deportistas, técnicos y representantes de entidades deportivas han participado en la acción formativa ‘Principios básicos para la gestión de entidades deportivas’ celebrada este jueves en Almería. Esta actividad forma parte del programa de formación continua ‘Más allá del deporte’ del Instituto Andaluz del Deporte (IAD), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, y la de Almería ha sido la penúltima parada de estas jornadas, que vienen celebrándose desde el mes de mayo por todas las capitales de provincia andaluzas.

El delegado territorial, Juan José Alonso, ha destacado que “los clubes deportivos son el corazón del deporte andaluz, ya que no son solo lugares donde se forman atletas, sino que son también lugares donde se transmiten valores de esfuerzo, trabajo en equipo e inclusión”.

Alonso ha añadido que “la gestión de un club deportivo no es sencilla” y que “entre las dificultades que suelen presentarse pueden estar los trámites administrativos, la búsqueda de financiación o la adaptación a nuevas normativas”. Por ello, “desde la Junta de Andalucía hemos diseñado esta formación, para ofrecerles herramientas prácticas en tres ámbitos fundamentales, que son el protocolo de actuación en protección de menores, directrices para la elaboración de planes de autoprotección y el Registro Andaluz en Entidades Deportivas y Subvenciones”.

El delegado ha explicado que “nuestro objetivo es que cada entidad deportiva pueda crecer con el respaldo por parte de la administración, cumpliendo la normativa y garantizando un entorno seguro y sostenible para todos”.

Así, estas jornadas se basan en aspectos de seguridad en instalaciones, equipamientos y actividades deportivas; identificar posibles situaciones de emergencia y actuar en consecuencia para proteger a los menores a su cargo; conocer los trámites básicos para la creación y el funcionamiento de una entidad deportiva andaluza, y conocer la tramitación de subvenciones deportivas de las delegaciones territoriales.

La jornada ha estado dirigida por Raúl Carmona Guisado, licenciado en Ciencias de la Actividad y del Deporte y técnico de Deportes de la Junta de Andalucía, y ha tenido como profesores a Marta García Tascón, profesora de la Universidad Pablo de Olavide y directora de Riasport y José Manuel Lobo Serrato, abrogado 4Pro; que han impartido la clase sobre Protocolo de Menores; Tania López Rico, técnico superior de PRL, diplomada universitaria en Trabajo Social y administradora de Grupo Procarion SL, y Teodoro Rosa López, técnico superior de PRL, licenciado en Química y técnico de Grupo Procarion SL, que han hablado sobre Directrices para la Elaboración de Planes de Autoprotección; además del propio Raúl Carmona Guisado, que ha cerrado la jornada hablando de Gestión de las Entidades Deportivas en Relación con la Administración: Registro Andaluz de Entidades Deportivas y Subvenciones.