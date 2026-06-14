Más de 3.700 personas consolidan a Alamar como un referente del dialogo musical entre culturas

El violinista Ambi Subramaniam, uno de los artistas más destacados de la música tradicional india, conquistó anoche la Plaza de la Constitución

Alamar es un canto a la convivencia entre los pueblos y en esta edición ha acercado al público almeriense nuevas culturas europeas mediterráneas, sonidos africanos y tradiciones de la India. Un festival que forma parte de la Responsabilidad Social Cultural (#RSCultural) del Ayuntamiento de Almería, favoreciendo la diversidad artística y el compromiso con la convivencia intercultural. Más de 3.700 personas han asistido a los tres conciertos programados este año, una cifra que refleja la excelente acogida de una propuesta que acerca músicas del mundo a vecinos y visitantes en un espacio abierto, accesible y de encuentro ciudadano como es la Plaza de la Constitución.

Diego Cruz, concejal del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, explica que “Alamar 2026 ha sido todo un éxito; en cada noche hemos tenido que poner más asientos, lo que refleja el interés que despierta. Y hemos ofrecido una programación de calidad, con referentes en cada estilo y que hemos concluido anoche con uno de los instrumentistas de referencia de la tradición musical india. Alamar es también la puerta de entrada a un verano lleno de festivales y otras propuestas culturales, donde incluimos todos los estilos y generaciones”.

De esta manera, la primera noche, ‘Radio Babel Marseille’, una formación franco-española, ofreció un viaje sonoro por el Mediterráneo; el viernes, ‘Suhail Fusión’ acercó la tradición arábigo-andalusí; y ayer, ‘Ambi Subramaniam Trío’ interpretó la tradición musical clásica india. Además, hubo un guiño a la UDAlmería, cuando sobre la fachada del Ayuntamiento se proyectaron en dos temas los colores rojo y blanco de un equipo al que está entregado toda la ciudad.

En la última noche, Ambi Subramaniam Trío (India), en formato trío, estuvo acompañado por los percusionistas tradicionales Sanju Sahai, a la tabla, y Prathap Ramachandra, al mridangam, dos intérpretes de reconocido prestigio que aportaron una dimensión rítmica fascinante al concierto. La complicidad entre los tres músicos fue una de las claves de una propuesta artística que enamoró al público desde los primeros compases.

La actuación permitió descubrir la riqueza y sofisticación de la música clásica india, una tradición milenaria caracterizada por la improvisación, la profundidad emocional y el diálogo constante entre melodía y ritmo. El violín de Ambi Subramaniam desplegó una asombrosa combinación de precisión técnica, sensibilidad y expresividad, transitando con naturalidad entre momentos de delicada introspección y pasajes de gran energía y brillantez.

Uno de los rasgos más destacados de su propuesta es precisamente su capacidad para tender puentes entre tradición y modernidad. Sin renunciar a las raíces de la música del sur de la India, Ambi ha desarrollado un lenguaje propio de alcance universal que conecta con públicos de muy diferentes culturas y sensibilidades. Su trayectoria, reconocida incluso por la revista GQ como una de las voces jóvenes más influyentes de la India, representa una nueva generación de artistas capaces de expandir los límites de la música clásica manteniendo intacta su esencia, como se comprobó anoche en Alamar.

El público respondió con grandes aplausos a Ambi Subramaniam Trío, una experiencia musical única, marcada por la belleza, la sensibilidad y el descubrimiento cultural.

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