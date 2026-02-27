El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, repasa los nuevos objetivos sindicales de 2026 y analiza la actualidad laboral de la provincia de Almería

También han participado en este encuentro de trabajo el presidente autonómico del sindicato, Germán Girela

Han mantenido una reunión con la Ejecutiva, Consejo Provincial y delegados y delegadas de la Unión Provincial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha celebrado esta mañana una reunión de trabajo con el presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, quien ha repasado los nuevos objetivos sindicales este año 2026, ha analizado la actualidad laboral de la provincia de Almería y ha trasladado el acuerdo que el sindicato firmó recientemente con el Gobierno de España, un pacto que ha supuesto acabar con el bloqueo salarial. En este encuentro, que ha sido encabezado por la presidenta provincial, Aima Serrano, también ha participado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

La jornada ha arrancado con la bienvenida de Serrano quien ha agradecido la presencia de decenas de delegados y delegadas sindicales que se han dado cita en esta reunión de trabajo y también se ha congratulado por la visita de los dos dirigentes sindicales. En su intervención, la presidenta provincial ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo desde el ámbito nacional y desde el autonómico y ha recordado la importancia de este tipo de reuniones que “enriquecen de manera recíproca a todos los niveles de la organización”.

En su intervención, Girela ha querido agradecer el trabajo de la Unión Provincial de Almería y su implicación en el crecimiento y consolidación del sindicato en la provincia, dentro de la Administración Pública y muy especialmente en la Empresa Privada. Por su parte, ha presentado las principales pautas y objetivos de la hoja de ruta marcada por la Unión Autonómica cuyo fin se centra fundamentalmente en estar al lado de todos trabajadores y las trabajadoras andaluzas, desde todas las esferas y sectores, con la independencia y la profesionalidad como seña de identidad.

Por su parte, Borra ha querido desgranar el acuerdo firmado con el Gobierno de España a finales de 2024. “Creemos que es un buen acuerdo que implica que el 1 de enero los empleados y empleadas públicas ya hemos visto la subida de un 4 por ciento en las nóminas y que veremos que el 1 de enero de 2027 tendremos una subida añadida de 4,5 puntos, así lo vamos a trasladar a todos los compañeros y compañeras, porque además del tema salarial también se recogen otras mejoras de gran calado”, ha subrayado el presidente nacional. En su intervención también ha querido destacar la formidable labor de la provincia de Almería y ha planteado todas las acciones sindicales que se están llevando a cabo desde el ámbito nacional y en todos los sectores, “con el fin de proporcionar herramientas e instrumentos de trabajo a las provincias y a los delegados y delegadas que están en primera fila, en contacto directo con las plantillas de trabajadores y trabajadoras”, ha puntualizado.

Para concluir, la presidenta de CSIF Almería ha alabado la profesionalidad y el trabajo del sindicato desde los ámbitos nacional y autonómico y ha ensalzados los mensajes llenos de propósitos y directrices de ambos dirigentes sindicales que, “sin duda, han sido fructíferos y muy necesarios para seguir tomando conciencia del espectro tan amplio y tan plural que abarca el sindicato territorialmente y también por traernos ese punto de vista de la acción sindical a mayor escala”, ha matizado Serrano. “Desde Almería agradecemos enormemente vuestra implicación y vuestro impulso para seguir mejorando. La coordinación, la buena dirección y la planificación que se han puesto en marcha desde el sindicato en sendos niveles son clave indispensable para continuar marcando y consiguiendo objetivos laborales y sociales”, ha matizado la máxima responsable sindical en la provincia de Almería.