El precio de la vivienda en máximos en siete provincias: los municipios que se anotan récord

Durante el pasado mes de agosto, el precio medio de la vivienda usada a la venta en España se anotó una subida del 14,8% anual, alcanzando los 2.498 euros/m2, su precio más alto desde que idealista tiene registros. Siete provincias también se situaron en precios récord, como las más caras del país; Baleares (5.068 euros/m2), Madrid (4.384 euros/m2), Guipúzcoa (4.007 euros/m2) y Málaga (3.842 euros/m2), junto a Barcelona (3.023 euros/m2), Alicante (2.595 euros/m2) y Girona (2.587 euros/m2).

Analizamos los precios de la vivienda usada en el mercado y su evolución anual en aquellos municipios de estas siete provincias donde también se han alcanzado valores máximos nunca registrados en la estadística de idealista.

Baleares, la provincia más cara de España para comprar casa

Por precios, Baleares reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada, superando los 5.000 euros/m2 de media, tras una subida anual del 12,3%, por debajo de la media nacional. Hasta 25 municipios del archipiélago se anotaron récord de precios de la vivienda usada.

Sobre todos ellos, destaca el municipio ibicenco de Sant Joan de Labritja es el más caro entre las localidades que apuntaron precios récord durante el pasado agosto con 8.959 €/m2; seguido por sus vecinos de Sant Josep de Sa Talaia (7.367 €/m2) y Sant Antoni de Portmany (6.927 €/m2). Calvià (6.925 €/m2) es el único municipio de la isla de Mallorca en el ‘top 5’ de poblaciones en precios récord con los valores más altos, ya que completa este pequeño ranking Ibiza capital, con 6.879 euros/m2.

De ellos, Sant Antoni de Portmany (19,6%) experimentó la mayor subida anual, por delante de Sant Joan de Labritja (13%) y el resto de municipios que crecieron por debajo del 10%, como Calvià (8,7%), Sant Josep de Sa Talaia (6,4%) e Ibiza (3%).

Fuera de las cinco primeras posiciones, destaca el incremento vivido en Colonia de Sant Pere, en Mallorca, con un crecimiento del 37,5%, seguido por Felanitx, que sube un 30,2%, Inca (26,4%) y Muro (23,1%), todos situados en la isla de Mallorca. La capital balear, Palma, también experimenta un aumento notable del 17,2%, que volvió a colocar los precios de la vivienda usada en máximos, con 5.006 euros/m2 en la ciudad más importantes de Baleares.

Agosto 2025 | Baleares | Precio medio de la vivienda usada en venta

Municipios de la provincia de Baleares con precios récord (euros/m2) y evolución anual

Municipios Precio Venta (€/m2) Anual (%) Baleares 5.068 12,3%12,3%12,3% Alaior 3.989 14,1%14,1%14,1% Alaró 4.377 10,1%10,1%10,1% Alcúdia 4.677 13,8%13,8%13,8% Arta 3.152 13,6%13,6%13,6% Cala Millor 3.534 6,3%6,3%6,3% Calvià 6.925 8,7%8,7%8,7% Campos 4.704 21,6%21,6%21,6% Capdepera 4.079 16,6%16,6%16,6% Ciutadella de Menorca 3.898 16,2%16,2%16,2% Colonia de Sant Pere 4.887 37,5%37,5%37,5% Eivissa 6.879 3,0%3,0%3,0% Es Castell 3.214 12,2%12,2%12,2% Felanitx 2.234 30,2%30,2%30,2% Inca 2.498 26,4%26,4%26,4% Llucmajor 4.173 15,8%15,8%15,8% Maó/Mahon 3.394 16,2%16,2%16,2% Muro 2.341 23,1%23,1%23,1% Palma de Mallorca 5.006 17,2%17,2%17,2% Pollença 4.386 6,1%6,1%6,1% Porto Colom 4.109 9,5%9,5%9,5% Puerto de Pollença 5.336 11,1%11,1%11,1% Sant Antoni de Portmany 6.927 19,6%19,6%19,6% Sant Joan de Labritja 8.959 13,0%13,0%13,0% Sant Josep de Sa Talaia 7.367 6,4%6,4%6,4% Sant Lluis 5.011 18,8%18,8%18,8%

Madrid, donde más suben los precios de las casas

Hasta 43 provincias cerraron agosto en precios superiores a los registrados en agosto del año pasado. La mayor subida se vivió en Madrid, donde las expectativas de los vendedores han crecido un 23,3%, para anotar un nuevo máximo de 4.384 euros/m2, y en la que 35 municipios madrileños registraron récord en el precio que piden los vendedores por sus propiedades.

Las mayores subidas anuales en Madrid se anotaron en Alcobendas (30,3%), Leganés (26,9%), Velilla de San Antonio (25,4%), Fuenlabrada (25,3%) o Moralzarzal (25,1%). Alcorcón (24,4%) y San Fernando de Henares (24,3%) también mostraron incrementos superiores a la media de la provincia.

