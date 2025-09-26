El Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa aprueba la Concesión de la Medalla de la Policía Local a Ginés Miguel Martínez Aragón (a Título Póstumo)

Patricia López Rojas

La medalla se entregará el día 5 de Octubre en el acto Institucional de los Ángeles Custodios a las 13:00h en el Teatro Villa de Huércal-Overa

El Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa ha aprobado hoy por unanimidad la concesión de la Medalla de la Policía Local a Ginés Miguel Martínez Aragón, a título póstumo, en reconocimiento a su inestimable colaboración y labor de difusión de la información sobre la Policía Local, que se entregará el día 5 de Octubre en el acto Institucional de los Ángeles Custodios a las 13:00h en el Teatro Villa de Huércal-Overa.

La Medalla de la Policía Local de Huércal-Overa es una distinción honorífica destinada a reconocer actuaciones meritorias de ciudadanos, servicios públicos o profesionales, ajenos al Cuerpo de Policía Local.

Ginés M. Martínez Aragón, vecino fallecido en enero de este año, ejerció su labor de difusión de información en relación con la Policía Local a través de su plataforma en redes sociales. Su página se ha considerado un pilar fundamental en la difusión de información relevante sobre la labor diaria de la Policía Local, acercando este trabajo a los ciudadanos de la localidad y de fuera.

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández Zurano, ha destacado la figura de Ginés en Huércal-Overa “Ginés Martínez Aragón fue mucho más que un informador, fue un puente esencial para comunicar a los vecinos, tanto aquí como fuera de Huércal-Overa. Su dedicación a la difusión de nuestra labor, con una ventana abierta al mundo, fue ejemplar y demostró un profundo compromiso con el bienestar de nuestro municipio. Su plataforma era un pilar fundamental. Por ello, esta distinción póstuma es un sincero agradecimiento a un vecino que demostró su profesionalidad y su destacada labor en beneficio de Huércal-Overa.»

Desde el Ayuntamiento ya se le hizo entrega de la Mención Honorífica Especial de la Villa con motivo del Día del Villazgo en el año 2013.

La Medalla se concede en base a los artículos 38 y 51 del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores, Distinciones y Condecoraciones del Ayuntamiento de Huércal-Overa.