El PSOE-A denuncia que Moreno Bonilla “ha fracasado en su obligación de proteger y vigilar” la Mezquita-Catedral de Córdoba y exige responsabilidades

Isabel Ambrosio critica que el gobierno andaluz “no haya hecho sus deberes de prevención” pese a que los técnicos de la UNESCO alertaron hace meses del riesgo

La portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Ambrosio, ha denunciado que Moreno Bonilla “ha fracasado en su obligación de proteger y vigilar” la Mezquita-Catedral de Córdoba, ya que los técnicos de la UNESCO alertaron hace meses del riesgo que corría este monumento, Patrimonio de la Humanidad y símbolo de la historia y la cultura de Córdoba y de Andalucía.

“Moreno Bonilla no hizo absolutamente nada para evitar ese riesgo. Un presidente ausente que aún no ha aparecido por Córdoba y una consejera que tiene muchas prisas por cerrar en falso las causas y las consecuencias de este incendio”, ha criticado.

Ambrosio ha lamentado que el gobierno andaluz “no haya hecho sus deberes para evitar que ese riesgo se convirtiera en un lamentable incendio”, a pesar de la alerta de la UNESCO. “El grave incendio que sufrió el viernes pasado la Mezquita-Catedral de Córdoba no fue por culpa de causas naturales, sino fruto de una negligencia”, ha remarcado.

La portavoz socialista ha criticado que “nos hayamos tenido que enterar del riesgo que corría este importante monumento por los técnicos de la UNESCO, y no por la administración competente, el gobierno de Moreno Bonilla, que parece que solo tiene prisa por silenciar la gravedad de lo ocurrido”.