Por el lado contrario, localidades tan dispares como Alpedrete, Las Rozas de Madrid, Campo Real y Ciudalcampo subieron por debajo del 10%, pero mantienen precios máximos de la vivienda en sus poblaciones.

Por precios, Madrid capital encabeza los municipios más caros de la región, por delante de otros destacados como Pozuelo de Alarcón (4.767 €/m2) y Alcobendas (3.876 €/m2), que también se anotan récord de precios. Por detrás, y por encima de los 3.500 euros/m2 se encuentran Tres Cantos (3.735 €/m2), San Sebastián de los Reyes (3.622 €/m2), Las Rozas de Madrid (3.614 €/m2) y Boadilla del Monte (3.605 €/m2).

Agosto 2025 | Madrid | Precio medio de la vivienda usada en venta

Municipios de la provincia de Madrid con precios récord (euros/m2) y evolución anual

Municipios Precio Venta (€/m2) Anual (%) Madrid provincia 4.384 23,3%23,3%23,3% Alcalá de Henares 2.543 13,4%13,4%13,4% Alcobendas 3.876 30,3%30,3%30,3% Alcorcón 3.072 24,4%24,4%24,4% Algete 2.213 11,1%11,1%11,1% Alpedrete 2.425 9,1%9,1%9,1% Boadilla del Monte 3.605 18,9%18,9%18,9% Camarma de Esteruelas 1.987 23,2%23,2%23,2% Campo Real 1.742 8,9%8,9%8,9% Ciudalcampo 3.193 6,8%6,8%6,8% Collado Mediano 2.246 12,5%12,5%12,5% Collado Villalba 2.620 20,5%20,5%20,5% Colmenar Viejo 2.729 15,2%15,2%15,2% Colmenarejo 2.420 16,8%16,8%16,8% Coslada 2.806 15,9%15,9%15,9% Fuenlabrada 2.600 25,3%25,3%25,3% Getafe 2.930 20,1%20,1%20,1% Las Rozas de Madrid 3.614 8,9%8,9%8,9% Leganés 2.999 26,9%26,9%26,9% Madrid 5.723 21,3%21,3%21,3% Meco 2.054 15,2%15,2%15,2% Mejorada del Campo 2.117 19,3%19,3%19,3% Moralzarzal 2.738 25,1%25,1%25,1% Móstoles 2.668 22,5%22,5%22,5% Paracuellos de Jarama 2.624 11,5%11,5%11,5% Pelayos de la Presa 1.280 15,3%15,3%15,3% Pinto 2.606 17,8%17,8%17,8% Pozuelo de Alarcón 4.767 21,0%21,0%21,0% Rivas-Vaciamadrid 3.085 19,4%19,4%19,4% San Fernando de Henares 2.764 24,3%24,3%24,3% San Sebastián de los Reyes 3.622 16,2%16,2%16,2% Torrejón de Ardoz 2.699 18,5%18,5%18,5% Tres Cantos 3.735 18,8%18,8%18,8% Valdemoro 2.376 19,2%19,2%19,2% Velilla de San Antonio 2.412 25,4%25,4%25,4% Villaviciosa de Odón 2.996 16,2%16,2%16,2%

Los municipios de Guipúzcoa en máximos del precio de la vivienda

Son tres los municipios vascos de la provincia de Guipúzcoa que han tocado máximos el pasado agosto, entre los que destaca Zarautz, con el precio más alto de los tres, con 6.630 euros/m2, por delante del precio de San Sebastián (6.283 euros/m2), que de hecho es la capital más cara de España. Pasaia completa este trío de localidades guipuzcoanas en récord, con un precio de 3.232 euros/m2.

Zarautz también destaca entre los mayores incrementos, con una subida del 21,1%, por delante de San Sebastián (13,5%) y Pasaia (10,2%).

Agosto 2025 | Guipúzcoa | Precio medio de la vivienda usada en venta

Municipios de la provincia de Guipúzcoa con precios récord (euros/m2) y evolución anual

Municipios Precio Venta (€/m2) Anual (%) Guipúzcoa 4.007 11,3%11,3%11,3% Donostia-San Sebastián 6.283 13,5%13,5%13,5% Pasaia 3.232 10,2%10,2%10,2% Zarautz 6.630 21,1%21,1%21,1%

Los precios récord destacan entre lo más caro de la Costa del Sol

Los actuales precios en la provincia de Málaga apuntalan la expansión de la Costa de Sol como un polo cada vez más destacado en el mercado inmobiliario. Los precios en la provincia alcanzaron un nuevo máximo de 3.842 euros/m2, tras una subida del 13,8%. Entre las 27 localidades malagueñas con los precios más caros entre estas poblaciones con precios de la vivienda en máximos destacan Marbella (5.258 €/m2), Benahavís (5.205 €/m2), o Fuengirola (4.301 €/m2), pero también suman un precio récord en Benalmádena (3.903 €/m2), Ojén (3.863 euros/m2), Torremolinos (3.740 euros/m2) Nerja (3,734 euros/m3) o Algarrobo-Costa (3.614 euros/m2). Todos ellos por delante del precio de Málaga capital, con 3.549 euros/m2.

