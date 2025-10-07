El precio medio del alquiler sube un 2,99% en el tercer trimestre

6 de octubre de 2025.- Según el informe trimestral de precios de alquiler elaborado por pisos.com, la vivienda en alquiler en España tuvo en septiembre de 2025 un precio medio de 13,79 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso mensual del 0,73% y trimestral del 2,99%. En la comparativa interanual creció un 16,18%. Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “el alquiler sigue dando titulares, no solo por el incremento persistente de las rentas, sino por la batería de medidas que proponen los diferentes partidos políticos y administraciones”. El experto admite que “este mercado está en el centro del debate, tanto en su versión residencial como en su vertientes turística y temporal, con opiniones muy polarizadas acerca de lo que hay que hacer y dejar de hacer para favorecer la accesibilidad”. El portavoz del portal inmobiliario indica que “tenemos un problema serio: el porcentaje de la demanda que se ve expulsado del mercado por culpa de los precios es cada vez mayor”. En este sentido, Font apunta que “no se está generando nuevo producto porque muchos inversores prefieren la venta de sus activos residenciales en vez de rentabilizarlos por la vía del alquiler”. El experto comenta que “el cerco legal que se le ha puesto a los propietarios, estrangula sus intenciones de sacar un beneficio a largo plazo, prefiriendo la liquidez y la velocidad que ahora viven las transacciones”. Font incide en que la oferta que queda se divide en dos tipos: “O tiene un precio razonable, pero un estado o características poco atractivas; o tiene buenas calidades, pero una mensualidad incompatible con un salario medio, e incluso dos”.

Barcelona fue la capital más cara y Palencia la más barataEl informe trimestral de pisos.com reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en septiembre de 2025 fueron Madrid (21,47 €/m²), Baleares (18,51 €/m²) y Cataluña (15,97 €/m²), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (5,81 €/m²), Castilla y León (6,33 €/m²) y Extremadura (6,49 €/m²). En el tercer trimestre del año, el incremento más llamativo tuvo lugar en País Vasco (8,55%). El mayor ajuste se produjo en Canarias (-2,47%). Respecto al año pasado, destacaron las subidas de Asturias (29,83%), Región de Murcia (27,30%) y País Vasco (25,69%). No hubo caídas en esta comparativa. En la clasificación de provincias por renta, en septiembre de 2025 la primera posición fue para Madrid con 21,47 euros por metro cuadrado. Le siguieron Barcelona (18,70 €/m²) y Baleares (18,51 €/m²). En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación 4,02 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (4,20 €/m²) y Soria (4,40 €/m²). La provincia que más encareció sus alquileres en el tercer trimestre fue Guadalajara (8,76%), mientras que la que más los abarató fue Santa Cruz de Tenerife (-3,29%). De un año a otro, Guadalajara (30,20%), Asturias (29,83%) y Vizcaya (28,98%) recogieron los incrementos más altos. No hubo ajustes en este periodo. En cuanto a capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con un precio por metro cuadrado de 29,49 euros. Le siguieron Madrid (27,80 €/m²) y Donostia-San Sebastián (20,94 €/m²). Por el contrario, Palencia fue la más barata con 7,10 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas fueron Zamora (7,28 €/m²) y Ciudad Real (7,39 €/m²). Madrid (8,17%) protagonizó las subidas trimestrales, mientras que Palencia (-7,79%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a septiembre de 2024, Sevilla (28,04%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Lleida (-15,95%).