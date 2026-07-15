El PSOE obtiene el 33% de los votos y se sitúa como primera fuerza

El PP sería la segunda fuerza política con el 25,1% de la estimación de voto, según el barómetro mensual del CIS

El principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (43%), 3 puntos más que el mes anterior

El 76,8% de los encuestados califica la visita del papa a España como “positiva o muy positiva”

El 68,4% de los españoles considera que su situación económica personal es actualmente “muy buena o buena”

El CIS ha realizado el barómetro de julio que incluye cuestiones habituales como los conflictos en Oriente Próximo y la invasión rusa de Ucrania, las preferencias por los líderes políticos y la valoración de los ministros, así como la visita del papa León XIV a España durante el mes de junio.

Según esta encuesta, el PSOE sería la fuerza más votada con el 33% de los votos, seguido del PP, con el 25,1%; VOX, con el 15,3%, y SUMAR lograría un 6,1%.

Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado, con una puntuación media de 4,25 puntos sobre 5; le sigue Yolanda Díaz, con un 4; Alberto Núñez Feijóo obtiene 3,64, y Santiago Abascal, 2,96.

En este sentido, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 40% de los encuestados que expresan su opinión, lo que supone una ventaja de 19,2 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,8%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 13,8% y Gabriel Rufián, para el 6,9%.

Respecto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 29,6% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 69,1% dice que “poca o ninguna”.

Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 18,4% de los encuestados afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 79,8% asegura que “poca o ninguna”.

Valoración de ministros

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, vuelve a ser el mejor valorado y consigue un 5,62 sobre 10; le sigue el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que logra un 5,36, y, en tercer lugar, se sitúa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con un 5,02.

Problemas en España

El principal problema de España, según los encuestados, es la vivienda (43%), 3 puntos más que el mes anterior, seguida de la inmigración (23,4%) y de los problemas políticos en general (18,7%).

Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la vivienda, en primer lugar, con el 26,9%; la crisis económica, en segundo lugar, con el 26,1%; y la sanidad, con el 20%.

Situación económica personal y general

El 68,4% de los españoles considera que su situación económica personal es actualmente “muy buena o buena”, frente al 22,8% que afirma que es “mala o muy mala”. Un 7,8% opina que es “regular”.

En cuanto a la situación económica general de España, cambia la percepción: el 38,3% la considera “buena o muy buena”, mientras que el 55% la percibe como “mala o muy mala”. El 5,4% dice que es “regular”.

Conflictos internacionales

Respecto a la guerra en Oriente Próximo, el 71,2% de los españoles dice estar “muy o bastante preocupado”; el 15,8% asegura estar “algo preocupado”, y el 11,1%, “poco o nada preocupado”.

En cuanto a la invasión rusa de Ucrania, un 65,2% dice estar “muy o bastante preocupado”; un 16,5% asegura estar “algo preocupado”, y un 16% afirma que está “poco o nada preocupado”.

Visita del papa

El 76,8% de los encuestados califica la visita del papa a España como “positiva o muy positiva”; un 9,2% la considera “ni positiva ni negativa”, y el 9,6%, “negativa o muy negativa”.

Además, el 70,4% de quienes han estado informados sobre esta visita cree que ha servido para mejorar la imagen de España, frente al 5,8% que cree que la ha empeorado.

Entre las personas que han seguido el discurso del pontífice sobre la inmigración, el 76,2% de los encuestados está “muy o bastante de acuerdo” con sus palabras.

El 54,8% considera que el papa León XIV es “un referente ético y moral para la sociedad en su conjunto”, mientras que un 37,1% piensa que lo es “solamente para los católicos”.

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