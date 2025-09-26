El precio de la vivienda en máximos en siete provincias: los municipios que se anotan récord

Baleares, Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Guipúzcoa y Girona son las regiones con precios de vivienda usada a la venta nunca vistos hasta ahora, según idealista
Descubre los municipios en precios máximos de la vivienda usada en ventaidealista
Durante el pasado mes de agosto, el precio medio de la vivienda usada a la venta en España se anotó una subida del 14,8% anual, alcanzando los 2.498 euros/m2, su precio más alto desde que idealista tiene registros. Siete provincias también se situaron en precios récord, como las más caras del país; Baleares (5.068 euros/m2), Madrid (4.384 euros/m2), Guipúzcoa (4.007 euros/m2) y Málaga (3.842 euros/m2), junto a Barcelona (3.023 euros/m2), Alicante (2.595 euros/m2) y Girona (2.587 euros/m2).
Analizamos los precios de la vivienda usada en el mercado y su evolución anual en aquellos municipios de estas siete provincias donde también se han alcanzado valores máximos nunca registrados en la estadística de idealista.
Baleares, la provincia más cara de España para comprar casa
Por precios, Baleares reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada, superando los 5.000 euros/m2 de media, tras una subida anual del 12,3%, por debajo de la media nacional. Hasta 25 municipios del archipiélago se anotaron récord de precios de la vivienda usada.
Sobre todos ellos, destaca el municipio ibicenco de Sant Joan de Labritja es el más caro entre las localidades que apuntaron precios récord durante el pasado agosto con 8.959 €/m2; seguido por sus vecinos de Sant Josep de Sa Talaia (7.367 €/m2) y Sant Antoni de Portmany (6.927 €/m2). Calvià (6.925 €/m2) es el único municipio de la isla de Mallorca en el ‘top 5’ de poblaciones en precios récord con los valores más altos, ya que completa este pequeño ranking Ibiza capital, con 6.879 euros/m2.
De ellos, Sant Antoni de Portmany (19,6%) experimentó la mayor subida anual, por delante de Sant Joan de Labritja (13%) y el resto de municipios que crecieron por debajo del 10%, como Calvià (8,7%), Sant Josep de Sa Talaia (6,4%) e Ibiza (3%).
Fuera de las cinco primeras posiciones, destaca el incremento vivido en Colonia de Sant Pere, en Mallorca, con un crecimiento del 37,5%, seguido por Felanitx, que sube un 30,2%, Inca (26,4%) y Muro (23,1%), todos situados en la isla de Mallorca. La capital balear, Palma, también experimenta un aumento notable del 17,2%, que volvió a colocar los precios de la vivienda usada en máximos, con 5.006 euros/m2 en la ciudad más importantes de Baleares.
Agosto 2025 | Baleares | Precio medio de la vivienda usada en venta
Municipios de la provincia de Baleares con precios récord (euros/m2) y evolución anual
|Municipios
|Precio Venta (€/m2)
|Anual (%)
|Baleares
|5.068
|12,3%12,3%12,3%
|Alaior
|3.989
|14,1%14,1%14,1%
|Alaró
|4.377
|10,1%10,1%10,1%
|Alcúdia
|4.677
|13,8%13,8%13,8%
|Arta
|3.152
|13,6%13,6%13,6%
|Cala Millor
|3.534
|6,3%6,3%6,3%
|Calvià
|6.925
|8,7%8,7%8,7%
|Campos
|4.704
|21,6%21,6%21,6%
|Capdepera
|4.079
|16,6%16,6%16,6%
|Ciutadella de Menorca
|3.898
|16,2%16,2%16,2%
|Colonia de Sant Pere
|4.887
|37,5%37,5%37,5%
|Eivissa
|6.879
|3,0%3,0%3,0%
|Es Castell
|3.214
|12,2%12,2%12,2%
|Felanitx
|2.234
|30,2%30,2%30,2%
|Inca
|2.498
|26,4%26,4%26,4%
|Llucmajor
|4.173
|15,8%15,8%15,8%
|Maó/Mahon
|3.394
|16,2%16,2%16,2%
|Muro
|2.341
|23,1%23,1%23,1%
|Palma de Mallorca
|5.006
|17,2%17,2%17,2%
|Pollença
|4.386
|6,1%6,1%6,1%
|Porto Colom
|4.109
|9,5%9,5%9,5%
|Puerto de Pollença
|5.336
|11,1%11,1%11,1%
|Sant Antoni de Portmany
|6.927
|19,6%19,6%19,6%
|Sant Joan de Labritja
|8.959
|13,0%13,0%13,0%
|Sant Josep de Sa Talaia
|7.367
|6,4%6,4%6,4%
|Sant Lluis
|5.011
|18,8%18,8%18,8%
En marzo de 2023, mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica.
