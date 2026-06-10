La Alcazaba se iluminará con velas para acoger el concierto solidario de piano organizado por Autismo Dárata

El pianista y compositor David Gómez ofrecerá un recital cuya recaudación se destinará a las actividades de verano de la asociación

El delegado territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, ha presentado una nueva edición del concierto solidario “Un Piano y 200 Velas”, que se celebrará en la Alcazaba de Almería a beneficio de la Asociación Autismo Dárata. En el acto ha estado acompañado por la presidenta de la entidad, Rosario Medialdea.

Juan José Alonso ha destacado que “la Alcazaba es un espacio abierto a la ciudadanía y un lugar privilegiado para iniciativas que, además de fomentar la cultura, contribuyen a construir una sociedad más inclusiva y comprometida”. Asimismo, ha agradecido a Autismo Dárata y a David Gómez “su implicación para hacer posible una actividad que une patrimonio, cultura y solidaridad en un entorno único”.

La cita alcanzará este año su novena edición y volverá a convertir el Conjunto Monumental de la Alcazaba en escenario de una propuesta cultural que combina música en directo y compromiso social. El concierto tendrá lugar el próximo viernes 12 de junio a las 21.30 horas en el tercer recinto del monumento.

David Gómez interpretará una selección de composiciones de su último trabajo discográfico, Portrait, junto a piezas de álbumes anteriores como Vida e Island Sessions, en un espectáculo caracterizado por la atmósfera creada por las 200 velas que acompañan cada una de sus actuaciones.

La recaudación obtenida se destinará a financiar las actividades de verano que desarrolla Autismo Dárata para las personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias. La asociación desarrolla una importante labor de apoyo, atención e inclusión social, ofreciendo programas y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

La presidenta de Autismo Dárata, Rosario Medialdea, ha agradecido “la colaboración de la Junta de Andalucía y la confianza depositada en la asociación para celebrar un año más esta iniciativa solidaria en la Alcazaba de Almería, un espacio que vuelve a convertirse en escenario de encuentro entre cultura y compromiso social”.

Con esta actividad, la Alcazaba reafirma su vocación como espacio cultural abierto a la ciudadanía y comprometido con iniciativas que contribuyen a la participación social, la inclusión y el bienestar colectivo.

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