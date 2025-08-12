El PSOE-A subraya su apoyo y confianzaen el operativo que combate el incendio de Tarifa y pide que los consejeros de Presidenciay Sostenibilidad comparezcan en el Parlamento

Ruiz Boix reclama las medidas preventivas necesarias para evitar más fuegos en la zona e información detallada del Gobierno andaluz en la Cámara autonómica sobre las causas y consecuencias de las llamas en el entorno natural y las poblaciones gaditanas afectadas

El PSOE-A ha reiterado su total apoyo y confianza en el operativo que combate el segundo incendio de gravedad registrado en el municipio gaditano de Tarifa este verano y ha reclamado la comparecencia parlamentaria urgente de los consejeros de Presidencia y de Sostenibilidad para informar sobre el fuego y sus consecuencias.

Así lo ha afirmado el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha insistido en la absoluta solidaridad del PSOE-A con el pueblo de Tarifa y con las más de 2.000 personas desplazadas de sus residencias y hoteles, a quienes las autoridades están permitiendo ya algunos regresos puntuales en zonas seguras.

Ruiz Boix ha vuelto a solicitar desde el PSOE-A “cautela, prudencia” y atención al personal del Infoca que trabaja en la extinción del fuego y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil y demás personal público en los puntos de información habilitados al efecto.

El representante socialista ha apelado a la “responsabilidad de todos” para abordar con agilidad “labores preventivas” que puedan evitar nuevos incendios, una vez que esté plenamente controlado el fuego activo.

“Desde aquí mostrar nuestra petición de que se hagan las labores de prevención necesarias para que no salten más incendios en Tarifa, en Cádiz y en Andalucía”, ha insistido Ruiz Boix, tras resaltar la preocupación socialista por el elevado riesgo que supone la ola de calor que azota a todo el país y que mantiene activos graves fuegos también en otros puntos de España.

Tras la estabilización total de las llamas, según ha remarcado, es imprescindible analizar las causas del nuevo incendio en la zona de Tarifa y “dirimir responsabilidades en el Parlamento de Andalucía”.

Explicaciones en la Cámara autonómica

El Grupo Socialista ya ha registrado las nuevas solicitudes de comparecencia en una convocatoria de urgencia de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, concretamente del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y de la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, con el objetivo de que ofrezcan información detallada y explicaciones de las medidas adoptadas ante los incendios en Tarifa y sus consecuencias sobre el entorno natural y las poblaciones de la zona.