Tabla: idealista/newsFuente: idealistaDescargar los datosCreado con Datawrapper
Madrid, donde más suben los precios de las casas
Hasta 43 provincias cerraron agosto en precios superiores a los registrados en agosto del año pasado. La mayor subida se vivió en Madrid, donde las expectativas de los vendedores han crecido un 23,3%, para anotar un nuevo máximo de 4.384 euros/m2, y en la que 35 municipios madrileños registraron récord en el precio que piden los vendedores por sus propiedades.
Las mayores subidas anuales en Madrid se anotaron en Alcobendas (30,3%), Leganés (26,9%), Velilla de San Antonio (25,4%), Fuenlabrada (25,3%) o Moralzarzal (25,1%). Alcorcón (24,4%) y San Fernando de Henares (24,3%) también mostraron incrementos superiores a la media de la provincia.
Por el lado contrario, localidades tan dispares como Alpedrete, Las Rozas de Madrid, Campo Real y Ciudalcampo subieron por debajo del 10%, pero mantienen precios máximos de la vivienda en sus poblaciones.
Por precios, Madrid capital encabeza los municipios más caros de la región, por delante de otros destacados como Pozuelo de Alarcón (4.767 €/m2) y Alcobendas (3.876 €/m2), que también se anotan récord de precios. Por detrás, y por encima de los 3.500 euros/m2 se encuentran Tres Cantos (3.735 €/m2), San Sebastián de los Reyes (3.622 €/m2), Las Rozas de Madrid (3.614 €/m2) y Boadilla del Monte (3.605 €/m2).
Agosto 2025 | Madrid | Precio medio de la vivienda usada en venta
Municipios de la provincia de Madrid con precios récord (euros/m2) y evolución anual
|Municipios
|Precio Venta (€/m2)
|Anual (%)
|Madrid provincia
|4.384
|23,3%23,3%23,3%
|Alcalá de Henares
|2.543
|13,4%13,4%13,4%
|Alcobendas
|3.876
|30,3%30,3%30,3%
|Alcorcón
|3.072
|24,4%24,4%24,4%
|Algete
|2.213
|11,1%11,1%11,1%
|Alpedrete
|2.425
|9,1%9,1%9,1%
|Boadilla del Monte
|3.605
|18,9%18,9%18,9%
|Camarma de Esteruelas
|1.987
|23,2%23,2%23,2%
|Campo Real
|1.742
|8,9%8,9%8,9%
|Ciudalcampo
|3.193
|6,8%6,8%6,8%
|Collado Mediano
|2.246
|12,5%12,5%12,5%
|Collado Villalba
|2.620
|20,5%20,5%20,5%
|Colmenar Viejo
|2.729
|15,2%15,2%15,2%
|Colmenarejo
|2.420
|16,8%16,8%16,8%
|Coslada
|2.806
|15,9%15,9%15,9%
|Fuenlabrada
|2.600
|25,3%25,3%25,3%
|Getafe
|2.930
|20,1%20,1%20,1%
|Las Rozas de Madrid
|3.614
|8,9%8,9%8,9%
|Leganés
|2.999
|26,9%26,9%26,9%
|Madrid
|5.723
|21,3%21,3%21,3%
|Meco
|2.054
|15,2%15,2%15,2%
|Mejorada del Campo
|2.117
|19,3%19,3%19,3%
|Moralzarzal
|2.738
|25,1%25,1%25,1%
|Móstoles
|2.668
|22,5%22,5%22,5%
|Paracuellos de Jarama
|2.624
|11,5%11,5%11,5%
|Pelayos de la Presa
|1.280
|15,3%15,3%15,3%
|Pinto
|2.606
|17,8%17,8%17,8%
|Pozuelo de Alarcón
|4.767
|21,0%21,0%21,0%
|Rivas-Vaciamadrid
|3.085
|19,4%19,4%19,4%
|San Fernando de Henares
|2.764
|24,3%24,3%24,3%
|San Sebastián de los Reyes
|3.622
|16,2%16,2%16,2%
|Torrejón de Ardoz
|2.699
|18,5%18,5%18,5%
|Tres Cantos
|3.735
|18,8%18,8%18,8%
|Valdemoro
|2.376
|19,2%19,2%19,2%
|Velilla de San Antonio
|2.412
|25,4%25,4%25,4%
|Villaviciosa de Odón
|2.996
|16,2%16,2%16,2%
En marzo de 2023, mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica.
