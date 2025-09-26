Home / Provincia / El Ayuntamiento de Vícar reafirma su compromiso con el desarrollo y la ciudadanía global en un nuevo acuerdo con CODENAF

El Ayuntamiento de Vícar reafirma su compromiso con el desarrollo y la ciudadanía global en un nuevo acuerdo con CODENAF

septiembre 26, 2025 3:42 pm

Antonio Bonilla y Adel Baba El Mokhtari, presidente de la organización, han firmado un nuevo convenio de colaboración

Un año más, Antonio Bonilla ha rubricado, junto al presidente de la Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF), Adel Baba El Mokhtari, el convenio de colaboración para la ejecución de proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Durante la firma del mismo también han participado la Concejala de Servicios Sociales, Almudena Jiménez, así como el delegado de CODENAF en Almería, Mohamed Bentrika.

El objeto de este acuerdo es el de establecer un marco de colaboración para promover la educación para el desarrollo y la ciudadanía global a través de acciones como talleres en centros educativos y espacios comunitarios; campañas de sensibilización dirigidas a la población general; jornadas, charlas y exposiciones; elaboración de materiales didácticos; así como acciones participativas con colectivos sociales, asociaciones, etc.

La firma de este nuevo convenio, con una duración de dos años, viene a subrayar el compromiso del Alcalde, en nombre del Ayuntamiento de Vícar, con la publicación migrante así como con los valores de solidaridad, justicia global, sostenibilidad ambiental y convivencia intercultural.

Ya en el año 2024 el consistorio y la asociación formalizaron su relación de compromiso a través del proyecto ‘Tejiendo Entendimiento: Mediación Intercultural para la prevención de la Discriminación’. Tras el éxito de esta experiencia, continúa una nueva etapa de trabajo a favor de la ciudadanía y la convivencia de todas las personas.

