El precio de la vivienda sube un 0,34% en el tercer trimestre

Según el informe trimestral de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de septiembre de 2025 fue de 2.413 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida del 0,34% frente a junio de 2025. Interanualmente, el ascenso alcanzó el 3,27%. El repunte con respecto a agosto de 2025 fue del 0,22%, ya que el precio medio el mes pasado fue de 2.408 euros por metro cuadrado. Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “los precios siguen dilatando la entrada en el mercado de la demanda con mayores dificultades económicas”. Sin embargo, el portavoz del portal inmobiliario admite que, “si atendemos a las cifras que arrojan las compraventas y las hipotecas, vemos que el ritmo es realmente dinámico”. Font indica que, “estos datos, vistos en frío, nos hablan de un sector en auge, pero la realidad es que la accesibilidad es escasa, generando un problema social que es una olla a presión”. Según el experto, “más allá de circunstancias extraordinarias absolutamente imprevisibles, como pasó con la pandemia, las posibilidades de que el precio revierta su tendencia al alza son bajas”. En este sentido, Font señala que “alterar el volumen de la oferta, aumentando el stock disponible, o desviar a la demanda insatisfecha hacia otras fórmulas, serían las únicas alternativas”, comenta el directivo, aludiendo a que “una crisis hipotecaria, tal y como ocurrió en 2028, quedaría descartada, puesto que los bancos provisionan a conciencia y tienen sus balances saneados”.

COMUNIDADES AUTÓNOMASEn el tercer trimestre del año, protagonizaron los ascensos Asturias (2,03%), Región de Murcia (1,45%) y Baleares (1,18%). Las mayores bajadas se dieron en Castilla y León (-3,40%), Extremadura (-2,51%) y Comunidad Valenciana (-0,20%). Interanualmente, las mayores subidas vinieron de la mano de Baleares (7,89%), Asturias (7,65%) y Navarra (6,61%). En el lado de los ajustes, destacaron Castilla y León (-7,62%), Extremadura (-5,28%) y Castilla-La Mancha (-2,63%). La región más cara en septiembre de 2025 fue Baleares (5.108 €/m²) y la más barata Extremadura (844 €/m²).PROVINCIASBurgos (2,14%), Asturias (2,03%) y Murcia (1,45%) fueron las provincias que más subieron trimestralmente. Los descensos más abultados se localizaron en Huesca (-7,93%), Soria (-7,89%) y Zamora (-7,80%). De un año a otro, las subidas más llamativas se localizaron en Baleares (7,89%), Asturias (7,65%) y Navarra (6,61%), mientras que los retrocesos más marcados tuvieron lugar en Huesca (-12,95%), León (-12,68%) y Soria (-12,34%). La provincia más cara fue Baleares (5.108 €/m²) y la más barata Ciudad Real (707 €/m²). CAPITALES DE PROVINCIAFrente a junio de 2025, Burgos (2,69%), Toledo (2,60%) y Murcia (2%) fueron las capitales que más incrementaron su precio. Valladolid (-6,85%), Zamora (-4,15%) y Valencia (-3,89%) fueron las que más lo bajaron. En el último año, Teruel (16,99%), Toledo (13,72%) y Segovia (10,35%) fueron las capitales que más vieron incrementado su precio. Las que más bajaron fueron Valladolid (-9,75%), León (-9,34%) y Girona (-8,53%). La capital más cara fue Donostia-San Sebastián (6.616 €/m²) y la más barata Jaén (1.261 €/m²). DISTRITOSEl distrito madrileño más caro fue Retiro (9.797 €/m²) y el más barato Villaverde (2.194 €/m²). En el tercer trimestre, Villa de Vallecas (3,01%) fue el que más subió. La bajada más llamativa la arrojó en Salamanca (-8,74%). L’Eixample (6.623 €/m²) fue el distrito más caro de Barcelona y el más barato Nou Barris (2.850 €/m²). La subida trimestral más alta se registró en Les Corts (0,86%), mientras que la única caída fue la de Sant Martí (-3,49%). El distrito valenciano más caro fue L’Eixample (4.464 €/m²) y el más barato Pobles de l’Oest (1.572 €/m²). El listado de subidas trimestrales lo lideró Algirós (4,40%), y el de caídas Pobles del Nord (-8,73%). MUNICIPIOSLas mayores subidas trimestrales se dieron en Marín (7,80%), en Pontevedra; San Fernando (7,11%), en Cádiz; y Castro de Rei (6,32%), en Lugo. Las que más bajaron fueron Pedro Muñoz (-8,71%), en Ciudad Real; Albal (-8,69), en Valencia; y Allariz (-8,67%), en Ourense. Los que más crecieron de un año a otro fueron Castro de Rei (32,90%), en Lugo; Talayuela (30,66%), en Cáceres; y Elda (29,63%) en Alicante. Los que más vieron decrecer su precio medio fueron Saldaña (-26,62%), en Palencia; Ágreda (-26,33%), en Soria; y Toro (-23,04%), en Zamora. El municipio más caro fue Formentera (9.661 €/m²), en Baleares; y el más barato Albalate del Arzobispo (248 €/m²), en Teruel.