Fuente: idealistaDescargar los datosCreado con Datawrapper
Los municipios de Guipúzcoa en máximos del precio de la vivienda
Son tres los municipios vascos de la provincia de Guipúzcoa que han tocado máximos el pasado agosto, entre los que destaca Zarautz, con el precio más alto de los tres, con 6.630 euros/m2, por delante del precio de San Sebastián (6.283 euros/m2), que de hecho es la capital más cara de España. Pasaia completa este trío de localidades guipuzcoanas en récord, con un precio de 3.232 euros/m2.
Zarautz también destaca entre los mayores incrementos, con una subida del 21,1%, por delante de San Sebastián (13,5%) y Pasaia (10,2%).
Agosto 2025 | Guipúzcoa | Precio medio de la vivienda usada en venta
Municipios de la provincia de Guipúzcoa con precios récord (euros/m2) y evolución anual
|Municipios
|Precio Venta (€/m2)
|Anual (%)
|Guipúzcoa
|4.007
|11,3%11,3%11,3%
|Donostia-San Sebastián
|6.283
|13,5%13,5%13,5%
|Pasaia
|3.232
|10,2%10,2%10,2%
|Zarautz
|6.630
|21,1%21,1%21,1%
En marzo de 2023, mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica.
Fuente: idealistaDescargar los datosCreado con Datawrapper
Los precios récord destacan entre lo más caro de la Costa del Sol
Los actuales precios en la provincia de Málaga apuntalan la expansión de la Costa de Sol como un polo cada vez más destacado en el mercado inmobiliario. Los precios en la provincia alcanzaron un nuevo máximo de 3.842 euros/m2, tras una subida del 13,8%. Entre las 27 localidades malagueñas con los precios más caros entre estas poblaciones con precios de la vivienda en máximos destacan Marbella (5.258 €/m2), Benahavís (5.205 €/m2), o Fuengirola (4.301 €/m2), pero también suman un precio récord en Benalmádena (3.903 €/m2), Ojén (3.863 euros/m2), Torremolinos (3.740 euros/m2) Nerja (3,734 euros/m3) o Algarrobo-Costa (3.614 euros/m2). Todos ellos por delante del precio de Málaga capital, con 3.549 euros/m2.
Mientras tanto, las principales subidas se produjeron en Almayate Bajo, que lideró el crecimiento con un 31,1%, seguido por Algarrobo-Costa (27,6%), Ojén (25,6%), Caleta de Vélez (25,1%) o Frigiliana (20,1%). En Málaga, los pecios aumentaron un 15,6%, mientras que en Torremolinos fue del 17,3%, un 11,2% en Estepona o un 5,7% en Marbella.
Agosto 2025 | Málaga | Precio medio de la vivienda usada en venta
Municipios de la provincia de Málaga con precios récord (euros/m2) y evolución anual
|Municipios
|Precio Venta (€/m2)
|Anual (%)
|Málaga provincia
|3.842
|13,8%13,8%13,8%
|Alcaucín
|1.651
|16,5%16,5%16,5%
|Algarrobo-Costa
|3.614
|27,6%27,6%27,6%
|Almayate Bajo
|3.184
|31,1%31,1%31,1%
|Almogía
|1.532
|7,8%7,8%7,8%
|Alora
|1.386
|21,5%21,5%21,5%
|Benahavís
|5.205
|13,3%13,3%13,3%
|Benajarafe
|2.946
|16,9%16,9%16,9%
|Benalmádena
|3.903
|18,6%18,6%18,6%
|Caleta de Velez
|2.943
|25,1%25,1%25,1%
|Coin
|1.974
|16,0%16,0%16,0%
|Cuevas de San Marcos
|503
|1,7%1,7%1,7%
|Estepona
|3.955
|11,2%11,2%11,2%
|Frigiliana
|3.253
|20,1%20,1%20,1%
|Fuengirola
|4.301
|18,8%18,8%18,8%
|Humilladero
|806
|10,6%10,6%10,6%
|Málaga
|3.549
|15,6%15,6%15,6%
|Manilva
|2.749
|17,9%17,9%17,9%
|Marbella
|5.258
|5,7%5,7%5,7%
|Mijas
|3.398
|13,4%13,4%13,4%
|Montejaque
|1.132
|10,8%10,8%10,8%
|Nerja
|3.734
|8,7%8,7%8,7%
|Ojén
|3.863
|25,6%25,6%25,6%
|Rincón de la Victoria
|3.202
|18,6%18,6%18,6%
|Torre del Mar
|3.115
|18,8%18,8%18,8%
|Torremolinos
|3.740
|17,3%17,3%17,3%
|Torrox
|2.819
|11,8%11,8%11,8%
|Vélez-Málaga
|1.794
|11,5%11,5%11,5%
En marzo de 2023, mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica.
