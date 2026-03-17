El Gobierno autoriza una inversión de 25,3 millones de euros para ampliar el muelle de Pechina en el puerto de Almería

· La actuación permitirá aumentar la capacidad del muelle para el montaje y carga de aerogeneradores, así como para atender el creciente tráfico de graneles.

El Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la licitación de las obras para ampliar el muelle de Pechina en el puerto de Almería por un importe de 25,3 millones de euros (IVA no incluido).

Esta inversión persigue el objetivo de incrementar la capacidad del muelle para generar explanada y línea de atraque (260 metros y un calado de 18 metros) para el montaje y carga de componentes para aerogeneradores, así como para atender una creciente demanda de tráfico de graneles.

En concreto, la ampliación se realizará mediante la disposición de seis cajones de hormigón armado de 42,5 metros de longitud y un cierre de hormigón sumergido entre el muelle actual y la prolongación, continuando con la alineación del muelle de Pechina existente.

A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Almería, acordado con Puertos del Estado, bajo la línea de inversión denominada “Prolongación muelle de Pechina 1ª fase”, y cuentan con financiación parcial procedente de los fondos europeos CEF.

Ese Plan de Inversiones 2025-2029 contempla actuaciones en el puerto de Almería por casi 97 millones de euros, de los que casi la mitad (45 millones) se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda. Para impulsar la integración del puerto con la ciudad está previsto destinar 21 millones de euros, y otros 17,3 millones para desarrollar proyectos de sostenibilidad ambiental. Además, se invertirán 8,9 millones de euros para accesos viarios y ferroviarios que incrementen la conectividad del puerto; y 4,8 millones para seguridad.

Los puertos del Estado en Andalucía son los segundos en volumen de inversión, por detrás de los situados en Cataluña, con más de 1.300 millones de euros hasta 2029, según el plan ‘Horizonte 2030’ para el sistema portuario de titularidad estatal, anunciado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el pasado mes de noviembre.

Con este plan inversor se pretende mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de los puertos del sistema portuario de titularidad estatal, que está compuesto por 46 puertos de interés general gestionados por 28 Autoridades Portuarias y coordinados por Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Puerto de Almería