El programa ‘Senior UAL’ fortalecerá el vínculo con el personal jubilado

Esta nueva iniciativa, impulsada por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, busca reconocer la trayectoria del antiguo personal de la institución y facilitar su continuidad activa en la comunidad universitaria

AlEste martes se ha puesto en marcha del programa ‘Senior UAL’, una ambiciosa iniciativa diseñada para mantener y fortalecer el vínculo institucional, personal y afectivo con el personal jubilado que ha formado parte de la universidad.

El programa, gestionado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, nace con la premisa de reconocer la valiosa experiencia del antiguo personal (tanto PDI como PTGAS) y facilitar que sigan contribuyendo activamente a la comunidad universitaria tras su etapa laboral.

El rector, José J. Céspedes, ha explicado que este martes no se presentaba únicamente un programa administrativo, sino “una forma de entender la universidad: una universidad para toda la vida, capaz de reconocer a quienes la han hecho posible y de seguir contando con ellos y con ellas como parte activa de su presente y de su futuro. Senior UAL nace con una vocación clara. En primer lugar, de reconocimiento. En segundo lugar, de participación. Y, en tercer lugar, de cuidado y compromiso social”.

El rector ha destacado que “con Senior UAL damos un paso importante para reforzar una universidad más humana, más cohesionada y más consciente de que el talento, la experiencia y el compromiso no terminan con la jubilación. Hoy la UAL reafirma una convicción sencilla pero profunda: quien ha formado parte de esta universidad, sigue formando parte de ella”.

Manuel de la Fuente, profesor de la UAL jubilado y con una larga y fructífera trayectoria en la institución, se ha mostrado emocionado por poder presentar este programa, que, ha señalado, nació por iniciativa de un grupo de siete profesores jubilados que no querían perder su vínculo con la Universidad de Almería, a la que han dedicado prácticamente toda su vida. «Este programa es un mundo de posibilidades que hoy empieza, pero que hay que estructurarlo. Es decir, esto es la semilla de lo que puede ser una gran planta”.

Además, ha agradecido la apuesta del equipo de gobierno por acoger esta iniciativa. «La propuesta que vino del equipo de gobierno de integrar este programa como un programa del propio, de la política del equipo de gobierno, primero reflejaba el compromiso y la seriedad del equipo y segundo nos garantizaba la continuidad a esta iniciativa”. En su intervención, de la Fuente ha hablado de la “soledad” a la que se enfrentan muchas personas cuando llegan a su jubilación y de la necesidad de integrarlos en programas que les hagan sentirse útiles tanto para la sociedad como para, en este caso, la institución a en la que han desarrollado su carrera profesional. En este sentido, ve acertado que “se plantee por primera vez un curso específico, que puede ser dentro de las enseñanzas propias o fuera de las enseñanzas propias, de preparación a la jubilación. Yo creo que es algo en los tiempos que vivimos, absolutamente necesario.» Por último, ha destacado que Senior UAL “humaniza a la Universidad de Almería, al cuidar de sus trabajadores a lo largo de toda su vida”.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Maribel Ramírez, ha explicado a quién va dirigido este programa. “Podrán formar parte de Senior UAL aquellas personas que hayan mantenido una relación funcionarial o laboral con la Universidad de Almería durante un mínimo de cinco años y que accedan a la jubilación desde su situación de activo en la propia Universidad. Podrá solicitarse desde los tres meses previos a la jubilación. La adscripción tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de renovación posterior por períodos sucesivos de tres años, conforme al procedimiento que se habilitará a través de los cauces institucionales correspondientes”.

La estrategia de ‘Senior UAL’, ligada a los objetivos estratégicos de la UAL, se fundamenta en un modelo de integración que busca la participación directa de las personas jubiladas en las actividades ordinarias de la universidad, abarcando desde propuestas formativas hasta iniciativas deportivas y culturales. A su vez, el programa contempla acciones específicas orientadas a la mentoría académica e institucional, el acompañamiento intergeneracional y el bienestar personal, facilitando así la preparación para esta nueva etapa vital.

Asimismo, el programa destaca por promover la proactividad del propio colectivo, permitiendo que sus integrantes propongan y organicen iniciativas de carácter social, académico o recreativo, lo cual refuerza el sentido de pertenencia y la convivencia dentro del campus.

Para facilitar esta integración, los miembros del programa contarán con acceso a servicios clave de la UAL. Entre los beneficios se incluye la identificación mediante la Tarjeta Universitaria, acceso a la Oficina Virtual de la UAL —que permite gestionar información administrativa y reservar recursos—, así como la posibilidad de utilizar las instalaciones y servicios deportivos bajo las condiciones establecidas para este colectivo.

Las primeras acciones se destinarán a dar a conocer a toda la comunidad universitaria este programa. Con esta presentación, la UAL reafirma su compromiso con el envejecimiento activo, la transferencia de conocimiento intergeneracional y la creación de una comunidad universitaria abierta, cohesionada y participativa.