Fuente: idealistaDescargar los datosCreado con Datawrapper
La ciudad de Barcelona sigue destacando entre los precios de la provincia
Mientras tanto, en la provincia de Barcelona se marcó un nuevo precio de la vivienda usada de 3.023 euros/m2 de media, con un alza del 10,5%. La ciudad de Barcelona tiene los precios más altos de las poblaciones en máximos, con 4.991 €/m2, aunque seguido de cerca por Sitges (4.757 €/m2), y Sant Cugat del Vallès (4.587 €/m2).
Por su parte, los precios de las casas usadas en venta en Sant Joan Despí se revalorizaron un 22,7% anual, la mayor subida entre las 17 localidades que firmaron precios récord, por delante de Les Franqueses del Vallès (22,6%), Castellví de Rosanes (15%), Vilassar de Mar (14,1%) o en Tona (13%).
Agosto 2025 | Barcelona | Precio medio de la vivienda usada en venta
Municipios de la provincia de Barcelona con precios récord (euros/m2) y evolución anual
|Municipios
|Precio Venta (€/m2)
|Anual (%)
|Barcelona provincia
|3.023
|10,5%10,5%10,5%
|Alella
|3.154
|6,6%6,6%6,6%
|Barcelona
|4.991
|10,2%10,2%10,2%
|Castellví de Rosanes
|1.972
|15,0%15,0%15,0%
|Les Franqueses del Vallès
|2.108
|22,6%22,6%22,6%
|Palau-Solità i Plegamans
|2.255
|9,9%9,9%9,9%
|Premià de Dalt
|2.669
|6,5%6,5%6,5%
|Sant Cugat del Vallès
|4.587
|5,0%5,0%5,0%
|Sant Feliu de Llobregat
|3.102
|10,4%10,4%10,4%
|Sant Joan Despí
|3.432
|22,7%22,7%22,7%
|Sant Pere de Ribes
|2.607
|7,6%7,6%7,6%
|Sant Pol de Mar
|3.070
|8,9%8,9%8,9%
|Sant Vicenç de Montalt
|3.329
|9,4%9,4%9,4%
|Sitges
|4.757
|5,2%5,2%5,2%
|Tona
|2.097
|13,0%13,0%13,0%
|Viladecans
|2.788
|9,0%9,0%9,0%
|Vilanova i la Geltrú
|2.659
|3,1%3,1%3,1%
|Vilassar de Mar
|3.750
|14,1%14,1%14,1%
En marzo de 2023, mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica.
Fuente: idealistaDescargar los datosCreado con Datawrapper
32 localidades de Alicante se anotan precios máximos de la vivienda en venta
La provincia de Alicante es la que se ha anotado el mayor número de poblaciones que tienen precios en máximos, con 32 municipios, entre los que no se encuentra la capital provincial, reflejando así el tirón residencial de estas zonas turísticas del Mediterráneo. Mientras la media provincial alcanza los 2.595 €/m2, tras una subida del 14,8%, los precios más altos entre las poblaciones en récord se pueden encontrar en Jávea (3.958 €/m2), seguida por Calpe (3.438 €/m2), Altea (3.415 €/m2), Benitachell (3.335 €/m2), Benidorm (3.246 euros/m2) o Denia (3.217 euros/m2).
Entre las mayores subidas de la provincia, destaca uno de los municipios más asequibles, como es Salinas, donde sus precios han subido un 38,7% para dejar 950 euros/m2. Dolores (33,7%) y Catral (33,1%), se anotan también subidas destacadas, por delante de otras poblaciones destacadas como Jávea (19,8%), Santa Pola (16,5%) Benidorm (15%), Torrevieja (14,3%) o Denia (14%).
