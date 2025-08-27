El pickleball se hace un hueco en la Feria, con un torneo con jugadores de España, Argentina y Reino Unido

La competición se ha celebrado en las pistas de la Avenida del Mediterráneo, y su juego combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa

El pickleball ha vuelto a formar parte de la programación deportiva de la Feria de Almería con la celebración de la tercera edición del torneo organizado por el Club Deportivo Pickleball Almería. Una mañana llena de energía, juego y conexión entre personas unidas por este deporte que sigue creciendo en nuestra ciudad.

Veinte parejas participaron en esta edición, organizadas en cuatro grupos, en un formato de dobles absolutos, sin distinción por género ni edad. En la pista coincidieron jugadores y jugadoras de diversas nacionalidades -española, argentina e inglesa- y generaciones, desde menores de 18 hasta mayores de 60 años. Un reflejo del carácter inclusivo del Pickleball y de la capacidad que tiene para reunir a personas muy distintas en torno al mismo juego.

La asistencia fue del 100%, lo que demuestra el compromiso, la motivación y el ambiente cercano que se vive en torno al club. Más de 70 personas compartieron una jornada que, más allá de la competición, sirvió para seguir tejiendo comunidad en torno al deporte.

El torneo fue ganado por Guillermo Hernando y Manuel Cañadas (ambos sub18). Segundos, Álvaro Pérez y Luis González. Terceros, Samuel Blanco y Ángel Vargas.

El pickleball es un deporte de pala y red, que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa. Se juega con palas sólidas y una pelota de plástico perforada en una cancha similar a la de bádminton, con una red baja, y es fácil de aprender y accesible para todas las edades.

El evento contó con premios en material deportivo y sorteos gracias a la colaboración de Zcebra, además de medallas diseñadas por Soi3d, una empresa local con sede en El Ejido con la que el club mantiene una colaboración habitual. Cada detalle suma para dar valor al torneo y seguir fortaleciendo una red que apoya el desarrollo del Pickleball en Almería.

El torneo se celebró en las pistas públicas del antiguo recinto ferial, junto al Parque de las Familias, un espacio donde el club desarrolla buena parte de su actividad habitual y que representa el valor del uso público del deporte al aire libre.

Desde el Club Deportivo Pickleball Almería se reconoce especialmente el papel del Ayuntamiento de Almería y del Área de Ciudad Activa, cuyo respaldo ha sido clave en el crecimiento del club. “No hablamos solo de un torneo, sino de una forma de hacer ciudad. Gracias al respaldo institucional, este deporte ha encontrado en Almería un lugar ideal para desarrollarse. Contar con más de 20 pistas públicas no es algo habitual en otras provincias, y eso está marcando la diferencia,” destaca Chavi, presidente del C.D. Pickleball Almería.

Con la mirada puesta en septiembre, el club ya prepara su temporada 2025/2026, con nuevas actividades y propuestas abiertas para seguir compartiendo el Pickleball con más personas, desde la base, y apostando por una ciudad más activa y conectada.