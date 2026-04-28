La UAL refuerza su compromiso con la salud ambiental a través de una alianza con la Sociedad Catalana de Salud Ambiental

El convenio busca consolidar el trabajo conjunto en formación, divulgación y sensibilización, integrando la medicina ambiental en la práctica clínica para hacer frente a los desafíos sanitarios del siglo XXI

La Universidad de Almería ha formalizado un convenio de colaboración con la Sociedad Catalana de Salud Ambiental (SOCSA), sellando una alianza que promete transformar el abordaje de la salud pública en la provincia. Este acuerdo no solo oficializa una relación ya consolidada, sino que marca un hito en la investigación y formación en medicina ambiental.

La colaboración entre ambas instituciones ha sido constante en los últimos años, destacando la organización de mesas redondas, conferencias para estudiantes de Ciencias de la Salud y la reciente celebración del curso de verano 2025, titulado ‘Salud ambiental: abordaje clínico del exposoma’. Actualmente, ambas entidades trabajan en el diseño de campañas de sensibilización ciudadana mediante cartelería especializada.

El rector de la UAL, José J. Céspedes, y la presidenta de la Sociedad Catalana de Salud Ambiental (SOCSA), María del Carmen Ruiz Martín, han sido los encargados de rubricar el convenio.

“Agradezco a la doctora Ruiz Martín, presidenta de SOCSA, su interés por contar con la Universidad de Almería para avanzar en el plano académico en el conocimiento de cómo muchas de las cosas que nos rodean, y que forman parte de nuestra cotidianeidad, tienen una incidencia directa en la salud y el bienestar de las personas, hasta extremos que en ocasiones nos sorprenden”, ha expresado el rector en el inicio de su discurso.

José J. Céspedes también ha hablado de la importancia de trabajar de forma conjunta en minimizar el impacto ambiental en la salud. “La medicina ambiental (MA), reconocida como una disciplina transversal por el Parlamento Europeo, enriquece diversas especialidades clínicas al integrar la comprensión del efecto de las exposiciones ambientales en la salud. Este enfoque permite conectar la fisiopatología individual con las exposiciones específicas de cada persona, proporcionando estrategias terapéuticas de precisión para abordar enfermedades crónicas y emergentes del siglo XXI. Lo que se pretende, en definitiva, es contribuir con la investigación a conocer mejor la incidencia de los factores ambientales en la salud humana, para abordar así en mejores condiciones el tratamiento de las enfermedades asociadas. También, fomentar el desarrollo de una conciencia ambiental entre los profesionales sanitarios para que favorezcan un entorno más saludable para las personas».

Además, ha indicado que la relación con la SOCSA ha dado ya varios frutos. “Desde la Universidad de Almería se han realizado con carácter previo a este convenio diversas actividades en colaboración con la Sociedad Catalana de Salud Ambiental. Actividades como mesas redondas y conferencias al estudiantado de Ciencias de la Salud, información y divulgación de salud ambiental y un curso de verano en la pasada edición 2025; actualmente se está trabajando en material divulgativo para sensibilizar a la población en materia de salud ambiental”.

Un enfoque innovador

La piedra angular de esta colaboración es la integración de la Medicina Ambiental (MA) —disciplina reconocida por el Parlamento Europeo— en la formación clínica. Este enfoque permite entender el “exposoma”, es decir, el conjunto de exposiciones a las que una persona se enfrenta a lo largo de su vida, desde la calidad del aire hasta la presencia de disruptores endocrinos o campos electromagnéticos.

El objetivo es que los profesionales de la salud no solo traten la enfermedad, sino que identifiquen y mitiguen los factores ambientales que la originan, un paso esencial para abordar las patologías crónicas y emergentes del siglo XXI.

Como parte de esta sinergia, la Universidad de Almería y SOCSA han constituido un grupo de trabajo especializado. En él convergen profesionales del servicio sanitario almeriense —tanto del sector público como privado— y diversos colegios profesionales del ámbito sanitario. Esta red multidisciplinar busca cerrar la brecha entre la investigación científica y la acción clínica diaria.

M. Carmen Ruiz Martín, presidenta de SOCSA. Ruiz Martín y reconocida médica clínica y docente, ha explicado que “SOCSA nace precisamente para tender puentes entre la ciencia y la práctica. Trabajamos con una visión integradora —basada en el exposoma, el enfoque One Health y la medicina ambiental— y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS. Defendemos que no hay sostenibilidad sin salud, ni salud sin entornos saludables”.

Sobre la integración de la salud ambiental en el sistema, Ruiz Martín ha indicado que “nuestras líneas de acción son claras: integrar los factores ambientales en la clínica, la investigación y las políticas públicas; formar a profesionales y ciudadanía en salud y medio ambiente; tejer alianzas entre instituciones, universidades y sociedades científicas; e incorporar el exposoma en la historia clínica, mejorando prevención y tratamiento”.

Por último, ha hablado de la poca información que tenemos sobre el exposoma y de la primera acción conjunta. “Como primer paso, pondremos en marcha una intervención comunitaria en el campus, con materiales educativos y audiovisuales sobre la contaminación por plásticos, su impacto en la salud y cómo reducirlo en nuestro día a día”.

El éxito del pasado curso de verano 2025, que incluyó talleres prácticos sobre detección de tóxicos en el hogar, ha sentado las bases de un modelo formativo que la UAL y SOCSA pretenden seguir expandiendo, convencidas de que la educación ambiental es la herramienta más eficaz para mejorar la calidad de vida de la sociedad.