Agosto 2025 | Alicante | Precio medio de la vivienda usada en venta
Municipios de la provincia de Alicante con precios récord (euros/m2) y evolución anual
|Municipios
|Precio Venta (€/m2)
|Anual (%)
|Alicante provincia
|2.595
|14,8%14,8%14,8%
|Agost
|1.148
|28,1%28,1%28,1%
|Altea
|3.415
|13,0%13,0%13,0%
|Arenales del Sol
|3.199
|17,0%17,0%17,0%
|Benidorm
|3.246
|15,0%15,0%15,0%
|Benitachell
|3.335
|2,2%2,2%2,2%
|Cala de Villajoyosa
|2.764
|20,3%20,3%20,3%
|Calpe
|3.438
|13,3%13,3%13,3%
|Catral
|1.389
|33,1%33,1%33,1%
|Crevillente
|1.014
|11,9%11,9%11,9%
|Denia
|3.217
|14,0%14,0%14,0%
|Dolores
|2.044
|33,7%33,7%33,7%
|El Campello
|3.173
|24,2%24,2%24,2%
|Els Poblets
|2.756
|18,3%18,3%18,3%
|Formentera del Segura
|1.558
|14,7%14,7%14,7%
|Gran Alacant
|2.816
|15,2%15,2%15,2%
|Guardamar del Segura
|2.437
|11,8%11,8%11,8%
|Hondón de las Nieves
|1.757
|22,7%22,7%22,7%
|Jalón
|2.377
|15,8%15,8%15,8%
|Jávea
|3.958
|19,8%19,8%19,8%
|La Mata
|2.563
|12,5%12,5%12,5%
|La Nucia
|2.204
|15,5%15,5%15,5%
|Mutxamel
|2.095
|20,4%20,4%20,4%
|Ondara
|1.478
|14,2%14,2%14,2%
|Orihuela
|2.708
|11,3%11,3%11,3%
|Pedreguer
|2.439
|14,8%14,8%14,8%
|Polop
|3.015
|14,7%14,7%14,7%
|Salinas
|950
|38,7%38,7%38,7%
|San Fulgencio
|2.222
|19,1%19,1%19,1%
|San Vicente del Raspeig
|1.767
|13,8%13,8%13,8%
|Santa Pola
|2.438
|16,5%16,5%16,5%
|Tibi
|1.488
|18,4%18,4%18,4%
|Torrevieja
|2.262
|14,3%14,3%14,3%
En marzo de 2023, mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica.
Tabla: idealista/newsFuente: idealistaDescargar los datosCreado con Datawrapper
La provincia de Girona completa a las siete regiones en récord de precios de vivienda
La provincia de Girona cierra esta lista con un precio medio de 2.587 €/m2 y una subida anual del 8,2%, y donde tampoco destaca entre las poblaciones en récord su capital de provincia.
Los municipios en récord más caros de la zona son Castell-Platja d’Aro (3.673 €/m2), Llívia (3.234 €/m2), Puigcerdà (3.169 €/m2) o Tossa de Mar (3.116 €/m2), mientras que las mayores subidas, por encima de la media de la provincia se produjeron en Llívia (15,4%), Puigcerdà (14,1%), Sant Pere Pescador (12,3%) o Tossa de Mar (12,1%).
Agosto 2025 | Girona | Precio medio de la vivienda usada en venta
Municipios de la provincia de Girona con precios récord (euros/m2) y evolución anual
|Municipios
|Precio Venta (€/m2)
|Anual (%)
|Girona provincia
|2.587
|8,2%8,2%8,2%
|Blanes
|2.299
|11,0%11,0%11,0%
|Castell-Platja d’Aro
|3.673
|8,0%8,0%8,0%
|Llívia
|3.234
|15,4%15,4%15,4%
|Palamós
|2.954
|9,3%9,3%9,3%
|Puigcerdà
|3.169
|14,1%14,1%14,1%
|Sant Pere Pescador
|2.031
|12,3%12,3%12,3%
|Torroella de Montgrí
|2.493
|3,7%3,7%3,7%
|Tossa de Mar
|3.116
|12,1%12,1%12,1%
En marzo de 2023, mejoramos nuestra metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica.
Fuente: idealistaDescargar los datosCreado con Datawrapper
Sigue toda la información inmobiliaria y los informes más novedosos en nuestra newsletter diaria y semanal. También puedes seguir el mercado inmobiliario de lujo con nuestro boletín mensual de lujo.
Ver comentarios (0) / Comentar
Etiquetas