Mientras tanto, las principales subidas se produjeron en Almayate Bajo, que lideró el crecimiento con un 31,1%, seguido por Algarrobo-Costa (27,6%), Ojén (25,6%), Caleta de Vélez (25,1%) o Frigiliana (20,1%). En Málaga, los pecios aumentaron un 15,6%, mientras que en Torremolinos fue del 17,3%, un 11,2% en Estepona o un 5,7% en Marbella.

Agosto 2025 | Málaga | Precio medio de la vivienda usada en venta

Municipios de la provincia de Málaga con precios récord (euros/m2) y evolución anual

Municipios Precio Venta (€/m2) Anual (%) Málaga provincia 3.842 13,8%13,8%13,8% Alcaucín 1.651 16,5%16,5%16,5% Algarrobo-Costa 3.614 27,6%27,6%27,6% Almayate Bajo 3.184 31,1%31,1%31,1% Almogía 1.532 7,8%7,8%7,8% Alora 1.386 21,5%21,5%21,5% Benahavís 5.205 13,3%13,3%13,3% Benajarafe 2.946 16,9%16,9%16,9% Benalmádena 3.903 18,6%18,6%18,6% Caleta de Velez 2.943 25,1%25,1%25,1% Coin 1.974 16,0%16,0%16,0% Cuevas de San Marcos 503 1,7%1,7%1,7% Estepona 3.955 11,2%11,2%11,2% Frigiliana 3.253 20,1%20,1%20,1% Fuengirola 4.301 18,8%18,8%18,8% Humilladero 806 10,6%10,6%10,6% Málaga 3.549 15,6%15,6%15,6% Manilva 2.749 17,9%17,9%17,9% Marbella 5.258 5,7%5,7%5,7% Mijas 3.398 13,4%13,4%13,4% Montejaque 1.132 10,8%10,8%10,8% Nerja 3.734 8,7%8,7%8,7% Ojén 3.863 25,6%25,6%25,6% Rincón de la Victoria 3.202 18,6%18,6%18,6% Torre del Mar 3.115 18,8%18,8%18,8% Torremolinos 3.740 17,3%17,3%17,3% Torrox 2.819 11,8%11,8%11,8% Vélez-Málaga 1.794 11,5%11,5%11,5%

La ciudad de Barcelona sigue destacando entre los precios de la provincia

Mientras tanto, en la provincia de Barcelona se marcó un nuevo precio de la vivienda usada de 3.023 euros/m2 de media, con un alza del 10,5%. La ciudad de Barcelona tiene los precios más altos de las poblaciones en máximos, con 4.991 €/m2, aunque seguido de cerca por Sitges (4.757 €/m2), y Sant Cugat del Vallès (4.587 €/m2).

Por su parte, los precios de las casas usadas en venta en Sant Joan Despí se revalorizaron un 22,7% anual, la mayor subida entre las 17 localidades que firmaron precios récord, por delante de Les Franqueses del Vallès (22,6%), Castellví de Rosanes (15%), Vilassar de Mar (14,1%) o en Tona (13%).

Agosto 2025 | Barcelona | Precio medio de la vivienda usada en venta

Municipios de la provincia de Barcelona con precios récord (euros/m2) y evolución anual

Municipios Precio Venta (€/m2) Anual (%) Barcelona provincia 3.023 10,5%10,5%10,5% Alella 3.154 6,6%6,6%6,6% Barcelona 4.991 10,2%10,2%10,2% Castellví de Rosanes 1.972 15,0%15,0%15,0% Les Franqueses del Vallès 2.108 22,6%22,6%22,6% Palau-Solità i Plegamans 2.255 9,9%9,9%9,9% Premià de Dalt 2.669 6,5%6,5%6,5% Sant Cugat del Vallès 4.587 5,0%5,0%5,0% Sant Feliu de Llobregat 3.102 10,4%10,4%10,4% Sant Joan Despí 3.432 22,7%22,7%22,7% Sant Pere de Ribes 2.607 7,6%7,6%7,6% Sant Pol de Mar 3.070 8,9%8,9%8,9% Sant Vicenç de Montalt 3.329 9,4%9,4%9,4% Sitges 4.757 5,2%5,2%5,2% Tona 2.097 13,0%13,0%13,0% Viladecans 2.788 9,0%9,0%9,0% Vilanova i la Geltrú 2.659 3,1%3,1%3,1% Vilassar de Mar 3.750 14,1%14,1%14,1%

