El Paraninfo de la Universidad de Cervera (Lérida) acogió esta tarde la ceremonia de entrega del XXXII Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga.

En el acto, presentado por Dolors Elias de RTVE, se reconoció la labor por comunicar la Unión Europea de María-Paz López, corresponsal de La Vanguardia en Berlín en la categoría de prensa; Rubén Amón, de Onda Cero, en la categoría de radio y Ángeles Blanco, de Telecinco, en la categoría de televisión.

En la primera parte de la ceremonia intervinieron el alcalde de Cervera, Jan Pomés López, y, en calidad de vicepresidente de la Asociación de Periodistas Europeos, el corresponsal diplomático de La Vanguardia, Xavier Mas de Xaxàs.

Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, habló en calidad de presidenta del jurado que ha fallado el premio. Posteriormente, el director de la representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, dio lectura al acta del jurado.

La encargada de entregar el premio a Rubén Amón en la categoría de radio fue la vicepresidenta segunda del Senado, Concha Andreu. Para el jurado, Amón representa la convergencia entre el periodismo y la reflexión pública y ha destacado a lo largo de su trayectoria profesional por integrar el análisis cultural con una mirada internacional y con su experiencia europea, permitiéndole ofrecer claves interpretativas con un estilo propio y cercano a su audiencia.

El consejero de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalidad de Cataluña, Jaume Duch, entregó el premio en la categoría de televisión a Ángeles Blanco. De ella, el jurado destacó su larga trayectoria y cobertura continuada de los principales acontecimientos europeos, así como por su compromiso con una información rigurosa, accesible y comprensible desde una perspectiva de servicio público que ha acercado la realidad europea a millones de ciudadanos.

Alfonso Dastis, exministro de asuntos exteriores del Gobierno de España, entregó el premio en la categoría de prensa a María Paz López. De ella, el jurado señaló su capacidad para transmitir la historia, la cultura y los valores europeos en su obra con un lenguaje claro y directo. Demuestra su calidad como periodista que vive de primera mano la realidad sobre la que escribe.

La velada fue amenizada por una actuación artística de danza y música local a cargo del bailarín PAU’ A’ M y a cargo de violinista Georgina Marsal, que interpretó el “Sonetí de la Rosada, del compositor Eduard Toldrà, acompañada por Marc Castellà al piano.

Declaraciones de los ganadores

Rubén Amón ha subrayado el valor del periodismo y de la unidad europea en tiempos de incertidumbre: «En tiempos de polarización, nacionalismo y patrioterismo, no conozco mejor bandera que la azul estelada de la Unión Europea ni mejor destino compartido que la cesión de soberanía. Más Europa”.

Ángeles Blanco ha subrayado la importancia de los corresponsales en las redacciones y ha expresado su orgullo por recibir este premio, reafirmando su compromiso con un periodismo basado en la verdad, los valores europeos y los desafíos que afronta Europa: “Este reconocimiento supone un honor personal y un estímulo para seguir defendiendo un periodismo comprometido con la verdad. Renuevo con él mi compromiso con una profesión que debe seguir mirando a Europa, a sus valores y también a sus desafíos.”

María-Paz López ha destacado la necesidadde reforzar la unidad europea en un contexto internacional complejo, subrayando la contribución del periodismo al debate público y a la democracia: “Europa es un continente diverso, complejo y apasionante. En estos tiempos de gran tensión geopolítica mundial, la Unión Europea está descubriendo la urgencia de fortalecer su unidad y la obligación de hacerlo sin descuidar las preocupaciones más próximas de la ciudadanía. Como corresponsal, considero que el buen periodismo sobre experiencias europeas, tanto exitosas como malogradas, contribuye al debate público y a la vitalidad de la democracia en nuestros países, y por eso ser distinguida con este premio me hace enormemente feliz”.

Sobre el Premio de periodismo europeo Salvador de Madariaga

El premio, consistente en un diploma y una dotación de 15000 euros en cada modalidad (prensa escrita, radio y televisión), es convocado anualmente por la Representación de la Comisión Europea en España yla Asociación de Periodistas Europeos con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en España. El galardón premia la labor de profesionales del periodismo cuyo trabajo permite formar una opinión pública rigurosa y contrastada en torno a la Unión Europea.

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