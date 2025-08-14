El precio de la gasolina cae un 6,73% coincidiendo con la segunda gran operación salida del verano

Llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 5,9 euros menos en el caso de la gasolina y 1,98 euros menos en el caso del gasóleo, comparado con agosto del año anterior.

“Tal y como ha sucedido en los últimos meses, la estabilización relativa de los mercados internacionales y la moderación de la demanda en ciertos países han contribuido a este ajuste a la baja”, destaca Manel Montero, director general de Grupo Moure.

Según datos oficiales publicados esta mañana por el Boletín Petrolero de la UE el precio de los carburantes, correspondiente al periodo comprendido entre el 5 y el 14 de agosto, continúa experimentado una bajada sustancial a las puertas del inicio del puente, situando tanto la gasolina como el diésel en niveles inferiores al verano pasado.

“El combustible está experimentado una notable reducción del precio coincidiendo con la segunda gran operación salida del verano, una tendencia que se ha visto reflejada en todo el sector”, afirma Manel Montero, director general del holding Grupo Moure. En este sentido, el precio medio de la gasolina se ha situado en 1,483 €/litro, lo que representa una caída del 6,73% frente a agosto de 2024.

Por su parte, el gasóleo también muestra una evolución positiva para el consumidor. El precio medio alcanzado a lo largo de la última semana ha sido de 1,423 €/litro, una bajada del 2,46% frente al mismo periodo del año pasado.

Estas cifras implican que llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 5,9 euros menos en el caso de la gasolina y 1,98 euros menos en el caso del gasóleo, comparado con agosto del año anterior. “Un alivio directo para el bolsillo de los consumidores particulares, en un contexto donde la energía sigue siendo un factor de preocupación en la economía doméstica”, detalla Montero.

La evolución de los precios de los carburantes está determinada en gran parte por las cotizaciones internacionales del petróleo, así como otros factores geopolíticos. “Tal y como ha sucedido en los últimos meses, la estabilización relativa de los mercados internacionales y la moderación de la demanda en ciertos países han contribuido a este ajuste a la baja”, sentencia el director general de Grupo Moure.