32 localidades de Alicante se anotan precios máximos de la vivienda en venta

La provincia de Alicante es la que se ha anotado el mayor número de poblaciones que tienen precios en máximos, con 32 municipios, entre los que no se encuentra la capital provincial, reflejando así el tirón residencial de estas zonas turísticas del Mediterráneo. Mientras la media provincial alcanza los 2.595 €/m2, tras una subida del 14,8%, los precios más altos entre las poblaciones en récord se pueden encontrar en Jávea (3.958 €/m2), seguida por Calpe (3.438 €/m2), Altea (3.415 €/m2), Benitachell (3.335 €/m2), Benidorm (3.246 euros/m2) o Denia (3.217 euros/m2).

Entre las mayores subidas de la provincia, destaca uno de los municipios más asequibles, como es Salinas, donde sus precios han subido un 38,7% para dejar 950 euros/m2. Dolores (33,7%) y Catral (33,1%), se anotan también subidas destacadas, por delante de otras poblaciones destacadas como Jávea (19,8%), Santa Pola (16,5%) Benidorm (15%), Torrevieja (14,3%) o Denia (14%).

Agosto 2025 | Alicante | Precio medio de la vivienda usada en venta

Municipios de la provincia de Alicante con precios récord (euros/m2) y evolución anual

Municipios Precio Venta (€/m2) Anual (%) Alicante provincia 2.595 14,8%14,8%14,8% Agost 1.148 28,1%28,1%28,1% Altea 3.415 13,0%13,0%13,0% Arenales del Sol 3.199 17,0%17,0%17,0% Benidorm 3.246 15,0%15,0%15,0% Benitachell 3.335 2,2%2,2%2,2% Cala de Villajoyosa 2.764 20,3%20,3%20,3% Calpe 3.438 13,3%13,3%13,3% Catral 1.389 33,1%33,1%33,1% Crevillente 1.014 11,9%11,9%11,9% Denia 3.217 14,0%14,0%14,0% Dolores 2.044 33,7%33,7%33,7% El Campello 3.173 24,2%24,2%24,2% Els Poblets 2.756 18,3%18,3%18,3% Formentera del Segura 1.558 14,7%14,7%14,7% Gran Alacant 2.816 15,2%15,2%15,2% Guardamar del Segura 2.437 11,8%11,8%11,8% Hondón de las Nieves 1.757 22,7%22,7%22,7% Jalón 2.377 15,8%15,8%15,8% Jávea 3.958 19,8%19,8%19,8% La Mata 2.563 12,5%12,5%12,5% La Nucia 2.204 15,5%15,5%15,5% Mutxamel 2.095 20,4%20,4%20,4% Ondara 1.478 14,2%14,2%14,2% Orihuela 2.708 11,3%11,3%11,3% Pedreguer 2.439 14,8%14,8%14,8% Polop 3.015 14,7%14,7%14,7% Salinas 950 38,7%38,7%38,7% San Fulgencio 2.222 19,1%19,1%19,1% San Vicente del Raspeig 1.767 13,8%13,8%13,8% Santa Pola 2.438 16,5%16,5%16,5% Tibi 1.488 18,4%18,4%18,4% Torrevieja 2.262 14,3%14,3%14,3%

La provincia de Girona completa a las siete regiones en récord de precios de vivienda

La provincia de Girona cierra esta lista con un precio medio de 2.587 €/m2 y una subida anual del 8,2%, y donde tampoco destaca entre las poblaciones en récord su capital de provincia.

Los municipios en récord más caros de la zona son Castell-Platja d’Aro (3.673 €/m2), Llívia (3.234 €/m2), Puigcerdà (3.169 €/m2) o Tossa de Mar (3.116 €/m2), mientras que las mayores subidas, por encima de la media de la provincia se produjeron en Llívia (15,4%), Puigcerdà (14,1%), Sant Pere Pescador (12,3%) o Tossa de Mar (12,1%).

Agosto 2025 | Girona | Precio medio de la vivienda usada en venta

Municipios de la provincia de Girona con precios récord (euros/m2) y evolución anual

Municipios Precio Venta (€/m2) Anual (%) Girona provincia 2.587 8,2%8,2%8,2% Blanes 2.299 11,0%11,0%11,0% Castell-Platja d’Aro 3.673 8,0%8,0%8,0% Llívia 3.234 15,4%15,4%15,4% Palamós 2.954 9,3%9,3%9,3% Puigcerdà 3.169 14,1%14,1%14,1% Sant Pere Pescador 2.031 12,3%12,3%12,3% Torroella de Montgrí 2.493 3,7%3,7%3,7% Tossa de Mar 3.116 12,1%12,1%12,1%

